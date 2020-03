Les fans de Walking Dead sont furieux que la finale de la saison 10 soit retardée

Ça ressemblait Les morts qui marchent allait échapper à la fermeture actuelle de la production cinématographique et télévisuelle, ce qui, avec le tournage de la saison 10, ayant terminé des mois en arrière. Cependant, il a été révélé aujourd’hui que la finale de la saison a maintenant été retardée indéfiniment, car les travaux de post-production n’ont pas pu se poursuivre jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus soit passée.

AMC a retiré l’épisode de sa diffusion prévue à la mi-avril et n’est pas en mesure de confirmer quand il sera finalement diffusé. Et il va sans dire que les fans de TWD ne sont pas satisfaits de cette nouvelle – pour le moins.

Sérieusement, que t’avons-nous fait, 2020?!

2020 peut aller se faire mordre par les marcheurs…

– 🇩🇪🔴⚪🇬🇷 (@DermanBitizen) 24 mars 2020

Pour clarifier, les deux prochains épisodes seront toujours diffusés comme prévu, mais la finale ne le sera pas. Une fois que nous n’aurons plus de nouveaux versements, cependant, c’est alors que le verrouillage global sera encore plus difficile.

F ** K OFF! Non… TWD est la seule chose qui me permette de passer les 3 prochaines semaines au Royaume-Uni! 😳😫

– TWD fanboy (@fanboy_twd) 24 mars 2020

Certains pensent qu’AMC devrait braver les choses, comme Rick Grimes et co.

Ils ont survécu à une apocalypse zombie… ils n’ont pas peur du virus Corona

– Mark Shawnda (@MarkShawnda) 24 mars 2020

Michonne, c’est nous tous.

pic.twitter.com/Qizk3Auchg

– Raymond Garcia (@DJGarciaRay) 24 mars 2020

DONC. FURIEUX.

Nooooooo je suis tellement fou!?

– Katie Fox (@RealKatieFox) 24 mars 2020

Negan n’approuve pas.

Quoi!? Noooo 😭😭😭😭 pic.twitter.com/px9H7Xhc9e

– 💜xXx Saz xXx💜 (@sazchick) 24 mars 2020

Certaines personnes tracent la ligne à la pandémie qui vient après leur émission de télévision préférée.

Ce putain de virus a ruiné mon émission de télé préférée! #TWD 😠😠😠😠 https://t.co/Q9WxcqHQpW

– Estevan Casas 💜💛 (@ EstevanC530) 25 mars 2020

Mais nous avons besoin de The Walking Dead pour nous montrer comment survivre à l’apocalypse!

Vraiment?! Cazzo! Mais cela pourrait être un aperçu de la #ZombieApocalypse réelle qui pourrait être sur nous! #TWD #TheWalkingDead #Zombies https://t.co/YiRXDklMDv

– Joe P. 🇮🇹 (@ Siciliano1022) 25 mars 2020

Eh bien, au moins certaines personnes voient le côté drôle…

Une apocalypse reportée en raison d’une pandémie. Lol #TWD https://t.co/VpAkwzBoVy

– Brian Hall (@ Brian0408) 25 mars 2020

Avec ce retard, cela signifie que nous avons encore deux épisodes de la saison 10 avant qu’elle ne disparaisse de nos écrans pour une durée indéterminée. Ce dimanche apporte 10 × 14 «Regardez les fleurs», un épisode centré sur Carol qui révèlera comment elle a sorti Negan de prison pour tuer Alpha. La semaine suivante, c’est l’avant-dernier épisode de la saison 10, “The Tower”. Nul doute que cela se terminera sur un énorme cliffhanger, ce qui signifie que l’attente de la finale sera probablement infernale.

Ne manquez pas Les morts qui marchent ce week-end sur AMC. Et ne prenez pas le spectacle pour acquis non plus, car nous ne savons pas combien de temps il faudra avant qu’il ne revienne pour conclure la saison.