Les fans du show MCU «secret» en veulent le plus

Le déploiement des émissions Marvel sur Disney + crée déjà une accumulation de buzz avec l’un d’eux, (WandaVision), qui devrait faire ses débuts à un moment donné plus tard cette année. Bien qu’il semble que Marvel va transformer ces spectacles en chaîne de montage, il y en a encore un que le studio garde secret pour le moment.

Selon tous les rapports, deux spectacles supplémentaires sont en préparation, dont un est toujours tenu secret. Eh bien, l’autre n’est pas complètement confirmé non plus, mais le fait que ce dernier soit un peu plus clandestin amène les fans à se demander ce qui se passe.

De nombreux fans de MCU espèrent qu’un personnage particulier obtiendra enfin son dû dans une série. Même si les possibilités sont infinies pour les spectacles avec des personnages de Marvel, de nombreux fans pensent toujours que celui-ci pourrait couvrir de nombreuses bases inclusives.

Les rumeurs sur ces émissions proviennent de supposés initiés hollywoodiens

Kevin Feige | Jesse Grant / . pour Disney

Toutes les discussions sur ces nouvelles émissions proviennent de Bleeding Cool, un site connu pour avoir des sources internes sur de nombreux films de franchise. Selon l’une de leurs plus récentes rumeurs de «joueurs hollywoodiens», Marvel a déjà allumé plus de produits Disney +. L’un d’entre eux sera apparemment Secret Invasion, impliquant les Skrulls.

Comme tout fan de MCU le sait, les Skrulls ont été vus sporadiquement dans tout, de Captain Marvel à la franchise Spider-Man. Bien que cela ne soit évidemment pas encore écrit dans la pierre, la nouvelle de cela seul a illuminé Reddit avec enthousiasme.

Cependant, les informations sur l’autre émission n’ont pas été divulguées. Tout ce que Bleeding Cool dirait, c’est que l’initié a dit que ce serait un autre personnage majeur de Marvel obtenant son propre spectacle et semblable au niveau de Loki. La spéculation s’est répandue sur qui cela pourrait être.

Quelques utilisateurs de Reddit espèrent que ce sera un personnage central qui sera un peu court dans les films Avenger.

War Machine devrait-il avoir son propre spectacle?

Il y a eu quelques articles avant d’analyser si War Machine devrait avoir son propre film ou émission autonome. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il serait un grand personnage à développer.

Joué par Don Cheadle dans les films MCU, le vrai nom de War Machine est James Rhodes. Sa relégation à l’arrière-plan de la plupart des contes Avengers n’a pas été trop juste pour Cheadle qui est toujours l’un des grands acteurs de notre pays.

Alors que certains pourraient dire qu’il était un autre A-lister qui s’est enrôlé dans la mêlée Marvel, le personnage de Rhodes / War Machine avait beaucoup de possibilités. Les scénaristes de Endgame voulaient apparemment que Rhodes devienne vice-président américain, ce qui pourrait potentiellement ouvrir un conte intéressant.

Cela a finalement été retiré du projet final, le laissant disponible pour peut-être reprendre une histoire similaire pour une franchise autonome potentielle. Ce que tout le monde veut savoir, c’est si l’émission secrète sera vraiment War Machine.

Certains fans sur Reddit veulent vraiment que War Machine étende son histoire

Reddit a toujours des idées de fans dont Marvel peut parfois tirer les miennes. Plusieurs personnes pensent que War Machine est en retard pour sa propre vitrine. Que cela se produise vraiment est toujours sujet à spéculation. Les fans le considéreraient-ils sur un pied d’égalité avec Loki?

Il a certainement pris en compte toutes les histoires s’il était encore plus ou moins poussé à l’arrière-plan. Le faire remplir l’histoire de devenir VP serait un tournant intéressant dans une série. Imaginer les problèmes qui pourraient être explorés serait aussi révolutionnaire que Black Panther, ou dans la situation de Sam Wilson pour Falcon et le soldat d’hiver.

Une partie de cela pourrait venir de Rhodes défiant les règles gouvernementales, car il était connu pour (avec Captain America) dénoncer le leadership et leurs décisions Avenger.

Gérer son arrivée au pouvoir et peut-être faire face à des luttes internes tout en fonctionnant comme War Machine serait trop beau pour le laisser passer.

Là encore, si rien d’autre, cela ferait un bon épisode du prochain What If…? De Disney +.