Les fans ne peuvent pas rester ensemble après ce clip déchirant de James Blunt

James Blunt est un auteur-compositeur-interprète anglais qui est surtout connu pour ses ballades déchirantes comme «You’re Beautiful». Blunt est dans l’industrie de la musique depuis deux décennies et a remporté de nombreux prix. Ses fans l’adorent pour sa capacité à traduire des paroles simples en chansons très émotionnelles qui peuvent transmettre des sentiments complexes. Récemment, Blunt a atteint de nouveaux niveaux de déchirement lorsqu’il a sorti son dernier clip vidéo et a causé aux fans du monde entier une fusion de masse.

Comment James Blunt est-il devenu célèbre?

James Blunt | Pablo Cuadra / .

James Blunt est né en Angleterre en 1974. Il est né dans une famille militaire et, pendant de nombreuses années, a déménagé tous les deux ans avec sa famille afin d’accueillir le service militaire continu de son père. Blunt était un bon étudiant et excellait dans de nombreuses matières académiques différentes, y compris la chimie, l’ingénierie et la sociologie. Il s’est également tourné vers le travail de son père et a développé un intérêt pour les motos et les véhicules.

Blunt a servi dans les forces armées pendant des années et tout au long des années 90 a été principalement concentré sur le service à son pays. Pourtant, il a développé un vif intérêt pour la musique et a amené sa guitare bien-aimée avec lui dans bon nombre de ses missions militaires. En 2002, Blunt a quitté l’armée avec l’intention de commencer une carrière musicale.

Au cours des années suivantes, James Blunt a signé pour une maison de disques et a commencé à écrire et à enregistrer des chansons. Blunt a lutté pendant un certain temps pour attirer l’attention de la critique, mais après la sortie de sa chanson «You’re Beautiful», il est devenu populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des années qui ont suivi, Blunt a régulièrement publié de nouvelles musiques, avec d’autres singles populaires, notamment «High», «Same Mistake», «Stay the Night» et «Goodbye My Lover».

Quel est son nouveau clip?

En janvier, James Blunt a sorti un tout nouveau clip pour coïncider avec son dernier single, et il s’agit probablement du projet le plus émouvant auquel il ait jamais participé. La vidéo «Monsters» montre Blunt regardant directement dans la caméra, lentement perdre son sang-froid alors qu’il chante les paroles profondément personnelles. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Blunt finit par s’effondrer complètement et laisse les larmes couler.

La vidéo présente également le père de Blunt, qui est en train de lutter contre une maladie rénale dévastatrice. Il est clair que la tristesse de Blunt dans la vidéo est liée au destin imminent de son père et qu’il a du mal, devant la caméra, à conserver toute forme de sang-froid.

Le clip n’est pas la première fois que Blunt aborde la maladie de son père – auparavant, il a lancé un appel aux donneurs d’organes qui pourrait correspondre à son père et aider à prolonger sa vie. Pourtant, le processus de création de la chanson et de la vidéo n’a pas tous été une tristesse dévastatrice pour Blunt. Comme il l’a révélé, «cela a été un moment incroyable parce que lorsque vous réalisez la mortalité de votre père, c’est une excellente occasion de lui dire ce que j’aimerais lui dire.»

Que disent les fans du nouveau clip de James Blunt?

La réaction des fans au nouveau clip de James Blunt «Monsters» a été immédiate. Certains fans ont enregistré leurs réactions émotionnelles à la chanson et les ont publiées sur Twitter en signe de solidarité, beaucoup déclarant qu’ils peuvent se rapporter au sentiment abject de tristesse que la chanson transmet. De nombreux fans ont félicité Blunt pour sa volonté de présenter un sujet aussi émouvant, louant ses paroles sincères. Bien sûr, il y a eu beaucoup de souhaits pour le père de Blunt, les fans déclarant qu’ils espèrent qu’il se sent bien et partageant même des photos de leurs propres pères.

