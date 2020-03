Les fans disent que Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert sont “ le couple célibataire nation n’a jamais su que nous avions besoin ”

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes se sont réunis pour la dernière saison de Bachelor in Paradise. Avec Hannah Godwin et Dylan Barbour (qui sont fiancés), ils sont l’un des derniers couples à avoir résisté à l’épreuve d’être une relation dans «le monde réel».

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Steve Granitz / WireImage

Unglert et Miller-Keyes ont connu un début cahoteux. Unglert a dit à l’ancienne reine du concours de beauté qu’il n’était pas venu au paradis à la recherche de quelque chose de sérieux. Quand ils ont commencé à développer des sentiments l’un pour l’autre, il a rompu avec elle le jour de son anniversaire, disant qu’il ne pouvait pas lui donner ce qu’elle voulait: un petit ami. Miller-Keyes a eu le cœur brisé, mais est passé assez rapidement à Connor Saeli. Cependant, comme Bachelor Nation ne tardera pas à oublier, Unglert est revenu quelques semaines plus tard pour demander à Miller-Keyes de quitter le Mexique avec lui afin qu’ils puissent être ensemble. Elle l’a fait, et les deux ont été heureux ensemble depuis.

Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes adoptent un vieux chien nommé Pappy

Récemment, les deux ont ajouté un autre membre à leur petite famille heureuse: un chien adopté nommé Pappy. Depuis, Bachelor Nation se prélasse dans la lueur incontestablement heureuse du trio.

Bachelor Nation aime Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes ensemble

Sur un récent post Instagram de Miller-Keyes, un fan a commenté: “Le couple célibataire n’a jamais su que nous avions besoin 😍😍”

Les autres fans n’ont pu s’empêcher d’être d’accord.

“droite?! Je suis d’accord! J’espère vraiment que ce couple de célibataires réussira !!! ” a écrit un autre fan.

“J’aurais aimé qu’il y ait une émission de télé-réalité pour eux”, a commenté un autre.

Ces jours-ci, les pages Instagram du couple sont remplies de fans de Bachelor commentant leur bonheur.

“Vous êtes tous les deux très mignons ensemble, pas seulement sage … Je pense qu’il avait besoin de quelqu’un comme vous … tous les deux adorables”, a écrit un fan.

“Les 3 meilleurs couples à sortir de la licence”, a commenté un autre.

«Un de mes couples préférés. Je vous souhaite tant de bonheur !! ” a commenté un autre utilisateur Instagram.

“Vous êtes adorables et j’adore votre voyage”, a commenté un autre.

“Je ne savais pas si vous étiez un” match “après avoir regardé célibataire au paradis! Je suis tellement content que vous soyez toujours ensemble et que tout se passe bien 😘

Incroyable !!!!” a écrit un autre fan.

Les choses ont certainement changé pour le couple depuis Bachelor in Paradise, où ils recevaient souvent des critiques pour la façon dont ils naviguaient dans les premiers stades de leur relation. Maintenant, cependant, Unglert et Miller-Keyes sont devenus l’un des couples les plus aimés de Bachelor Nation.

