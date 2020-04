Les fans du MCU sont dévastés par le fait que toute la phase quatre a été retardée

Nous savions que l’incertitude persistante entourant la pandémie de coronavirus allait faire des ravages Univers cinématographique Marvel, étant donné que le retard de Black Widow avait une réelle chance de créer un effet d’entraînement qui affecterait finalement tous les plans du studio pour la phase quatre, et aujourd’hui nos pires craintes ont été confirmées alors que Disney annonçait que chacun des MCU à venir les projets sur grand écran devaient être retardés.

Il y avait une doublure argentée pour les fans avec Captain Marvel 2 recevant une date de sortie officielle, bien que cela donne à certaines sections une date définitive pour que leurs fourches soient affûtées, mais la nouvelle que la gamme post-Avengers: Endgame du studio ne commencera pas à rouler sortir jusqu’en novembre sera une pilule difficile à avaler pour ceux qui recherchent leur dernière solution de manigances de super-héros.

En fait, maintenant que nous ne verrons pas Black Widow avant novembre, cela signifie qu’il y aura seize mois après la sortie de Spider-Man: loin de chez soi, ce qui représente un énorme écart pour une franchise qui a récemment accéléré son activité. modèle à trois films par an. Beaucoup de fans se sont tournés vers les médias sociaux une fois que les nouvelles ont été publiées et il serait juste de dire qu’ils ne sont pas trop contents de cela, et vous pouvez consulter certaines des réactions ci-dessous.

omg #blackwidow le 6 novembre signifie que Scarlett fête son anniversaire avec le film qu’elle a attendu 10 ans pour que personne ne me touche pic.twitter.com/UXyHXOEwFH

– amanda (@natasharromanof) 3 avril 2020

Sortie sur Disney +, nous sommes tous déprimés comme de la merde ici

– SellTheTeamJosh (@ Sixers2017Draft) 3 avril 2020

les éternels ont été repoussés à février 2021, ce qui signifie que je dois attendre une année entière pour voir les acteurs dans leur costume I HATE IT HEREpic.twitter.com/sSkyrbn8uq

– kanna ʬ⁸⁴ (@buckysblush) 3 avril 2020

donc les éternels ont été poussés jusqu’en février 2021, je ne peux pas pic.twitter.com/ofLS3j0xUE

– 𝚌𝚑𝚕𝚘 | 𝚛𝚒𝚌𝚑𝚊𝚛𝚍 𝚖𝚊𝚍𝚍𝚎𝚗’𝚜 𝚕𝚒𝚙𝚜 (@falamaddercriss) 3 avril 2020

Donc Shang-Chi est maintenant un film d’été, contre une sortie tardive d’hiver?

– Anthony Dean (@diversetechgeek) 3 avril 2020

DOCTOR STRANGE 2 SORTIE MAINTENANT LE 5 NOVEMBRE 2021 ET THOR LOVE AND THUNDER SORT LE 18 FÉVRIER 2022 LEMME A UN CHAT DE BAISE AVEC MS. RONA pic.twitter.com/Ya8gGYXVRW

– Evan (@realityiconsss) 3 avril 2020

je dois attendre deux années entières pour voir thor amour et tonnerre et je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet

– sof (@sebsquake) 3 avril 2020

thor: l’amour et le tonnerre ont été repoussés jusqu’en 2022 comme si ce n’était pas déjà assez loin, j’essaie juste de voir jane comme un puissant thor EST CELA TROP BEAUCOUP À DEMANDER

– kanna ʬ⁸⁴ (@buckysblush) 3 avril 2020

ive a eu un putain de compte à rebours pour l’amour et le tonnerre depuis que le film a été annoncé pour la première fois et maintenant ils changent la date de sortie ??? pleurs

– kath / 581 (@spideykath) 3 avril 2020

docteur étrange 2 a vraiment été repoussé 6 mois 🥺

– emily (@ em_ily2000) 3 avril 2020

fking coronavirus je voulais un docteur étrange 2 si mauvais 😭😭

– marce ⁷⁺⁹🧸¹⁹⁹⁶ (@vanteyeons) 3 avril 2020

Nous sommes actuellement dans un écart de 16 mois entre les films MCU 🥴

– yam ✵ (@carolbinary) 3 avril 2020

Chaque film MCU a été repoussé. 😢 Et Black Widow qui sortira en novembre signifie que c’est la première fois depuis très longtemps qu’il n’y aura pas de film MCU sur un an. Mais c’est pour le mieux. Ça l’est vraiment. 😔

– Cris Bordon (@bordlove) 3 avril 2020

La sortie de Black Widow de novembre repoussée repousse The Eternals en février 2021, qui à son tour déplace Shang-Chi et la légende des dix anneaux en mai et Doctor Strange dans le multivers de la folie jusqu’en novembre, la phase quatre devant enfin se conclure avec les débuts de Thor: Love and Thunder en février 2022, et même s’il n’a pas encore été fait mention du Spider-Man 3 encore sans titre, avec l’effet domino provoqué par la crise mondiale qui devrait se faire sentir dans le MCU pour les années à venir.