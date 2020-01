Les fans d’Obi-Wan paniquent à cause du retard indéfini du spectacle

Quelque chose de drôle se passe définitivement dans les coulisses du Obi-Wan Spectacle Disney Plus. Bien que la première information selon laquelle Ewan McGregor reviendrait à ce poste a été accueillie avec une tonne d’enthousiasme et de joie, la semaine dernière vient d’en apporter un rapport inquiétant après l’autre.

Tout a commencé quand, il y a quelques jours, une nouvelle a annoncé que la série avait été carrément annulée. Cela a ensuite été démystifié par un point de vente séparé, mais malgré tout, des chuchotements ont continué à circuler indiquant qu’il y avait des problèmes de brassage à Lucasfilm. Et bien sûr, Collider a fait la lumière sur la situation il y a quelques heures à peine, nous disant à tous que le spectacle Obi-Wan a été indéfiniment retardé, avec des membres d’équipage renvoyés chez eux et Kathleen Kennedy commandant de nouveaux scripts, comme les actuels ne l’étaient pas ” t à la hauteur.

De toute évidence, le fandom ne prend pas trop bien cela, et les gens ont sauté sur Twitter pour partager leurs réactions. Ci-dessous, vous ne trouverez qu’un petit échantillon de ce que les gens disent, le consensus général étant que beaucoup deviennent assez ennuyés par Disney et leur gestion de la propriété Star Wars à ce stade.

La série Obi-Wan en suspens … comme une série qui ne voulait pas à l’origine de cela, en entendant cela maintenant, je ne peux pas m’empêcher de penser “qu’est-ce qui se passe là-bas?”: /

– BoZo CAV (@BoZoCAV) 24 janvier 2020

La série Obi-wan vient donc d’être annulée… J’ai fini.

– Chef Boyar-T (@TonyyPena) 24 janvier 2020

Eh, brûlez le tout. Je ne veux pas vraiment de série Obi-Wan. Je me fiche de savoir ce qu’il faisait dans le centre commercial du désert ces années-là. Je préfère explorer de nouveaux domaines / temps dans l’univers SW. https://t.co/XojDFMYqHV

– Josh Weinstock (@jdweinstock) 24 janvier 2020

Oh allez, j’étais excité pour la série Obi-Wan et maintenant ils le tiennent parce que Kathleen Kennedy n’est pas satisfaite du script comme sérieusement mes espoirs devenaient plus excités et maintenant nous devons attendre ce changement de script vieux. https://t.co/yd17hmjvpu

– Mbayer 101 (@ 101Mbayer) 24 janvier 2020

Juste. Utilisation. Le script du film.

Enfer avec ça, appelez simplement Timothy Zahn.

Dommage que vous n’ayez pas Dave Filoni sous la main. Attendez, attendez…

Disney est vraiment nul, n’est-ce pas?

Obi-Wan Kenobi Series en attente alors que les appels sortent pour de nouveaux scripts https://t.co/o9fjxEqO6i

– Blah Freakin ’Blah (@eric_talks) 24 janvier 2020

@ dieu, est-ce que cette punition pour ma légère excitation dans un tweet sur l’obi-wan d’Ewan la nuit dernière?

– phebe évite activement sa boîte de réception (@clitullus) 24 janvier 2020

je ne me soucie vraiment pas du spectacle obi-wan au-delà de “deborah chow est une bonne réalisatrice et j’espère qu’elle continue à trouver du travail” donc je m’assois

– Andrew (@bikeyates) 24 janvier 2020

Transformez simplement cette série OBI WAN en OBI-WAN: A STAR WARS STORY. Et demandez à Jon Favreau de remplacer Kathleen Kennedy dès que possible. https://t.co/kwYfvL1TX5

– Steven Millan (@stevenmillan) 24 janvier 2020

Mes pensées en regardant encore plus de fans disent que Kathleen Kennedy doit aller après l’ingérence Obi-Wan. pic.twitter.com/TiT8Fw6Zep

– Din Djarin (Mando) (@ PathOfRadiance2) 24 janvier 2020

La série Obi-Wan Kenobi sur Disney + est retardée indéfiniment car Kathleen Kennedy a trouvé que le script n’était pas assez réveillé. # FireKathleenKennedy #GetWokeGoBroke #KathleenKennedydidnotlearnherlessonfromtheboxoffice

– Individuel sur collectif (@Roaadiel) 24 janvier 2020

Fans de Star Wars: “Mec, le Mandalorien était super. Je suis impatient d’Obi-Wan. Disney est vraiment en train de changer la donne.”

Les gens de la justice sociale: “Il sera réalisé par une femme!? C’est tellement réveillé!”

* Tout le monde danse ensemble *

Kathleen Kennedy: “Les choses vont trop bien. Arrêtez-le.” pic.twitter.com/XvWujHjL3F

– 🅶🅾 🅳🆄🅺🅴! (@DenifLewesa) 24 janvier 2020

Donc, comme prévu, le fandom est un peu travaillé ici, et honnêtement, nous ne leur en voulons pas. Mais la bonne nouvelle est que le spectacle n’est pas annulé et se poursuivra. On ne sait tout simplement pas quand nous le verrons, et cela pourrait prendre un certain temps.

Nous sommes prêts à attendre si cela signifie un meilleur produit final, car malgré toutes les critiques adressées à la trilogie Prequel, Ewan McGregor Obi-Wan a toujours été un moment fort de ces films et tout le monde est impatient de le revoir dans le rôle. Donc, même si cela va prendre un peu plus de temps qu’excepté, le simple fait de savoir qu’il est toujours prêt à faire un retour à un moment donné devrait être suffisant pour que les gens continuent.

À moins, bien sûr, que Lucasfilm n’annule réellement l’émission. Ce qui, franchement, ne nous surprendrait pas à ce stade.