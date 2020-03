Les fans enfants et adultes réagissent à la fin de la série

Nous savions que ce jour finirait par arriver, mais la finale de Steven

Universe Future a été diffusé le 27 mars, portant toute la série à un

Fermer. Les larmes, les acclamations et les peurs vaincues faisaient toutes partie du dernier épisode

lié

le parcours de Steven, d’un jeune garçon mi-humain mi-joyau à un jeune adulte.

Lorsque Cartoon Network a présenté le public à la création de Rebecca Sugar pour la première fois en 2013, les premières critiques de Steven Universe l’ont présentée comme quelque chose de spécial. C’est vrai.

La musique, le design, les personnages distincts, la chaleur et les leçons en ont fait une série qui continuera de résonner auprès des fans de longue date ainsi que de nouveaux. Depuis la diffusion de l’épisode inaugural, des millions d’enfants ont grandi avec Steven et les Crystal Gems. Tu te rends compte?

Les adultes qui ont gravité le spectacle – comme ils l’ont fait avec Adventure Time – ont leurs propres expériences et souvenirs personnels qui s’y rattachent. Avec tout son fantasme, son héroïsme et son humour, Steven Universe est toujours super racontable.

Tant d’émotions se sont accumulées à la fin de Steven, et les fans de

tous les âges ont des opinions sur ce qui leur manquera le plus dans l’émission, leur favori

personnages, pourquoi ils aiment tellement Steven Universe, et la finale.

«Steven Universe» | Cartoon Network via YouTube

Pourquoi le spectacle est important pour Rebecca Sugar

Nous devons prendre un moment pour noter que Sugar a fait l’histoire en devenant

la première femme dans les rangs de Cartoon Network à diriger sa propre émission. Elle a d’abord prêté

ses talents à Adventure Time en tant qu’animateur et compositeur de musique, et

plus tard, Steven, Beach City et les Gems ont été révélés au monde.

Au cours d’une interview avec le Washington Post, Sugar a parlé de l’importance de la représentation pour les groupes marginalisés et du rôle joué par la santé mentale dans son récit.

Dès le début de l’émission, elle a voulu inclure des personnages dont la race, le sexe et l’orientation sexuelle reflétaient la société d’aujourd’hui et parleraient aux enfants.

Son insistance a fini par changer la politique de Cartoon Network où de tels thèmes sont acceptables dans les émissions pour enfants. Le mariage entre Ruby et Sapphire a été un moment – et une relation – qui a permis au public de mieux comprendre les syndicats LGBTQ et les origines de Garnet.

Sugar a dit: “J’ai été ému aux larmes à tant de contre

(conventions) par des enfants qui sont là avec leurs parents. C’est quelque chose de tellement

des gens ont été refusés pendant si longtemps. »

Sugar a dit à Polygon

comment l’histoire a incorporé ses propres expériences en tant que personne non binaire ainsi que

son amour pour l’anime.

«Nous avons également été inspirés par le conflit interpersonnel et la catharsis dans la finale d’Ojamajo Doremi. Je voulais raconter une histoire basée sur ma propre expérience en santé mentale et inspirée d’un livre que je lisais à l’époque intitulé The Deepest Well, par la Dre Nadine Burke Harris, sur la guérison des effets des traumatismes infantiles. Je ne pense pas que ce soit une question de tropes d’anime complémentaires ou difficiles, [but] rester fidèle à nos histoires personnelles sur l’équipage. “

Les enfants manqueront “Steven Universe”

Nous avons parlé à un groupe de collégiens de leur amour

pour Steven Universe, et la plupart d’entre eux ont dit qu’ils avaient regardé la

montrer depuis qu’ils étaient petits. Maintenant, à deux chiffres en fonction de l’âge, ils peuvent

exprimer ce que Steven Universe a signifié pour eux.

Lola a déclaré: «J’adore la façon dont Steven agit envers les gens. Il est toujours

un gardien de la paix, et vous pouvez dire combien il aime les gemmes et ils l’aiment

arrière. J’ai aussi aimé la façon dont les vrais joyaux et leur signification étaient utilisés. Les fusions ont été

impressionnant!”

Aiden nous a dit: “Je suis triste de la fin de l’émission! Ça va me manquer de regarder

ce qui arrive à Steven dans les prochaines années. Et qu’arrivera-t-il à Greg? “

En ce qui concerne les personnages préférés, Briana a déclaré que Garnet était son

préférée à cause de son attitude et elle est dure, mais elle aime Amethyst parce que

elle est tellement froide.

Mais une chose importante qui est restée est que plusieurs enfants ont convenu

ils ont appris une leçon: utiliser vos mots.

“Je me souviens quand Connie n’aimait pas les règles dans sa maison,

et elle a finalement eu le culot de parler à sa maman. Après cela, sa maman s’est détendue

sur les règles strictes. Elle allait mieux », a déclaré Tan.

«Ouais, et Steven a toujours fait la même chose. Il n’est pas

un combattant. Il aime parler des choses, même en cas de problème. Il l’a fait

avec Spinel, ses ennemis et tous ses amis », a ajouté Jaden. C’est quelque chose

la majorité de ce groupe se sent.

Comment les fans adultes de «Steven Universe» gèrent-ils la fin?

Sur les réseaux sociaux, une vague d’amour et de messages envahit la page Twitter de Sugar et les comptes de Cartoon Network. Beaucoup appellent la finale «parfaite» et disent qu’elle a bouclé la boucle, même avec Cookie Cat.

Bien que certains fans ne verraient pas d’inconvénient à voir un spin-off ou un autre épisode de la série, ils apprécient tous le trajet.

Merci beaucoup pour tous ces bons mots! Merci d’avoir regardé Steven Univers ⭐️

– Rebecca Sugar (@rebeccasugar) 28 mars 2020

Redditors a commenté que la bataille finale de Steven était une en lui-même et comment il devait apprendre à accepter de l’aide et des soins. Il est généralement la source de réconfort.

Le fait que Steven ait eu un thérapeute, a pu embrasser Connie et est parti pour une nouvelle aventure a fait pleurer et célébrer les gens. Il est devenu le sien.

Comme l’a dit Péridot: «Où vais-je trouver un autre Steven

bon comme toi, hein? J’aime tellement celui-ci. ” Même péridot, même. Mais comme il

lui a dit: “Nous devrions tous être les Stevens que nous voulons voir dans le monde.” Le cryfest

vu dans l’épisode final est quelque chose que beaucoup de fans ont ressenti aussi, mais c’était totalement

ça vaut le coup.