Les fans ne peuvent toujours pas surmonter Taylor Swift et Joe Alwyn aux Golden Globe Awards 2020

L’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift est connue pour bien des choses: sa musique, son style et, bien sûr, ses relations. Elle est sortie avec un certain nombre de célébrités au fil des ans, et son beau-fils actuel, l’acteur Joe Alwyn, convient parfaitement. Voici pourquoi sa dernière apparition avec lui a été si mémorable.

Taylor Swift et Joe Alwyn sortent ensemble depuis des années

Taylor Swift et Joe Alwyn | Images de Robert Kamau / GC

Selon ce que les fans ont déduit de sa musique, Swift et Alwyn sont ensemble depuis plus de trois ans maintenant. On pense qu’ils se sont rencontrés pour la première fois au Met Gala en 2016, auquel Swift a assisté avec le petit-ami de l’époque Calvin Harris. Elle est brièvement sortie avec Tom Hiddleston après cela, avant d’officialiser les choses avec Alwyn.

Alwyn a fait l’objet de plus de chansons de Swift que quiconque avec qui elle est sortie. On pense que quelques morceaux sur Reputation, dont «Dress» et «Gorgeous», parlent de lui. Mais avec son dernier album, Lover, encore plus de chansons semblent faire référence à leur relation, surtout la chanson titre romantique.

Le couple est rarement aperçu ensemble

Swift et Alwyn sont tous deux des artistes très occupés. Il vivait à Londres et la plupart des projets qu’il entreprend sont basés au Royaume-Uni. Pendant ce temps, Swift est partout, faisant des tournées, des enregistrements et bien plus encore. Bien qu’il semble qu’elle prenne le temps d’être à Londres quand elle le peut.

Cependant, en ce qui concerne les remises de prix, ils n’ont même jamais foulé un tapis rouge ensemble. Il y a près d’un an, Swift a assisté aux BAFTA Awards pour soutenir le film d’Alwyn The Favorite, mais les deux n’ont presque pas été vues au même endroit. Son article sur les réseaux sociaux à ce sujet, naturellement, ne faisait aucune mention de lui.

Swift a été nominé pour un Golden Globe en 2020

En parlant de remises de prix, Swift en a assisté à plusieurs elle-même, et pas seulement à celles qui sont spécifiquement axées sur la musique. Elle a également été nominée aux Golden Globes pour la meilleure chanson originale trois fois au total, et cette année a marqué la troisième.

Pour la première fois, Swift a été nominée pour un film dans lequel elle était. Sa chanson «Beautiful Ghosts», qu’elle a écrite avec Andrew Lloyd Webber, était un nouvel air original pour l’adaptation cinématographique de Cats, dans laquelle elle a également joué. Bien que le film ait reçu un peu de presse négative, la chanson elle-même est particulièrement appréciée.

Voici pourquoi Alwyn était là

Alwyn aurait certainement pu assister aux Golden Globes simplement en tant qu’invité de Swift. Cependant, il avait une autre raison d’aller à cette émission de récompenses particulière: un film dans lequel il était, Harriet, était également en lice pour deux prix. Et l’un d’eux peut vous surprendre.

Dans le film, Alwyn a interprété Gideon Brodess, un propriétaire d’esclaves qui poursuit Harriet Tubman (Cynthia Erivo). Erivo a été nominé pour la meilleure performance par une actrice dans un film cinématographique – drame. De plus, la chanson originale du film “Stand Up” a été nominée – ce qui signifie qu’elle était en compétition avec la piste de Swift.

Les fans ne peuvent pas en avoir assez ensemble

Bien que ni le film d’Alwyn ni Swift n’aient gagné aux Golden Globe Awards, les fans du couple l’ont certainement fait. Pour la première fois, nous avons reçu des images et des clips des deux ensemble lors d’un événement majeur – et c’était plus que certains ne pouvaient en supporter.

En plus de ce qui a été vu lors de l’émission, des photos de la CAA after party ont commencé à circuler. Les commentaires ont commencé à affluer des fans, allant de ceux bouleversés par les «photos effrayantes des paparazzis» et ceux qui l’ont bien résumé: «Les voir si heureux me rend si heureux», a déclaré un fan. Nous ne pourrions être d’accord plus.