Les fans louent Madison pour ne pas compromettre ses valeurs

La première moitié de la finale de la saison de Peter Weber de The Bachelor a été intense. Comme les fans de la série le savent, Madison Prewett a eu du mal à accepter le fait que Weber était intime avec Victoria Fuller et Hannah Ann Sluss lors des rendez-vous nocturnes sur The Bachelor. Dans la finale de la saison de The Bachelor, Prewett s’en tient encore plus à ses valeurs, et les fans de la série la félicitent.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Weber’s season of The Bachelor.]

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Madison rencontre la famille de Peter

Sluss est la première femme à avoir rencontré la famille de Weber, et ils l’aiment. Quiconque connaît l’émission ABC sait que chaque fois qu’une famille aime quelqu’un, le baccalauréat ou la bachelorette aime quelqu’un d’autre.

C’est clairement le cas lorsque Prewett rencontre la famille de Weber. Avant de les rencontrer, elle dit à Weber qu’elle l’aime, ce qui ressemble à de la musique à ses oreilles. Cependant, sa famille n’est pas sûre de Prewett. Ils sont stricts avec leurs interrogatoires à son sujet, car ils ne sont pas d’accord avec «l’ultimatum» qu’elle lui a donné avant les rendez-vous nocturnes.

Cela épuise Prewett, mais elle défend ses valeurs et leur explique poliment son cas. Après son départ, Barbara Weber commence à pleurer. Elle dit à son fils qu’il devrait choisir Sluss parce que “Dieu l’a mise là pour toi.” Cela dérange Weber, car même s’il n’a pas le soutien de sa famille, il veut plus de Prewett.

Madison quitte «The Bachelor»

Juste au moment où Weber semble avoir décidé quelle femme il aime le plus, Prewett a la réalisation opposée. Alors qu’elle aime Weber, elle doute de leur compatibilité dans le monde réel.

À leur rendez-vous, elle lui dit: «Autant que nous voulons cela, je ne sais pas que nous pouvons, comme, nous donner ce dont nous avons besoin. Prewett ajoute qu’elle veut qu’il obtienne ce qu’il “est venu ici pour trouver”.

La rupture est brutale, et Weber semble choqué que Prewett choisisse d’arrêter de se battre pour leur relation. Prewett ne dit pas à Weber que la réaction de sa famille à son égard l’a amenée à sa réalisation. Pourtant, certains fans de The Bachelor pensent que sa famille est à blâmer.

«Je pense que la dernière goutte de Madison a été la façon dont la famille de Peter l’a traitée et la façon dont ils l’ont interrogée. #TheBachelor », a tweeté un fan.

Les fans de «The Bachelor» sont fiers de Madison

Alors que Prewett quittant le spectacle était navrant pour Weber et les téléspectateurs, certains fans sont fiers de Prewett. Malgré tout, elle est restée fidèle à ses valeurs et à ses instincts. Pour cette raison, les fans de The Bachelor l’admirent.

«Je n’ai JAMAIS plus respecté un concurrent. Madi lui montre l’amour ultime en ce moment tout en continuant à se montrer le même amour. C’est l’amour, c’est le respect, c’est honnêtement, c’est VRAI. Je suis impressionné. #lebachelor », a tweeté un fan.

«Madison ne veut pas que Peter change pour quelqu’un avec qui il se retrouve prouve que Barb et tout le monde ont tort! cette fille est vraiment désintéressée et est prête à renoncer à son bonheur pour qu’il puisse être heureux. #TheBachelor », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Madi nous apprend à tous à ne PAS compromettre votre moralité pour un homme malgré la façon dont l’amour vous a frappé #LeBaccalauréat”, a tweeté un fan.