Les fans devraient-ils se préparer à faire leurs adieux à Max?

Lorsqu’une série dure aussi longtemps que Homeland (déjà plus longue que The Sopranos au milieu de sa dernière saison), vous devez vous attendre à des pertes en cours de route. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un thriller d’espionnage dans les régions les plus volatiles du monde sans perdre certains personnages bien-aimés.

Et bien que vous puissiez faire valoir que la mort de Nicholas Brody (Damian Lewis) figure en tête de liste, les fans de Homeland diraient probablement que la chute de la saison 6 de Peter Quinn (Rupert Friend) a fait plus de mal. Après avoir trompé la mort à quelques reprises, Quinn a finalement rencontré son président final, Keane (Elizabeth Marvel).

Deux saisons plus tard, alors que Carrie Mathison (Claire Danes) et les services de renseignement américains sont aux prises avec la mort du successeur de Keane, le président Warner (Beau Bridges), un autre allié fidèle de Carrie trouve sa vie en danger.

Ce personnage, Max (Maury Sterling), remonte au premier épisode de Homeland. L’existence de Max est en jeu alors que la saison 8 entre dans son huitième épisode.

La vie de Max est en jeu avec le fils séparé de Haqqani

Maury Sterling incarne Max dans HOMELAND Saison 8, épisode 7, «F * cker m’a tiré dessus» | Sifeddine Elamine / SHOWTIME.

Lorsque vous retracez comment Max s’est retrouvé entre les mains de combattants talibans voyous, cela revient à la mission de renseignement. Max s’est d’abord rendu à l’avant-poste éloigné d’Afghanistan pour recueillir des «informations» sur les communications dans la région.

Après l’impensable (c’est-à-dire la chute de deux présidents), Carrie a demandé à Max de risquer sa vie pour récupérer l’enregistreur de vol sur le lieu de l’accident. Avec des soldats mourant au milieu de lui, Max a fait exactement cela. Cependant, avant qu’il ne puisse se mettre en sécurité, un combattant taliban lui a tiré dessus et l’a fait prisonnier.

De là, nous avons vu émerger un schéma familier. Les combattants ont emmené Max dans un endroit sûr et ont commencé à lui vendre tout ce qu’il avait de valeur (y compris la boîte noire). Ils semblaient attendre la nouvelle de leurs supérieurs au sujet d’un échange ou d’une vente de Max si les Américains venaient à la recherche.

Avec Carrie en mission voyous essayant de retrouver Max, ses chances de revenir en toute sécurité se sont améliorées. Mais l’intervention soudaine de Jalal, le fils séparé du chef taliban Haqqani (Numan Acar) a mis la vie de Max en jeu. À la fin de l’épisode 7, Carrie était prête à se battre à mort pour le sauver.

Handicaper les chances de survie de Max

Maury Sterling dans le rôle de Max et Elham Ehsas dans le rôle de Jalal dans HOMELAND, «F * cker Shot Me» | Sifeddine Elamine / SHOWTIME.

Nous considérons qu’il est juste de gêner les chances de survie d’un personnage fictif, nous allons donc essayer de le faire maintenant. L’exercice commencera dans le présent, compte tenu de la valeur actuelle de Max pour l’intrigue dans la saison 8.

En un mot, le rôle de Max a été énorme ces dernières saisons. Chaque fois que Carrie avait besoin d’un coup de main pour effectuer ses opérations secrètes indépendantes, Max était à bord à chaque fois. Et dans la saison 8, il est devenu un acteur crucial des opérations de renseignement américaines en Afghanistan. En bref, Max est un personnage majeur sur Homeland.

On pourrait dire qu’il est aussi important pour Carrie que Peter Quinn l’était avant sa mort, même. En regardant toutes les personnes avec lesquelles Carrie a travaillé au fil des ans, Max reste son associé le plus fidèle. En effet, ils ont parcouru un long chemin depuis le jour où Carrie l’appelait “le petit frère bizarre” de Virgil dans les débuts de la série.

Mais la proéminence de Max se décline de plusieurs façons. D’une part, ses jours semblent comptés entre les mains d’un combattant taliban voyous essayant de faire une prise de pouvoir. De l’autre, un personnage aussi important que Max mérite de sortir avec une mort glorieuse. (Jalal serait indigne à cet égard.)

Si nous devions parier, nous irions avec Max survivant au moins jusqu’à l’épisode 8. Mais, étant donné les circonstances, nous suggérons aux fans de faire la paix avec son personnage maintenant. Dans l’ensemble, cela n’a pas l’air bien, et c’est la dernière saison d’une émission d’espionnage qui se déroule dans une zone de guerre. On ne sait jamais.

