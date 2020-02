Les fans du Mexique adorent la relation de Pablo Acosta avec sa femme Mimi – HITC

Narcos: la saison 2 de Mexico vient d’arriver sur Netflix et les fans ont développé un nouveau personnage préféré

Quand il est arrivé sur nos écrans en 2015, personne n’aurait pu prédire à quel point la série Netflix Narcos deviendrait populaire.

Mais nous voici cinq ans plus tard et Narcos a non seulement terminé avec trois saisons à son actif, mais a également engendré sa propre série dérivée sous la forme de Narcos: le Mexique qui vient de rentrer pour sa deuxième saison tant attendue.

Et tandis que la série Narcos originale se concentrait sur les exploits de trafic de l’infâme Pablo Escobar, cette nouvelle série raconte l’histoire de Miguel Angel Felix Gallardo, l’homme en charge du redoutable cartel de Guadalajara.

Non seulement cela, mais nous avons également découvert une série de personnages historiques clés de la période où Narcos: Mexico est installé, l’un d’eux est Pablo Acosta Villareal.

Pablo Acosta à Narcos: Mexique

Pablo Acosta, comme la plupart des personnages de Narcos: Mexico, est un travail fondamentalement méchant et a consacré sa vie à la contrebande de tonnes de drogues telles que la marijuana, l’héroïne et la cocaïne du Mexique aux États-Unis.

Nous avons d’abord présenté Pablo Acosta, qui est joué par Gerardo Taracena, dans la saison 1 de Narcos: Mexico, mais c’est la saison 2 où il prend vraiment sa place.

Dans Narcos: Mexique, Pablo semble avoir une querelle amère avec Pedro Avilés du cartel de Sinaloan et craignant que son empire de la drogue ne soit mis en danger par cela, Félix Gallardo (Diego Luna) voit Pedro Avilés afin de rétablir le bon fonctionnement de son entreprise ci-dessous.

Saison 2 de Narcos: le Mexique voit Pablo Acosta prendre le devant de la scène, en particulier avec l’introduction de son épouse Mimi Webb Miller (Sosie Bacon).

Les fans adorent sa relation avec Mimi

Alors que Pablo Acosta peut être un trafiquant de drogue impitoyable, les fans ont étonnamment pris le personnage, en particulier après avoir présenté Sosie Bacon en tant que son épouse, Mimi Webb Miller.

Après avoir pris un siège arrière dans la saison 1, Pablo est mis en avant et au centre de la saison 2 et il est sûr de dire que la réaction des fans, qui ont vraiment pris son personnage, a été surprenante.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Pablo Acosta est devenu l’un de mes personnages préférés cette saison.”

Pendant ce temps, ce fan serait heureux pour une série dérivée sur seulement Mimi et Pablo: “Je regarderais son spin-off avec Mimi.”

Alors que ce fan a répondu en disant: “D’accord ?? Comme Pablo Acosta et Mimi étaient des buts? »

Le sort de Pablo Acosta

* Spoilers *

Alors que les fans ont vraiment pris Pablo Acosta à Narcos: Mexico saison 2, les chances d’un spin-off pour lui et Mimi sont inexistantes.

C’est parce que Pablo Acosta est tué à la fin de la saison 2 après avoir été privé de ses droits auprès de Félix et des cartels pour lesquels il faisait de la contrebande.

La mort de Pablo s’ensuit après que Mimi l’a persuadé de parler aux autorités américaines enquêtant sur le cartel de Guadalajara et Félix apprend la trahison et l’a fait tuer.

Les saisons 1 et 2 de Narcos: Mexico sont désormais disponibles en streaming sur Netflix après l’arrivée de nouveaux épisodes le 13 février.

