Les fans ne peuvent pas surmonter la scène finale de Kylo Ren dans Star Wars: The Rise Of Skywalker

Nous allons parler Star Wars: The Rise of Skywalker spoilers dès le départ ici, ce qui signifie que si vous n'avez pas encore vérifié la supposée conclusion de la Skywalker Saga qui s'étend sur plusieurs décennies, vous voudrez peut-être arrêter de lire tout de suite.

D'accord, donc si vous êtes toujours avec nous, vous savez probablement que l'histoire de Kylo Ren se termine par un sacrifice héroïque dans les dernières minutes de la finale de la suite de la trilogie. Après être retourné au côté léger, Ben Solo fait équipe avec Rey pour vaincre l'empereur Palpatine. Une fois le combat terminé, nous voyons l'héroïne de Daisy Ridley gisant inconsciente sur le sol, apparemment morte, avant que Ben n'épuise sa propre force vitale pour la restaurer.

Malheureusement, l'acte désintéressé de Ben a un prix, car l'ancien méchant décède, échangeant essentiellement sa vie contre Rey. Et bien que ce ne soit pas le développement le plus surprenant, en particulier compte tenu du sort du grand-père de Kylo, ​​Anakin, certains fans prennent apparemment le moment assez fort, se tournant vers Twitter pour exprimer leur chagrin:

POURQUOI BEN SOLO EST-IL MORT, CE N'EST PAS FAIR QKFBQJX – 𝚌𝚑𝚘𝚛𝚒𝚖 🍬 (@unvijoon) 20 décembre 2019

Je suis désolé mais 5 minutes de lui en souriant car il était libre de la douleur et l'amour de sa vie l'a embrassé juste avant qu'il ne meure n'efface pas une vie de tristesse et de solitude Il méritait de vivre. Ben Solo méritait de VIVRE. – (TROS SPOILERS) Ben Solo mérite le monde🎄✨🐑 (@Reyllos) 20 décembre 2019

Ben Solo a toujours été mon soutien émotionnel depuis TFA, au moment où son père a touché son visage. Le voir partir, c'était comme me voir littéralement mourir de mes propres yeux, mais personne dans le reste du film ne s'en soucie. – hal 🐋 (@ haloren1st) 20 décembre 2019

tros aurait été parfait si ben solo n'était pas mort – tiff #BenSoloDeservedBetter (@tiffbenrey) 20 décembre 2019

ben solo ne meurt pas si vous regardez la scène du baiser à l'envers 🤩 – ᴋʟᴀᴜᴅɪᴀ ☾ (tros spoilers) (@bensforce) 20 décembre 2019

Bien sûr, beaucoup d'entre nous ont vu la mort de Ben Solo venir d'un mile de distance. Après tout, il y a une morale sous-jacente à la Guerres des étoiles films, et compte tenu de la quantité de sang que Kylo avait sur les mains, il était toujours peu probable qu'Abrams donne à Ben la fin heureuse que certains fans attendaient, le rachat ou pas de rachat.

Cela étant dit, bien que le personnage d'Adam Driver ne soit plus dans le monde des vivants, nous ne pouvons certainement pas exclure que Ben fasse une autre apparition quelque part sur la ligne. De Grand Moff Tarkin à Yoda, le Guerres des étoiles La franchise a une longue expérience de tuer des personnages uniquement pour les ramener pour des films ultérieurs, que ce soit en préquelles ou sous la forme de Force Ghost.

Tout de même, maintenant que la trilogie Sequel est terminée, il semble plus que probable que les jours de Kylo en tant que joueur de premier plan dans la franchise soient terminés, auquel cas, nous vous laissons le soin de décider si Star Wars: The Rise of Skywalker sert de conclusion digne au voyage souvent méchant du méchant.