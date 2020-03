Les fans d’Evil Dead veulent que CM Punk remplace Bruce Campbell dans le rôle de New Ash

Nous aurions pu voir le dernier de Bruce Campbell jouer Ash dans le Evil Dead films, mais même les franchises cultes ont tendance à rouler. La plupart des fans seraient d’accord sur la difficulté de trouver quelqu’un qui pourrait apporter la même combinaison de présence à l’écran, de capacités physiques et de personnalité engageante, mais certains ont avancé la suggestion de CM Punk de prendre la tronçonneuse et le boomstick.

C’est un nom que vous ne connaissez peut-être pas, car il n’a pas longtemps été un véritable acteur. Avant cela, il a passé 15 ans en tant que lutteur professionnel, où à un moment il a duré bien plus d’un an en tant que champion de la WWE après avoir vaincu John Cena, et a quitté en 2014 pour poursuivre une voie différente en tant que combattant MMA. Après que le film d’horreur insidieux Girl On the Third Floor ait frappé Netflix, les fans ont rapidement établi un lien entre sa star et l’idiot qui tue les morts.

Ainsi, les fans de #EvilDead veulent que @CMPunk soit le nouveau Ash après son tour glorieux dans l’incroyable #GirlOnTheThirdFloor.

Personnellement, en tant que fan d’Evil Dead depuis longtemps, je suis d’accord avec ça. Et cela en dit long sur moi. # Movie #horror #EvilDeadFanatic

– Billy 🤘💀 (@ReallyGothPuppy) 3 mars 2020

Je vois CM Punk dans The Girl On the Third Floor et je pense instantanément à un jeune Ash Williams. #Groovy pic.twitter.com/oD0CURofsV

– Nick Lani (@Lanipator) 3 mars 2020

Je viens de regarder Girl au troisième étage (3/10) MAIS je serais dans CM PUNK comme Ash dans Evil Dead remake / reboot / spinoff. Il a le style #Groovy #Netflix

– Graham Whitfield (@GDotWhit) 29 février 2020

Après avoir regardé Girl au troisième étage, @CMPunk ferait une superbe cendre Williams dans un redémarrage maléfique. Je dis juste.

– Macmaniac.art (@macmaniac_art) 29 février 2020

@CMPunk serait probablement la seule personne à pouvoir regarder et jouer le rôle d’Ash from the Evil Dead. pic.twitter.com/AH6qw0mbkK

– Fidel Murillo (Chicano) (@fidelasincastro) 29 février 2020

@CMPunk était génial chez une fille au troisième étage, il m’a vraiment donné l’impression de pouvoir jouer un personnage comme ash dans evil dead

– StreetVybz (@ djstreetvybz306) 3 mars 2020

… .Des manigances de voyage dans le temps. Nous refondons campbell avec CM punk comme un jeune frêne, récupérons Jane Levy, boum. Succès instantané pour le crossover Evil Dead.

– 🌈 Floofball 🌈 (@RoombaFurry) 3 mars 2020

Je sais que la plupart diront non, mais je pensais que @CMPunk ressemblait et ressemblait à Ash “Evil Dead” dans “Girl on the Third Floor”. Je ne serais pas contre lui de faire un univers parallèle ED Ash.

– Sean (@ASlenderMann) 4 mars 2020

En tant que FAN MASSIVE de la franchise Evil Dead, je pense honnêtement @CMPunk comme ce qu’il faut pour être Ash. J’adorerais le voir lire quelques lignes des films. https://t.co/2fz3m1x1c2

– beardedmexican (@PaydenJack) 4 mars 2020

Après avoir regardé @CMPunk dans Girl on the 3rd Floor, je ne peux pas penser à quelqu’un d’autre que j’aimerais voir jouer le rôle d’Ash. Avec tout mon respect.

– tedd_walley (@tedd_walley) 2 mars 2020

@CMPunk vient de regarder Girl on the Third Floor. Bon film. En regardant, je ne pouvais pas m’arrêter de penser que tu ferais un mauvais cul Ash dans un film Evil Dead.

– Craig (@ craigb1975) 2 mars 2020

La transition de Punk à la comédie est un tournant de carrière récent qui a également inclus des commentaires de combat et l’écriture de bandes dessinées. Dans ses jours de lutte, il a fait son apparition dans la comédie française Queens of the Ring et le film d’animation Flintstones avec Stone Age Smackdown, mais n’a commencé à apparaître correctement dans les films que l’année dernière. Il avait un petit rôle dans le remake de Jen & Sylvia Soska du deuxième film d’horreur de David Cronenberg, Rabid, où il est apparu comme un prédateur de boîte de nuit choisissant la mauvaise cible dans le nouveau protagoniste vampirique de l’histoire.

Comme mentionné ci-dessus, il a également été le premier rôle dans les débuts de réalisateur de Travis Stevens, où il a joué une excuse méprisable pour un être humain, mais aussi étrangement convaincant, et a réussi à maintenir l’intérêt du spectateur pour les scènes où il n’avait personne contre qui jouer et a réagi crédiblement d’être menacé par des événements surnaturels inexplicables, pas totalement différents de ce qu’un film Evil Dead exigerait de lui.

Bien qu’il soit certainement dommage que nous ne verrons jamais plus Campbell dans son rôle emblématique, si la franchise doit continuer sans lui, alors Sam Raimi pourrait certainement faire pire que d’amener quelqu’un à se faire rapidement un nom au sein de la communauté, précisément. auquel un nouveau potentiel Evil Dead le film devrait faire appel.