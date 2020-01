Les fans dénoncent le traitement inégal de Robyn Brown par Kody Brown

Depuis la première de Sister Wives de TLC en 2010, les téléspectateurs soupçonnent le polygame Kody Brown d’avoir une épouse préférée.

Sur ses quatre épouses, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown, de nombreux fans pensaient qu’il favorisait la quatrième femme Robyn. En plus d’être la plus jeune et la plus jeune épouse, ayant rejoint la famille de nombreuses années après les trois autres épouses de Kody, les fans ont remarqué que Kody semblait plus heureuse et plus affectueuse avec la maman divorcée de trois ans.

De plus, Kody a légalement divorcé de sa première femme, Meri (bien qu’ils se considèrent toujours comme mariés), afin qu’il puisse adopter les trois enfants de Robyn de son précédent mariage.

Les fans de Sister Wives ont également émis l’hypothèse que Kody passe plus de temps avec Robyn qu’avec ses autres épouses, et qu’il prend des décisions familiales importantes, comme le déménagement de la famille Brown à Flagstaff de Las Vegas, uniquement pour son bénéfice.

Dans l’épisode du 26 janvier de Sister Wives, «A Not So Merry Christmas», les parents Brown se sont disputés sur les finances et se sont affrontés au sujet des décisions immobilières. Les fans sont allés sur Twitter pour souligner ce qu’ils pensaient être le traitement inégal de Kody envers ses femmes, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle.

Janelle a annoncé que l’immobilier des Browns ne se vendait pas

Après que les Browns ont déménagé à Flagstaff, la deuxième épouse de Kody, Janelle, est revenue à Las Vegas presque tous les week-ends pendant des mois pour tenir des journées portes ouvertes pour leurs quatre maisons sans cul-de-sac (au début, la sienne et la troisième épouse Christine en particulier). Dans «A Not So Merry Christmas», Janelle s’est assise avec son mari et sa femme pour annoncer de mauvaises nouvelles.

Les maisons ne se vendaient pas. “Beaucoup de gens viennent,

mais aucune offre, aucun intérêt à acheter », a révélé Janelle.

Christine a expliqué que la difficulté de vendre tuait la famille financièrement. “Ma maison est sur le marché depuis six mois, et pas une bouchée”, a déclaré la star de Sister Wives aux producteurs de TLC. «Alors maintenant, j’ai deux paiements de maison, deux paiements d’eau, deux tout. C’est tellement décevant. ”

C’est à ce moment que Janelle a admis qu’elle pensait que la famille devrait s’installer

pour un prix beaucoup plus bas. «Je suggère vraiment une baisse de 40 000 $ chez vous

et ma maison », a-t-elle dit à Christine,« puis les nouvelles annonces [for Meri and

Robyn] serait comparable à la mienne. »

«Je suis vraiment fatiguée du double loyer et de l’hypothèque et des doubles services publics», a poursuivi Janelle. «Ça m’a vidé. Je suis prêt à finir. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais, mais je suis prêt à clore ce chapitre. “

Robyn était frustrée par le plan de Kody pour les maisons familiales de Vegas

Alors que Robyn et Christine étaient frustrées par la

suggestion, Kody a accepté sans réserve. «Je pense que nous devons réduire la perte. je

vraiment », a-t-il dit à ses femmes. “Je pense que nous prenons les 40, je pense que nous bougeons.”

C’est alors que Robyn a eu une dispute inhabituelle avec son mari. En particulier, la star de Sister Wives était bouleversée car elle prétendait avoir été “vendue” à l’idée de déménager à Flagstaff avec l’idée que la famille utiliserait collectivement l’argent de la vente des quatre maisons pour construire sur le col Coyote, leur nouvelle terre en Arizona. La quatrième femme de Kody pensait que sa nouvelle décision n’était rien de plus qu’un coup de fouet impulsif.

