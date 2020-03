Les fans ne sont pas heureux au regard de Barbara Weber vers Madison

Eh bien, c’était intense. La finale de la saison de The Bachelor a finalement été diffusée. Il s’avère que l’épisode était tout aussi dramatique que promis. La mère de Peter Weber, Barbara Weber, a apporté le drame avec la façon dont elle a réagi à Madison Prewett tout au long de l’épisode entier de The Bachelor.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for Peter Weber’s season of The Bachelor.]

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Peter a rencontré Madison sur «The Bachelor»

Alors que Weber s’est fiancé à Hannah Ann Sluss après le départ de Prewett, l’engagement a été de courte durée. Après la fin de la relation, Chris Harrison a rendu visite à Prewett à Auburn. Des images du public du studio ont montré la réaction de Barbara Weber à cette réunion.

Pendant que Prewett parlait, Barbara Weber roula sensiblement des yeux. Prewett a dit à Harrison qu’elle regrettait sa décision, et elle a fini par s’envoler pour la Californie pour visiter Peter Weber. Les deux se reconnectent, et lors du spectacle en direct, les choses ne sont devenues plus tendues avec Barbara Weber.

Chris Harrison à Madison: “Peter est célibataire, il a mis fin à ses fiançailles avec Hannah Ann.”

Madison: “Est-ce qu’il va bien?”

mon cœur: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH # thebachelor #thebachelorfinale

– Lauren Zima (@laurenzima) 11 mars 2020

Alors que le nouveau couple était tout sourire, Barbara Weber a fait connaître son dégoût de Prewett. Elle a dit au public que tout le monde dans la vie de Peter Weber sait “que ça ne marchera pas” malgré les appels de Peter Weber à donner une chance à Prewett.

Les fans de «The Bachelor» sont bouleversés par le roulement des yeux

Au fur et à mesure que l’épisode était diffusé, les téléspectateurs ne pouvaient pas surmonter le roulement des yeux de Barbara Weber alors qu’elle regardait les images de la rencontre de Prewett avec Harrison. Pour les fans, cela montrait tout sur son personnage.

“OH MON DIEU. BARBE ROULANT LES YEUX À MADI. wow comment avez-vous tant de haine pour quelqu’un qui aime clairement votre fils tellement!? # TheBachelor # TheBachelorFinale », a tweeté un fan.

«Des images en direct de Barb roulant des yeux lorsque Madison parle. Omg peut-elle être heureuse pour son propre fils? Son sentiment compte aussi # TheBachelor # TheBachelorFinale », a tweeté un autre.

WTF se passe? Barb la déteste. Comme n’aime littéralement rien d’elle. C’est écrit sur son visage (et dans ses DM). Alors, comment cette supposée fin est-elle heureuse?

– RealitySteve (@RealitySteve) 11 mars 2020

«La maman de Peters est littéralement la personne la plus détestable que j’ai vue. Son regard et son pur dédain pour madi sont dégoûtants. La seule raison pour laquelle il a proposé à Hannah Ann est PARCE QUE sa maman. Honte à elle. # TheBachelor # TheBachelorFinale », a écrit un utilisateur de Twitter.

Les fans préfèrent Madison à Barbara

Alors que Barbara Weber a clairement indiqué qu’elle n’aimait pas Prewett, les fans de The Bachelor ont clairement indiqué qu’ils ne l’aimaient plus. Elle était peut-être une favorite de Bachelor Nation au début de la saison, mais pour la majorité des fans, il semble que Barbara Weber soit maintenant une méchante.

«Omg barb déteste Madi. Eh bien pas de soucis, le reste du monde déteste les barbes. # TheBachelor # TheBachelorFinale », a tweeté un fan.

«Barb n’a aucune raison de ne pas aimer Madi. sis doit arrêter avec l’attitude rn c’est moche #TheBachelor », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Barbara est le cauchemar de toutes les filles. Une mère qui refuse de tenir son fils responsable et choisit de dénoncer toute femme qui ne se prosterne pas devant lui et le laisse faire ce qu’il veut. # thebachelor # thebachelorfinale », a tweeté un fan.

«Opinion impopulaire: Barb a franchi une ligne. Dégrader Madison et ses intentions sur la base d’une conversation très riche de 3 minutes sur les rencontres avec les parents est inutile. Le bonheur de Peter devrait être sa principale priorité. Pas enraciné pour que sa relation échoue à la télévision en direct. #TheBachelor », a écrit un fan sur Twitter.