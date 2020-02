Les fans disent que c’est comme ça que le spectacle se déroule depuis des années

Soyons honnêtes en disant que les feuilletons télévisés n’ont jamais été Shakespeare. Bien qu’ils aient eu une bonne narration pendant de nombreuses décennies, principalement en raison d’une petite banque d’écrivains fiables. L’hôpital général d’ABC avait autrefois des personnages et des dialogues attrayants que tout le monde pouvait vraiment croire. Ces dernières années, cependant, les choses semblent avoir changé.

Quiconque regarde encore GH a peut-être remarqué que son approche du dialogue s’est quelque peu dégradée. De nombreux clichés hackneyed continuent d’être utilisés, sans compter d’autres formes de conversation maladroites.

De nombreux fans se demandent ce qui se passe et si les équipes de rédaction sont des stagiaires plutôt que des professionnels qu’elles ont depuis des décennies. Qu’est-ce qui se passe vraiment là-bas, et est-ce un signe que les feuilletons sont sur leurs dernières jambes après près de 90 ans d’existence?

Les grands écrivains de feuilleton d’antan

Les feuilletons en général ont commencé dans les premiers jours de la radio, attirant bientôt les femmes et les mères au foyer à cette époque. Non pas que les hommes ne se soient pas non plus attachés à ces émissions, peut-être plus encore ces dernières années, car de plus en plus de papas au foyer sont de plus en plus courants.

À l’époque de la radio, le dialogue était beaucoup plus important pour aider l’auditeur à créer des visuels convaincants dans sa tête. Non pas que le dialogue n’adhère toujours pas au même niveau de qualité lorsque les savons passent à la télévision au début des années 1950.

Même si l’Hôpital général n’a pas été diffusé avant 1963, le monde des feuilletons a été béni avec principalement des femmes écrivains qui ont réussi à dire un bon fil. Des noms comme Irna Phillips, William J. Bell et Agnes Nixon étaient parmi les noms les plus connus des époques antérieures. Nixon, seule, a écrit des feuilletons pendant des décennies jusqu’à sa mort en 2016.

Plus récemment, les feuilletons ont commencé à plonger un peu dans les classements. Les réseaux ont dû réduire leurs budgets en conséquence, ce qui n’est pas passé inaperçu auprès des fans de General Hospital sur Reddit.

Les fans pensent que les coupes budgétaires ont éliminé un ancien programme de formation d’écrivains

ABC avait apparemment un programme de formation d’écrivains pour leurs écrivains de feuilleton qui avait l’habitude de révéler un talent décent. Ils auraient éliminé cela au cours des dernières années en raison de compressions budgétaires.

Est-ce la vraie raison pour laquelle les utilisateurs de Reddit déplorent certains des dialogues maladroits entendus cette saison à l’hôpital général? Certains des exemples cités sont un peu hilarants et semblent proches du niveau d’écriture d’une école primaire.

Certains de ces exemples sont peut-être des exagérations, bien que l’utilisation de trop de clichés dans les scripts soit déjà l’une des plus grosses erreurs que les auteurs peuvent commettre. Les téléspectateurs disent que les auteurs répètent des slogans courants à un point où les scripts semblent presque générés artificiellement.

Si le programme d’écrivains est éliminé, cela n’a peut-être pas laissé d’autre choix à ABC que d’utiliser des écrivains novices qui sont plus sous pression pour produire des scripts cinq jours par semaine.

De toute façon, écrire pour les savons n’était pas un pique-nique

Seuls quelques privilégiés ont pu faire des feuilletons une véritable industrie artisanale dans le monde de la télévision. Le talent qui a fait des millions de fans est pour la plupart décédé ces dernières années, laissant de jeunes écrivains qui n’ont pas reçu le mentorat qu’ils auraient pu avoir.

Sous une pression considérable pour terminer des scripts, certains d’entre eux peuvent écrire trop vite, utilisant ainsi trop de phrases artificielles et même utilisant le même phrasé. Est-il même possible que ces auteurs utilisent des programmes algorithmiques pour générer des scripts en utilisant les types de dialogue les plus courants?

Quoi qu’il se passe, les feuilletons ne sont pas de nos jours les plus parfaits. L’Hôpital général a déjà été confronté à une baisse des notes, ce qui a conduit certains à spéculer sur son annulation.

Cependant, avec plus de personnes commençant à travailler à domicile, les choses commenceront peut-être à changer… en supposant que ces travailleurs à domicile ne veulent pas de distractions. De plus, à l’ère de la consultation en ligne, les cotes de GH peuvent être supérieures à ce qui est indiqué dans les chiffres de cotes télévisées standard.