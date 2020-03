Les fans déçus par Adesanya et Romero Main Event

Les fans de l’UFC ne sont pas impressionnés.



Samedi soir, Israel Adesanya a défendu son titre contre Yoel Romero. Le combat s’est finalement conclu par une décision au cinquième tour en faveur d’Adesanya et a laissé de nombreux fans insatisfaits de la participation sans incident. Dana White a notamment exprimé son regret d’avoir organisé le combat, citant le combattant Paulo Costa comme un adversaire beaucoup plus redoutable.

“Quand je suis assis ici aujourd’hui pour parler de cela, les marieurs n’aimaient pas ce combat et ne voulaient pas faire ce combat”, a déclaré White après le combat. «Ils ne voulaient pas faire Romero contre Adesanya, mais le fan maladroit en moi a dit:« Tu me baises? Allez, ce sera un combat amusant à faire. Et le fait que (Adesanya) veuille combattre un gars que personne d’autre ne veut combattre. “Maintenant, le recul est de 20/20, n’aurait probablement pas dû faire ce combat et aurait dû attendre (Paulo) Costa, mais eh bien, nous l’avons fait.”

C’est une blessure qui a empêché Costa, le concurrent n ° 1 légitime, d’affronter Adesanya. Per White, opposant le Brésilien à la nigériane Adesanya sera son prochain coup.

Il ajoute: «Costa contre Adesanya sera un combat ridicule. Je le garantis, je le garantis absolument. Il a obtenu ce qu’il voulait, il l’a (Romero) sur son CV, il l’a battu et sur Costa. »

