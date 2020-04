Les fans mandaloriens réalisent que Baby Yoda provoque un trou majeur dans le complot Star Wars

Nous aimons tous Baby Yoda, personne ne le conteste. Le MandalorienC’est un grand spectacle à part entière, mais le fait que le chasseur de primes titulaire de Pedro Pascal transporte cet adorable bambin vert est sans aucun doute ce qui le fait devenir l’une des séries préférées d’Internet. Voici la chose, cependant: l’existence de The Child, pour lui donner son nom officiel, soulève en fait un trou majeur dans l’intrigue quand on considère la tradition établie sur son espèce.

L’utilisateur de Reddit u / nbrazelton a remarqué que l’âge moyen de l’enfant, en termes humains, par rapport à son apparence jeune transforme l’une des lignes de Yoda dans The Empire Strikes Back en un peu de gratte-tête. Lisez son commentaire ci-dessous:

Le «Baby Yoda; dans le Mandalorien aurait 50 ans. Yoda avait 900 ans quand il est mort, et déclare dans The Empire Strikes Back qu’il forme des Jedi depuis 800 ans, ce qui signifie qu’il aurait dû commencer à en former d’autres à l’âge de 100 ans. S’il avait la même apparence que «Baby Yoda» quand il avait 50 ans, il n’y avait aucun moyen qu’il aurait été assez vieux pour enseigner à l’âge de 100 ans. “

Au départ, Baby Yoda étant un nourrisson à 50 ans semblait avoir beaucoup de sens compte tenu de la durée de vie extrême de son espèce, car cela révélait qu’ils vieillissaient à un rythme beaucoup plus lent que les humanoïdes. Cependant, cette lignée Empire montre clairement que l’intention initiale était que les espèces de Yoda mûrissent dans un sens beaucoup plus typique. Selon ce que l’âge de l’enfant nous enseigne, Yoda devait être un simple enfant quand il a commencé à entraîner d’autres Jedi. Nous savions qu’il était bon, mais cela semble un peu exagéré, n’est-ce pas?

Il existe cependant des moyens de contourner ce problème. Par exemple, un autre article de Reddit a proposé une ventilation de la façon dont l’espèce vieillit, suggérant que sa période de petite enfance est prolongée, mais qu’elle vieillit assez rapidement de 50 à 100 ans. Si tel est le cas, alors ce serait une explication possible de la façon dont la gentillesse de Baby Yoda et la longue carrière d’enseignant peuvent s’additionner.

Dans tous les cas, nous devrions en savoir plus sur Baby Yoda – peut-être même son vrai nom – lorsque Le Mandalorien revient à Disney Plus pour sa deuxième saison plus tard cette année.

Source: Reddit (via Express)