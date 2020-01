Les fans disent que ce sont les moments les plus scénarisés de la série

La plupart des gens savent maintenant que la télé-réalité n’est pas toujours aussi réelle. Il y a des moments scénarisés dans la plupart, sinon la totalité, des émissions de télé-réalité. À tout le moins, les émissions planifient presque toujours les scènes qu’elles tournent. Suivre les Kardashian n’est pas différent. Il y a des moments scénarisés et les acteurs créent souvent des situations qu’ils jugent dramatiques.

Maintenant que Kourtney Kardashian est lancé, Keeping Up with the Kardashians, le drame semble plus réel que jamais. Mais les fans n’ont pas pu oublier certains des moments les plus scénarisés de la série.

La supposée arrestation de Khloe Kardashian

La famille Kardashian | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Dans la saison 1, Khloe a été arrêté pour un DUI. Le tout a été filmé, mais les fans ont grincé des dents à quel point c’était faux. L’émission a admis qu’il s’agissait d’une reconstitution, mais même ainsi, elle a été douloureusement scénarisée. En réalité, Khloe a été arrêtée en mars 2007, et l’émission n’a été approuvée par le réseau que cet automne.

Pour ajouter à la sensation scriptée, Khloe a complètement inventé une raison dramatique de conduire en état d’ébriété. Elle a affirmé être bouleversée à l’anniversaire de la mort de son père, alors qu’il est vraiment décédé en septembre, des mois après sa véritable arrestation.

Quand Kris Humphries a proposé à Kim Kardashian

Cela allait en fait être l’un des moments les moins scénarisés de la série avant que Kim ne décide de la reprendre. Kris Humphries et Kim ont connu un mariage notoirement court. Leur union a duré moins de 3 mois, et pendant leur divorce, il est apparu que Kim avait refait la proposition alors qu’elle n’aimait pas sa réaction devant la caméra.

Humphries a totalement surpris Kim avec la proposition pendant que les caméras tournaient. Selon des initiés, Kim a regardé les images et a décidé que sa réaction aurait pu être meilleure. Elle avait donc de nouveau proposé à Humphries. La fausse proposition a été diffusée dans la saison 6 de l’émission.

Kris Jenner et Kim Kardashian discutent du mariage de Kim

Soi-disant, Kim et Kris étaient à Dubaï. Ils roulent dans un SUV quand Kim avoue qu’elle ne veut pas retourner aux États-Unis pour voir son mari. Kris dit à sa fille qu’il n’est pas normal de vouloir éviter votre partenaire de vie. C’est un tournant pour Kim lorsqu’elle se rend compte qu’il est peut-être temps de divorcer.

En réalité, toute la scène a été filmée à Los Angeles, après le retour de Kim de Dubaï et après qu’elle ait demandé le divorce avec Humphries. Les fans ont trouvé des photos de paparazzi de Kim et Kris quittant un club de Los Angeles dans la même tenue que celle qu’ils portaient dans la scène. Et les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que les vitres de la voiture étaient noires, probablement pour cacher le fait qu’elles n’étaient pas vraiment à Dubaï.

L’épisode Cuba FOMO

Les trois sœurs Kardashian, Kim, Kourtney et Khloe, ont fait un voyage à Cuba. Leur mère, Kris et le petit ami de Kourtney, Scott Disick, auraient connu un cas grave de FOMO. Dans l’épisode, les deux se baladent dans une voiture ancienne pour essayer de reproduire l’expérience cubaine.

En réalité, Disick et Kris ont roulé dans la voiture des semaines après le retour des filles. Il semble qu’ils n’expérimentaient pas réellement FOMO, mais ils avaient besoin de quelque chose de légèrement intéressant pour présenter la série.

Toute la télé-réalité est scénarisée à certains égards, et les fans ne sont pas fous. Certains pensent que les moments scénarisés sont en fait drôles, surtout quand ils sont au-dessus. Lorsque Kendall Jenner a surpris Kim couchée au sujet d’une cheville tordue, elle a laissé tomber un vase de fleurs en verre dans l’allée. Oui, les fans savaient que c’était faux. Mais la réaction trop dramatique en valait la peine.