Mais Kody a insisté sur le fait que ce n’était pas une nouvelle décision sur son

partie par tous les moyens. “J’attends qu’elle dise ça depuis deux mois”, a-t-il dit

dit Robyn alors que les autres épouses sœurs regardaient maladroitement.

“Vraiment? C’est tellement contraire à ce que tu as dit

quand vous nous avez suggéré le tout », répliqua Robyn.

La plus jeune épouse de Kody, qui a eu deux enfants avec lui, a expliqué aux producteurs qu’elle n’aurait pas accepté de déménager en Arizona si elle avait su à quel point il serait difficile de vendre leur maison à Vegas. “Son gros argument de vente était que nous avons tous ces fonds propres dans ces maisons, cela va nous préparer pour le nouvel endroit”, a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC.

Lors de la réunion de la famille Brown, Robyn a continué d’exprimer sa frustration

avec Kody, une décision rare pour sa quatrième femme. «C’est tellement contre ce que tu as assis

là-bas et nous a dit », a déclaré Robyn. “Je ne sais même pas quoi faire de ce que tu es

en disant… C’est très difficile pour moi de passer parce que vous vous êtes assis là en poussant

idée.”

Elle a ajouté: “Vous retournez où vous en êtes, comme tous les dix

secondes ici. “

Mais Kody était ferme. “Non, je ne le sais pas”, a-t-il insisté. “J’ai

ici depuis des mois. “

Robyn a dit à son mari qu’il devait lui donner de l’espace et du temps pour accepter la perte financière. “Pouvez-vous ralentir avec le coup de fouet?” “Votre intensité avec le coup de fouet cervical est ce qui me frustre … J’ai besoin d’une minute pour m’adapter.”

Les fans de “Sister Wives” ont remarqué la différence dans la façon dont Kody a parlé à ses femmes

Alors que Robyn était l’épouse qui se disputait le plus avec Kody dans le dernier épisode, Christine et Kody étaient en désaccord plus tôt dans la saison. Christine est la plus opposée au rêve de longue date de Kody de construire une maison massive et partagée pour les quatre femmes.

La différence dans les réactions de Kody à la frustration de Robyn

comparaison avec celle de Christine n’a pas été perdue pour les téléspectateurs de Sister Wives, qui

pensait qu’il y avait tout un contraste dans la façon dont il traitait chacun d’eux.

Alors que l’épisode du 26 janvier était diffusé, certains fans se sont tournés vers Twitter pour suggérer qu’il semblait que Kody jouait aux favoris avec Robyn. “Il semble que Kody veuille juste être avec Robyn et continue de prendre des décisions vraiment stupides qui causent toutes les difficultés financières juste pour lui plaire”, a écrit un fan de Sister Wives. «Janelle devrait être la seule à prendre les décisions financières familiales.»

Certains fans ont même remarqué que le traitement inégal allégué de Kody de ses femmes s’étendait également aux réseaux sociaux. Au cours de l’épisode du 19 janvier, Kody a écrit sur Twitter: «Donc, si je suis le protagoniste de notre petite histoire, qu’est-ce que @ SWChristine2020 [Christine] ????? Je me demandais juste…..”

Beaucoup de téléspectateurs de soeurs épouses ont pris cela comme un coup amer

à la troisième femme de Kody pour avoir rejeté son idée d’une maison. Certains ont prétendu qu’il était

essayer de «l’embarrasser» publiquement.

Dans l’épisode de cette semaine, Robyn a discuté avec Kody non seulement de la baisse des prix demandés, mais aussi de la discussion sur l’idée d’une maison à Noël devant leurs enfants.

Un fan a souligné le contraste dans la façon dont Kody traitait ses épouses lorsque Robyn et Kody se sont affrontés, écrivant: «Ma question est … Je n’ai pas beaucoup écrit sur les plaintes de Robyn, ce qui a amené certains fans de Sister Wives à croire qu’il la traitait plus respectueusement que ses autres femmes.