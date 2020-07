Les fans en colère sont maintenant critiques

Le côté le plus sombre du Guerres des étoiles fandom est regrettable, en particulier compte tenu de l’approche générale de la diversité par la franchise. Le contrecoup de certains fans contre les décisions, que ce soit dans Star Wars: The Last Jedi, ou pour les choix de casting, a été un vilain rappel de ce qui peut se produire lorsque les gens se mettent en colère contre la culture pop. Et l’auteur de Star Wars, Rebecca Roanhorse, ressent maintenant le poids de la rage des fans, en particulier à travers les critiques de ses travaux en ligne.

Roanhorse a écrit Star Wars 2019: Resistance Reborn, qui se déroule entre The Last Jedi et Star Wars: The Rise of Skywalker, et a sorti son roman Race to the Sun en janvier de cette année. L’auteur, qui est noire et amérindienne, a souligné hier que ses autres livres étaient apparemment ciblés par un échantillon représentatif de personnes voulant réduire la popularité de son travail.

Donc, mes ennemis de fanboy de Star Wars ont trouvé mes ennemis de gardiennage allumés natifs et c’est comme s’ils avaient fusionné en une boule de feu de jerk de cercle en colère. À ce stade, je dois juste rire. – Rebecca Roanhorse toujours dans les délais (@RoanhorseBex) 5 juillet 2020

Annonces :

Cliquer pour agrandir

Réfléchissant sur la tendance, Roanhorse a souhaité que les différences sur la franchise puissent être mises de côté, en disant:

«Les deux parties pourraient passer leur temps à faire bien plus que de me permettre de me garer gratuitement dans leur cerveau… Je sais que beaucoup de haine vient d’essayer de préserver le pouvoir qu’elles craignent de perdre. Je suis une menace, je comprends. Mais je ne m’en vais pas. Alors peut-être allez faire quelque chose de bien et de créatif. »

Il est particulièrement déprimant que Roanhorse semble recevoir ce contrecoup pour représenter en quelque sorte une voix inacceptable pour Star Wars, son cas faisant écho au triste traitement de Kelly Marie Tran. Comme le souligne EpicStream, l’éditeur de Star Wars Del Rey a même du mal à recruter des auteurs pour écrire pour leur série, en raison des réactions intenses que les œuvres peuvent produire. L’attitude négative de certains fans de Star Wars a également poussé Daisy Ridley à quitter les réseaux sociaux, même si cela a conduit d’autres personnes comme John Boyega à affronter des trolls avec des vidéos parodiques.

Alors que Star Wars sera toujours un sujet émotionnel pour les fans, en particulier lorsque des décisions controversées sont lancées, il est dommage qu’une minorité vocale de personnes rende plus difficile pour ceux qui travaillent sur la franchise de faire leur travail. Espérons que le retour de bâton contre Roanhorse se dissipe, et son expérience n’empêche pas les auteurs de s’attaquer Guerres des étoiles des romans.