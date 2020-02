Les fans défendent Shia LaBeouf après avoir été accusé de rire de la co-star du syndrome de Down

Scie 2019 Shia LaBeouf avoir un retour cinématographique réussi après que sa vie personnelle et professionnelle a été en proie à la controverse et à la rupture pendant un certain temps.

L’année dernière, l’acteur a refait surface à Hollywood avec des productions célèbres telles que The Peanut Butter Falcon et Honey Boy, cette dernière étant basée sur les propres expériences de LaBeouf. Dans Falcon, cependant, il a dépeint Tyler, qui a perdu sa chance, hanté par son passé et découragé par son présent. Il rencontre finalement Zak, un jeune homme atteint du syndrome de Down qui veut poursuivre ses rêves et est joué par Zack Gottsagen.

Gottsagen, lui-même atteint du syndrome de Down, a passé beaucoup de temps avec LaBeouf pendant le tournage de The Peanut Butter Falcon et après les débuts du long métrage. Ils se soutenaient vraiment aussi les uns les autres, car LaBeouf a expliqué que Gottsagen l’avait aidé à traverser une période difficile, et lui, à son tour, avait aidé son collègue acteur à réaliser ses rêves.

En fait, LaBeouf a même attribué l’homme changé qu’il est devenu à l’influence de Gottsagen, et aux Oscars 2020, la paire de co-stars a semblé présenter l’Academy Award du meilleur court métrage (action en direct), avec Gottsagen faisant fièrement l’histoire comme le premier acteur atteint du syndrome de Down à se présenter aux Oscars.

Cependant, pour LaBeouf, l’événement a produit une autre controverse ternissante dans la foulée, alors que les téléspectateurs de la cérémonie se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux en affirmant que l’acteur vétéran se moquait de Gottsagen pendant qu’il présentait le prix.

Shia Leboeuf a-t-elle juste VRAIMENT ri de l’homme trisomique sur scène… à la télévision en direct ????! #Oscars

– Johana D. (@johanaedelgadou) 10 février 2020

Vous n’avez pas remarqué que Shia essayait de ne pas rire du gamin avec downsyndrome? #Oscars

– Pinky (@pinkyenthusiast) 10 février 2020

Que se passe-t-il?!!!

Pourquoi #ShiaLabeouf rit de la lutte de Zack Gottsagen? #Oscars

– Sara.Dhgn (@SaraDhgn) 10 février 2020

Shia LaBeouf est annulée! Comment osez-vous rire de quelqu’un qui est désactivé # Oscar2020

– Quez (@TheRoyalSir) 10 février 2020

Shia Labeouf vient-elle de rire d’un enfant ayant des besoins spéciaux sur scène…

– Prison de bébé gay (@chisaiirisu) 10 février 2020

Shia Labeouf s’est-elle simplement moquée de l’enfant atteint du syndrome de Down?

– syd (@ syd2911) 10 février 2020

En réponse à ces accusations, cependant, d’autres utilisateurs des réseaux sociaux ont depuis souligné l’amitié attachante entre les deux, qui avait été notée par de nombreux médias au cours des mois précédents, et beaucoup ont sauté à la défense des chiites.

Hou la la! Les gens trébuchent vraiment sur le rire de Shia. Lui et Zack sont des frères. Il ne se moquait pas de lui. Vous m’énervez. #Oscars pic.twitter.com/CacgR4BWVG

– Sorcerer Supreme (@iAmNELLEZ_) 10 février 2020

Vous pensez que Shia se moquerait vraiment d’un homme trisomique, également son costar, en direct sur les #Oscars ?? #stopcancelculture

– Emily Jean (@ejaydubs) 10 février 2020

Tout le monde arrête de faire honte à #ShiaLabeouf, il n’a absolument rien fait de mal, de la part de quelqu’un avec deux frères ayant des besoins spéciaux, je connais la différence entre être fier et rire moqueur #oscars

– The Snapper (@TheSnappertweet) 10 février 2020

Shia LaBeouf N’a pas ri du jeune garçon trisomique, c’était une situation gênante. Shia l’a aidé à descendre de scène. Le titre médiatique est loin et a de faibles compétences en journalisme.

– TG21 (@ worldgym21_p) 10 février 2020

Pour tous les ennemis de #shialabeouf, il n’a pas ri du jeune homme aux Oscars qu’il reculait simplement, souriant à son ami et lui permettant d’avoir son moment sous les projecteurs. Vous êtes la génération la plus sensible de l’histoire, alors fermez la gueule, arrêtez de pleurer et trouvez du travail!

– Shawnda Kay (@ ShawndaKay4) 11 février 2020

En outre, la mère de Zack Gottsagen, Shelley, est également sortie depuis les accusations des médias sociaux pour mettre fin à ces soupçons. En parlant avec Too Fab, elle a déclaré:

«Shia est juste merveilleux, tu sais? Nous l’aimons vraiment. En fait, je pense qu’ils souriaient parce qu’il était difficile d’ouvrir l’enveloppe… Cela m’a bouleversé quand j’ai pensé que quelqu’un pensait que Shia aurait pu avoir une sorte d’attitude négative parce qu’il n’a été rien, rien, rien que du soutien . “

Honnêtement, cela semble juste être un autre cas dans lequel les réactions de Twitter ont conduit à un grand malentendu et à une mauvaise interprétation déprimante, qui a malheureusement dépeint Shia LaBeouf dans une lumière négative une fois de plus.