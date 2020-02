Les fans indignés appellent les hypocrites de Kardashian pour faire semblant de se soucier de l’environnement

Une simple recherche avec les mots «extravagant» et «Kardashian-Jenner» donnera beaucoup de résultats, et ce n’est pas étonnant. La famille n’est pas seulement riche, mais est constamment à l’honneur, représentant la quintessence de ce que signifie vivre le style de vie des riches et des célébrités.

Alors que certains fans peuvent envier leur excès, d’autres regardent leur extravagance avec dégoût. Certains vont même jusqu’à appeler la famille hypocrite à cause de leur soutien supposé aux causes environnementales.

La philanthropie des Kardashian-Jenners

Kim Kardashian West et Kylie Jenner | Taylor Hill / FilmMagic

Que ce soit par le biais de publications sur les réseaux sociaux, de dons ou d’événements de collecte de fonds, l’équipe de Kardashian-Jenner soutient de nombreuses causes louables. Kendall Jenner, par exemple, a profité de son 22e anniversaire pour collecter des fonds pour Charity: Water en déclarant: «J’ai fait un don pour financer 25 puits en Éthiopie qui fourniront de l’eau potable à 5 000 personnes, et j’ai hâte de voir combien d’autres des vies que nous pouvons changer ensemble.

Sa petite sœur Kylie Jenner a également utilisé son activité cosmétique pour faire du bien dans le monde en créant un kit pour les lèvres spécifiquement pour collecter des fonds pour SmileTrain, une ONG dédiée à aider les enfants aux fentes palatines, tandis que Kim Kardashian aurait régulièrement fait des dons à une variété de les organismes de bienfaisance. Les dons passés incluent la California Wildfire Foundation et l’ouragan Harvey Relief.

Ce ne sont là que quelques-uns des exemples connus de leurs actions philanthropiques, et il peut y avoir encore plus de dons de la famille que le public ne le sait. Khloé Kardashian a réprimandé ceux qui veulent les éloges du public pour les dons, ajoutant de ses propres pratiques en matière de dons: «Je donne pour donner. Je ne donne pas pour obtenir. “

Kourtney Kardashian se concentre particulièrement sur les questions environnementales

Beaucoup de Kardashian ont choisi une variété de causes sur lesquelles se concentrer, dont certaines incluent les problèmes environnementaux, mais Kourtney Kardashian est peut-être la plus connue pour son environnementalisme étant son «truc».

Beaucoup de ses publications sur les réseaux sociaux ont une certaine prise pour l’environnement, et vous ne le savez pas, on fait même la promotion des bouteilles d’eau réutilisables de sa marque Poosh. Pourtant, il ne semble pas qu’elle mette son argent là où se trouve sa bouche.

Par exemple, elle a été critiquée pour avoir été vue en train de boire de l’eau en bouteille dans le même épisode de Keeping Up With the Kardashians où elle a enseigné à Kim Kardashian de faire de même.

Un utilisateur de Twitter l’a appelée sur cette question: «J’en ai tellement marre de la publication de kourtney kardashian sur les réseaux sociaux qui essaie de sauver le monde, mais elle vit dans des calabasas et deffffff a de l’eau propre mais BOISSONS TOUJOURS DE L’EAU EN BOUTEILLE.»

Elle vit un style de vie qui semble aussi somptueux que le reste de sa famille, obtenant même une limousine Hummer pour la fête d’anniversaire commune de ses enfants Reign et Mason. Il faudra beaucoup plus que de passer à des sacs réutilisables pour réparer ces dommages.

La famille Kardashian-Jenner est indéniablement un gaspillage

Quels que soient les dons qu’ils font et les causes qu’ils défendent, certains fans ne sont pas du tout impressionnés par leurs modes de vie exagérés. Un utilisateur de Reddit a commencé tout un fil à ce sujet, claquant leurs fêtes d’anniversaire inutiles, l’utilisation de jets privés et le «consumérisme somptueux».

Le message se terminait par: “Je veux dire, ce genre de style de vie est en train de devenir extrêmement démodé et laisse juste un goût glauque dans la bouche des gens en 2020, à mon avis.”

L’affiche n’avait pas tort. Les Kardashians et Jenners sortent à maintes reprises pour les fêtes, les événements et les vacances. Parmi les fêtes qu’ils organisent, il y a des cadeaux personnalisés, des ballons, des parures de décorations et des fleurs, beaucoup, beaucoup de fleurs.

Les fleurs peuvent sembler inoffensives, mais la floriculture est souvent extrêmement nuisible à l’environnement pour diverses raisons, telles que les effets du ruissellement des pesticides.

Les utilisateurs de Twitter ont également exprimé leur dégoût. Un utilisateur a écrit: “Je n’ai jamais vu un groupe de personnes aussi inutile que les Kardashian. Leur empreinte carbone dans son ensemble est ridicule. Pour les gens qui continuent d’avoir des enfants, ils prêtent très peu d’attention à l’avenir qu’ils leur laissent. “

Un autre a déploré le potentiel gaspillé de leur influence: «Si Kylie Jenner peut amener les filles à cesser de porter des lèvres, imaginez si elle a fait prendre conscience à tout le monde de prendre soin de l’environnement.»

Un autre utilisateur a souligné à juste titre que leur impact sur l’environnement va au-delà de leur vie personnelle.

Beaucoup de membres de la famille ont leurs propres entreprises et gammes de produits, et avec cela viennent plus de déchets d’usine. Il semble que la famille Kardashian-Jenner a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considérée comme de véritables écologistes.