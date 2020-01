Les fans ne peuvent pas supporter ce changement avec Kim

Au fil des ans, des millions de fans ont vu Kim Kardashian et sa famille se frayer un chemin dans la vie.

Les fans se rendent compte de première main que même si quelqu’un peut avoir plus d’argent qu’il ne pourra jamais en dépenser au cours de sa vie, cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne fait toujours pas face à ses propres problèmes. Le clan Kardashian / Jenner a prouvé que les familles dysfonctionnelles peuvent prendre toutes formes, tailles et niveaux de revenus.

Lorsque Keeping Up with the Kardashians a été diffusé pour la première fois, de nombreux fans se sont plaints du fait que les enfants Kardashian, en particulier Kim, étaient célèbres sans raison. Alors que le spectacle se poursuivait, Kim et ses sœurs ont commencé leur propre carrière et créé leur propre entreprise.

Pour la plupart, les fans sont satisfaits de la croissance que chaque membre de la famille a montré dans l’émission. Cependant, en ce qui concerne Kim Kardashian, il y a une chose importante au sujet des changements qu’elle a apportés dans sa vie que les fans ne peuvent tout simplement pas supporter.

Comment Kim Kardashian est-elle devenue célèbre?

Kim Kardashian West | David Livingston / .

Kim a commencé à attirer l’attention du public au début des années 2000 lorsqu’elle était amie avec Paris Hilton. À l’époque, Hilton ne pouvait aller nulle part ni faire quoi que ce soit avec les paparazzis qui la suivaient. Ainsi, lorsque Kim a été vue avec Hilton si souvent, les médias ont commencé à devenir naturellement curieux de connaître Kardashian. Et elle a commencé à faire de brèves apparitions sur des sites Web de divertissement et des blogs.

En 2007, son statut de célébrité a vraiment décollé. Tout d’abord, il y avait une sex tape qui avait été mystérieusement publiée qui mettait en vedette elle et son ex-petit ami, Ray J.Au début, Kim aurait été très contrariée par la fuite de la bande et allait poursuivre Vivid Entertainment pour avoir vendu des copies de la bande . Cependant, selon The Daily Mail, Kim a plutôt rencontré un magnat des affaires qui travaille dans l’industrie du porno.

Ensemble, la paire a pu conclure un accord avec Vivid où Kim finirait par tirer profit de la sex tape et à la fin, elle a fini par gagner environ 4,5 millions de dollars.

La même année, Ryan Seacrest et sa mère, Kris Jenner, décident de créer une nouvelle émission de téléréalité qui mettrait en vedette Kim Kardashian et le reste de sa famille. Keeping Up with the Kardashians a été un succès instantané, et après 12 ans, l’émission est toujours l’une des émissions de téléréalité les plus regardées à la télévision.

Kim Kardashian se transforme en femme d’affaires

Depuis que Keeping Up with the Kardashians a gagné en popularité au fil des ans, Kim a commencé à utiliser sa nouvelle renommée pour démarrer de nombreuses autres entreprises prospères.

En 2009, elle a créé une boutique de mode en ligne appelée ShoeDazzle qui vend des chaussures haut de gamme, des sacs à main et d’autres accessoires. Elle a également lancé une ligne cosmétique très populaire appelée KKW Beauty. Et l’année dernière, elle a lancé sa propre ligne de shapewear appelée SKIMS.

L’icône de la téléréalité a même créé sa propre application appelée Kim Kardashian: Hollywood qui aurait rapporté environ 1,6 million de dollars au cours de sa première semaine sur l’App Store.

Parce qu’elle a tellement de projets différents en cours à un moment donné, Kim est connue comme l’une des mamans les plus occupées d’Hollywood. Parfois, ses sœurs ont du mal à la suivre.

Dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, Kim a été vue en train de crier sur sa sœur, Kourtney, parce que Kourtney devait annuler certaines obligations de travail afin de passer du temps avec ses enfants. Et pour un bourreau de travail comme Kim, la logique de sa sœur aînée n’avait aucun sens.

La seule chose que les fans ne peuvent pas supporter du changement de Kim Kardashian

Maintenant que Kim est passée d’une jeune société téméraire à une femme d’affaires responsable et prospère, de nombreux fans pensent que sa personnalité a changé pour le pire.

Lors d’une récente discussion sur Reddit, un fan de KUWTK avait déclaré qu’ils avaient l’impression que Kim aimait trop se vanter de ses entreprises. “Genre, on comprend, Kim, tu es une femme d’affaires”, a déclaré l’affiche de Reddit. «Mais j’ai l’impression qu’elle ressent le besoin d’en parler dans chaque épisode. Et ensuite parler à d’autres personnes (Kourtney) de l’évolution de leur carrière ou de leur absence. Je ne peux pas m’empêcher de rouler des yeux. “

De nombreux fans étaient d’accord avec le commentateur et ont suggéré qu’ils manquaient définitivement la «vieille Kim». Ils semblaient l’aimer mieux quand elle avait une personnalité plus amusante et n’était pas tellement obsédée par ses nombreuses carrières.