Les fans de Wonder Woman 1984 se déchaînent pour la première fois au guépard

Alors que nous commençons à nous rapprocher de la saison des superproductions estivales, Warner Bros.a commencé à tirer le rideau sur son prochain film DCEU, Wonder Woman 1984. Il y a quelques semaines à peine, le premier spot télévisé du film a commencé à faire le tour, et à la fin de l’année dernière, les cinéphiles l’ont choisi comme leur sortie la plus attendue de 2020.

Certes, nous sommes encore à quelques mois de sa première, mais avec le film maintenant en post-production, il y aura beaucoup de choses à raconter alors que nous mettrons la main sur du nouveau matériel promotionnel, des interviews et des premières réactions. En fait, un peu plus tôt dans la journée, nous avons eu la première photo du guépard de Kristen Wiig, qui sera l’ennemi principal de Diana Prince.

Pour être honnête, cette photo n’a pas encore été confirmée comme officielle, mais cela n’a pas empêché les fans de se rendre sur Twitter pour partager leur enthousiasme, et nous sommes allés de l’avant et avons compilé quelques-uns de nos tweets préférés pour votre plaisir de lecture ci-dessous.

Kristen Wigg comme le guépard

Semble légitime.

Pratique sur CGI tous les jours. # WW84 #WonderWoman pic.twitter.com/gSsVqz0BNh

– Matthew Boemio ʬ⁸⁴ (@ mattbo_0) 8 février 2020

regarde d’abord le guépard et je suis très heureux qu’ils soient allés avec un visage plus humain que le visage animal

J’espère que les lèvres roses ne sont que pour la promo, pas les shes bouleversées portant du rouge à lèvres, mais je pense que le noir est beaucoup mieux.

J’ai hâte de voir le premier look officiel de Patty. # WW84 pic.twitter.com/i5R0218ZLL

– megan thee amazon #snydersamazons (@ya_girlmeg) 8 février 2020

Eh bien bien… 👀 # WW84 pic.twitter.com/CXC1QgL3YB

– JJ ʬ⁸⁴ (@JJParzival) 8 février 2020

Apparemment, c’est à quoi ressemblera Cheetah dans le nouveau film Wonder Woman. Je suis tellement excité pour ça. # WonderWoman1984 #Cheetah pic.twitter.com/Bn6mu3OvyH

– Rocky (@Rocky_Rockets) 8 février 2020

SENSATIONNEL!!!!!! # WW84 M’a pris au dépourvu aujourd’hui avec celui-ci.

J’adore ça. Rock it Kristen Wiig. Je suis encore plus excité maintenant.🔥 pic.twitter.com/6h0XTyjArH

– Ronan Moore Whelan (@WhelanMoore) 8 février 2020

Wow😱

Primer vistazo a Kristen Wiig como Cheetah en Wonder Woman 1984😱❤ pic.twitter.com/gHy02x66W7

– Kevin Aguilar❤ (@ KevinAg94447573) 8 février 2020

Je dois l’admettre, voir Kristen Wiig comme #Cheetah dans le prochain film # WonderWoman1984 me donne l’espoir que peut-être MAINTENANT nous pourrons nous obtenir une adaptation en direct de l’action #Thundercats! Donnez à Kristen un personnel bo, une vitesse incroyable et elle est pratiquement #Cheetara! # WW84 #DCEU #WonderWoman pic.twitter.com/Rnu89sdbSN

– Opinions A + (@APlusOpinions) 8 février 2020

Publié par @elmayimbe et @heroichollywood… DC en pleine forme avec le look Cheetah! Love it👏🏼👏🏼 # WW84 #dceu #WonderWoman #Cheetah pic.twitter.com/l5zQMrYrCF

– Mike Kalinowski (@MikeKalinowski) 8 février 2020

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Pour être juste, toutes les réactions que nous avons trouvées n’étaient pas positives, mais de manière générale, il semble que les fans soient heureux que le costume et la conception globale de Cheetah semblent être fondés sur la réalité, plutôt que de s’appuyer sur une forte dose de CGI et d’autres effets visuels. . Personnellement, je suis curieux d’en voir plus avant de porter un jugement, et même si j’ai d’autres questions urgentes auxquelles il faut répondre (comme, comment exactement Steve Trevor est-il toujours vivant et bien des décennies après le premier film?), C’est bien que nous ” ai finalement pu voir Cheetah.

Bien sûr, nous ne l’avons pas encore vue en action, mais nous espérons que nous verrons de bons combats à l’ancienne dans une prochaine bande-annonce. Sinon, nous devrons attraper Wonder Woman 1984 quand il sortira en salles le 5 juin.