Les fans demandent «Pourquoi Jade est-il blanc?» Alors que l’émission explore des significations plus profondes – HITC

La série Netflix Family Reunion a provoqué un énorme débat sur les médias sociaux en ce qui concerne Talia Jackson, qui joue Jade.

Cette série fracassante de Netflix a pour but d’abandonner la comédie offensive et de blagues sarcastiques en faveur de l’humour familial classique et des valeurs de bien-être à l’ancienne.

Heureusement, il l’a fait sans effort. La série a fait une star de Talia Jackson, une jeune et future actrice de 17 ans qui vole la vedette avec sa performance sans faille et sa capacité à transformer les lignes jetables en quelque chose de plus mémorable.

Cependant, il y a eu un grand débat sur les réseaux sociaux sur le teint de Jade, le personnage de Talia. Certains téléspectateurs sont restés confus tandis que d’autres ont été honorés car les différences de Jade avec le reste de sa famille ne sont pas passées inaperçues.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les significations plus profondes cousues tout au long de la réunion de famille.

De quoi parle le regroupement familial?

La série suit une famille afro-américaine de six personnes (Moz, sa femme Cocoa et leurs quatre enfants) alors qu’ils abandonnent leur vie dans les grandes villes de Seattle pour Columbus.

Chaque épisode explore les valeurs familiales et l’humour qui varient, allant des visites à l’église à la rencontre des grands-parents, l’adolescente Jade étant souvent au premier plan des émissions en tant que protagoniste principal.

Le regroupement familial explore de nombreux thèmes tels que les pratiques parentales modernes, bien que ce soit la race qui soit devenue le sujet de discussion le plus répandu parmi les téléspectateurs.

Les fans demandent: «Pourquoi Jade est-il blanc?»

Jade a le teint le plus léger de la famille et cela a laissé certains téléspectateurs confus, se demandant si les personnages de Jade auraient été adoptés.

@ hopeforever9 a tweeté:

Je suis tellement confus. Sommes-nous vraiment censés croire que ce sont leurs enfants? Je pensais que peut-être Jade avait été adopté mais ils avaient une fille à moitié blanche jouant leur fille?

Cependant, un point clé de la série familiale était d’explorer les différents antécédents raciaux et comment le teint de peau est souvent directement mal compris en référence à la race de quelqu’un.

Le jade n’est pas blanc. Bien que des détails spécifiques ne soient pas explicitement explorés, elle fait partie de la famille afro-américaine et a simplement un teint plus clair pour ses frères et sœurs et ses parents.

C’était quelque chose que de nombreux autres téléspectateurs ont apprécié et lié, commémorant la série pour explorer le thème des tons de peau variés au sein des familles.

Qui est Talia Jackson?

L’actrice qui incarne Jade dans Talia Jackson, 17 ans, qui aura 18 ans fin août 2019.

En accord avec le thème du spectacle, Talia est d’origine africaine multiculturelle noire et caucasienne d’Amérique. Sa mère (Kelly Jackson) est blanche et son père (Trent Jackson) est afro-américain.

La mère de Talia était un mannequin international et l’actrice est devenue productrice de films et son père était un basketteur professionnel. Jade a un frère cadet et est né et a grandi dans le Wisconsin, aux États-Unis.

Vous pouvez suivre Talia Jackson sur Instagram à @taliajacksonofficial; elle a un nombre impressionnant de 30,9k followers et compte.