Les fans implorent déjà PBS pour la saison 2 de ‘Sanditon’, mais ils pourraient être déçus

Sanditon n’a commencé à être diffusée aux États-Unis que le 12 janvier, mais les fans de la série implorent déjà PBS pour une saison 2. Le spectacle, qui adapte le dernier roman inachevé de Jane Austen, met en vedette Rose Williams dans le rôle de Charlotte Heywood, une jeune femme qui voyage à la station balnéaire de Sanditon pour un été et apprend de précieuses leçons sur l’amour. Mais ceux qui espèrent retourner à Sanditon pour la saison de suivi peuvent ne pas réaliser leur souhait.

[Spoilersàvenirpour[SpoilersaheadforSanditon Saison 1]

Le public américain s’interroge déjà sur la saison 2 de «Sanditon»

Alors que Sanditon vient de commencer à être diffusé sur les stations PBS aux États-Unis, les huit épisodes sont actuellement disponibles en streaming pour ceux qui ont un abonnement PBS Passport. Certains téléspectateurs ont déjà épinglé toute la série, et ils en veulent plus.

“2nd Season PLEEEEEAAAASE”, a commenté une personne sur le compte Instagram @masterpiecepbs. «Binged it this week! J’espère vraiment que nous aurons une deuxième saison », a ajouté un autre.

Pourquoi nous ne verrons peut-être pas plus de «Sanditon»

Les fans de Sanditon qui veulent savoir ce qui arrive à Charlotte, Sidney (Theo James) et Miss Lambe (Crystal Clarke) peuvent avoir besoin d’utiliser leur imagination. Les chances ne sont pas bonnes pour une saison 2 de l’émission.

Comme de nombreux drames costumés diffusés aux États-Unis, Sanditon est une importation britannique. L’émission a été initialement diffusée sur ITV en 2019. Et en décembre 2019, la chaîne a confirmé qu’elle ne prévoyait pas de reprendre l’émission pour une deuxième saison.

Indignation face à la fin de l’émission

Rose Williams dans le rôle de Charlotte et Theo James dans le rôle de Sidney dans Sanditon | Gracieuseté de © Red Planet Pictures / ITV 2019

Sandition a reçu un accueil tiède lors de sa diffusion au Royaume-Uni, de nombreux téléspectateurs se plaignant que la série n’était pas ce qu’ils attendaient d’une adaptation d’Austen. Certains ont été rebutés par l’inclusion de scènes de sexe et d’une intrigue secondaire qui a une paire de demi-frères engagés dans une relation effrayante et incestueuse.

Mais ce qui a vraiment mis les gens en colère, c’est le dernier épisode de la série. Au début de l’épisode, Charlotte est sur le point de recevoir une demande en mariage de Sidney Parker, le personnage de M. Darcy-esque de la série. Mais dans une torsion, Sidney finit par proposer à son ancienne flamme, une veuve riche dont la fortune aidera à libérer son frère de la dette. Charlotte est dévastée et la scène finale de l’épisode la voit dire au revoir à Sidney – qui lui dit qu’il n’aime pas sa fiancée – puis monter dans une voiture pour rentrer chez elle.

La fin de la division semblait préparer le spectacle pour une deuxième saison, d’autant plus que les sous-intrigues impliquant d’autres personnages n’étaient pas résolues. Mais avec la décision d’ITV, il semble que les téléspectateurs ne sauront jamais si Sidney concrétise son plan d’épouser une autre femme, ou si Charlotte lui pardonne ou décide plutôt de poursuivre une relation avec l’aspirant architecte James Stringer.

Les téléspectateurs américains pourraient-ils sauver «Sandton»?

Sanditon | Gracieuseté de © Red Planet Pictures / ITV 2019

Alors qu’ITV a mis fin à Sanditon, le créateur de la série Andrew Davies dit qu’il y a encore de l’espoir pour la série, si le public américain fait entendre sa voix.

“Nous aimerions continuer avec une deuxième série et encore plus s’il y avait un appétit. Parce que les gens au Royaume-Uni qui l’ont vu l’ont certainement adoré. Il y avait donc des fans très passionnés, mais pour ITV, nous n’avions pas assez de chiffres », a déclaré Davies à Decider. «Nous espérons donc que ce sera un grand succès aux États-Unis et que cela fera reconsidérer ITV.»

Davies a ajouté qu’il était possible pour PBS ou un autre service de reprendre l’émission. Et Red Planet Pictures, qui a produit le spectacle, a exprimé son intérêt à maintenir la série en vie.

«Tiens bon là-dedans. Continuez à donner au spectacle tout votre amour parce que nous aimerions vous en donner beaucoup plus », a déclaré Davies.