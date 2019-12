Les fans mandaloriens peuvent désormais posséder bébé Yoda comme autocollant de voiture

Les chasseurs de primes ont un code. Notre titulaire Mandalorien dans le spectacle, nommé d'après la course belliciste, n'est plus la guerre des marchands. Il s'occupe plutôt de The Child, alias Baby Yoda, alias Internet Sensation Baby Yoda alias I Want A Baby Yoda Toy.

Cependant, Disney, ne s'attendant pas à ce qu'une créature animatronique mignonne suscite en quelque sorte un intérêt pour le merch / les ventes énormes dudit merch, a laissé tomber la balle en mettant quelque chose de valable. Cependant, ils nous donnent des normes dérisoires: des autocollants pour voiture Baby Yoda On Board!

Oui! Au lieu de peluches mignonnes de haute qualité à câliner ou à donner à vos chats en tant que jouets ou amoureux potentiels, l'un des tout premiers morceaux de merch à être réellement disponible physiquement sont ces accessoires de voiture nouvellement lancés. Nous devons attendre jusqu'en avril et mai pour les Funko Pops (je déteste les Funk Pops, un tel gaspillage) et les peluches, mais pour ces autocollants gosh dang pod, nous n'avons qu'à attendre jusqu'en janvier. Courtiser!

Bouclez-vous, renoncule, parce que votre Honda se pare et se transforme en Hondurienne! Désolé, je ne sais plus ce que je dis.



Écoutez, je sais que Disney travaille sur plus de marchandises et ainsi de suite, mais cela honnêtement, sincèrement, me souffle absolument que la Mouse House, l'une des entités les plus axées sur l'argent de cette planète, ne pensait pas avoir une tonne de merch prêt pour la saison des vacances. Le capitalisme n'a pas gagné, pour une fois, mais j'ai l'impression de perdre.

Je deviens rapidement un vieux crone, avec seulement tant d'affection à donner avant de me faner rapidement dans une enveloppe séchée pleine de ressentiment et de regret, comme toutes les bonnes mères. S'il vous plaît, Disney, descendez de vos fesses et sortez plus Mandalorien merch! Je veux être immergé dans Baby Yodadom, tout comme le reste d'Internet.