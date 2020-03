Les fans du MCU espèrent voir Sam dans le rôle de leadership qu’il mérite

Lorsque Captain America a remis son bouclier à Sam dans Avengers: Fin de partie, le grand débat a commencé: aurait-il dû être Sam ou Bucky?

Les fans de Bucky ont fait valoir que le soldat d’hiver avait été racheté et qu’il était ami avec Steve Rogers depuis plus longtemps. Les défenseurs de Sam ont dit qu’il était plus ancré et ferme que le Bucky encore traumatisé.

Depuis que le bouclier a été utilisé par Sam, de nombreux fans de Marvel sont venus à l’idée, faisant valoir que non seulement il était digne du bouclier, mais qu’il devrait peut-être être le chef des Avengers à l’avenir.

Qu’arrive-t-il à Sam dans les bandes dessinées?

Sam a représenté une étape importante en ce qu’il a été le premier super-héros afro-américain dans les bandes dessinées grand public. Black Panther, qui a été créé en 1966, est venu en premier, mais il n’était pas américain. Sam est apparu trois ans plus tard, dans un numéro de Captain America.

Gene Colan, qui a créé le personnage avec Stan Lee, a déclaré: «J’ai adoré dessiner des Noirs. J’ai toujours trouvé leurs traits intéressants et tant de leur force, de leur esprit et de leur sagesse inscrits sur leurs visages. Je me suis approché de Stan, si je me souviens bien, avec l’idée d’introduire un héros afro-américain et il l’a immédiatement adopté. … J’ai regardé plusieurs magazines afro-américains et je les ai utilisés comme base d’inspiration pour donner vie au Falcon. »

Dans les bandes dessinées, Sam succède effectivement à Steve Rogers en tant que Captain America en 2014. Plus tard, selon Bustle, il est devenu le chef d’une nouvelle configuration des Avengers, composée de Mme Marvel (à ne pas confondre avec Captain Marvel) , Spider-Man (Miles Morales), Iron Man, Nova et Thor (Jane Foster).

Que disent les fans de Sam?

Sur Reddit, les fans sont perplexes pour améliorer les perspectives de Sam dans le MCU, en espérant qu’il devienne le même genre de leader qu’il l’a fait dans les bandes dessinées. Le sujet a brisé leur admiration pour Sam en petits points, en disant: «Sa loyauté, sa relativité, ils sont tous amusants à regarder. Et j’espère personnellement que si nous obtenons un nouveau film Avengers, il sera le leader, au moins pour un film. “

Les fans étaient généralement d’accord, avec un répondant, “Je serais fasciné de voir comment Sam gère l’insécurité de non seulement diriger une équipe de personnes bien plus puissante que lui, mais surtout de vivre à la hauteur. Ce dernier est l’un des thèmes majeurs de la course de Sam en tant que Cap dans les bandes dessinées. “

Certains fans ont résisté, cependant, affirmant que Black Panther serait mieux adapté à ce rôle, car il a déjà fait ses preuves en tant que leader d’une nation entière – une nation autrefois secrète, rien de moins.

Le sujet a noté que Sam semblait avoir des doutes quant à savoir s’il devait diriger, mais cela rend en fait une histoire plus convaincante, lorsque les autres Avengers viennent vers lui et l’aident à croire en lui. Une partie du voyage sera explorée dans la première série Marvel Studios sur Disney +, The Falcon and the Winter Soldier.

Que se passera-t-il dans «Le faucon et le soldat d’hiver?»

À la fin de Fin du jeu, il semblait que la prochaine fois que nous verrions Sam, ce serait en tant que Captain America, donc lorsque le titre de son émission a été annoncé, certains fans ont été surpris que les anciens noms soient restés. Il semble qu’il faudra plus que le passage d’un bouclier pour faire de Sam Captain America.

D’une part, le gouvernement n’apprécie pas l’idée que Sam soit le successeur de Steve, regardant plutôt John Walker, joué par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell.

Pendant ce temps, Bucky rencontre également un vieil ennemi, testant sa propre capacité à être un héros.

La série devrait être diffusée en août, selon le site officiel de Marvel. Apparaissent également des visages familiers Sharon Carter (Emily VanCamp) et Baron Zemo (Daniel Bruhl).