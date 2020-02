Les fans n’étaient pas préparés pour la façon aléatoire dont Krazy-8 a obtenu son surnom

L’histoire de Jimmy McGill devenant Saul Goodman est

assez fascinant en soi. Mais un gros tirage de la série à succès Better

Appeler Saul se remplit

dans les lacunes de l’univers Breaking Bad et référençant constamment

le spectacle original en subtile,

des manières brillantes.

L’épisode le plus récent de la première de la saison 5 de deux nuits l’a fait quand ils ont expliqué comment Krazy-8 (Max Arciniega) est venu par son nom. Étant donné qu’il est un trafiquant de drogue ayant des liens avec la famille Salamanque, vous pensez qu’il y a une histoire sinistre derrière son surnom de son méchant. Mais en réalité, cela venait d’une soirée régulière de poker.

Qui est Domingo, mieux connu sous le nom de Krazy-8?

Domingo Gallardo Molina, ou «Krazy-8», est un distributeur de méthamphétamine lié à la famille Salamanque et Jesse Pinkman. Tout en travaillant dans le magasin de meubles de son père à Albuquerque, il travaillait également pour Tuco Salamanque sur le côté. Domingo a rencontré Jesse Pinkman par l’intermédiaire de son cousin, Emilio.

Avec sa réputation féroce et Nacho qui se porte garant de lui, Domingo devient un personnage important dans Better Call Saul et Breaking Bad.

Krazy-8 a joué un petit mais important rôle dans «Breaking Bad»

Bien qu’il ne soit apparu que dans la première saison de Breaking Bad, l’histoire avec Krazy-8 a été cruciale pour le développement du personnage de Walt et Jesse. Après une vente de méthamphétamine qui a mal tourné, Walt et Jesse finissent par garder Krazy-8 prisonnier dans le sous-sol de Jesse en l’attachant à un poteau. Les deux hommes ont du mal à justifier le meurtre de Krazy-8, qui promet de ne jamais en parler et propose même de payer lui-même le traitement contre le cancer de Walt.

À ce stade, Walter White n’a pas encore perdu sa boussole morale et hésite à l’idée de tuer un homme de sang-froid, d’autant plus qu’il apprend à le connaître à un niveau plus personnel. Mais quand Krazy-8 organise une évasion en sauvant un éclat de plaque cassé pour poignarder ses ravisseurs, Walt l’étouffe finalement à mort. C’est l’un des nombreux meurtres que Walt justifie dans la série.

Domingo a obtenu son surnom lors d’une folle nuit de poker

L’origine du nom Krazy-8 a été révélée dans la saison 5, épisode 2 de Better Call Saul. Des associés de l’équipe de Salamanque, dont Nacho, Domingo, et la vedette de la saison, Lalo Salamanca, sont tous assis autour de la table à jouer au Texas Hold’em. La main revient à Lalo et Domingo, ce qui entraîne le pliage de Domingo après avoir été intimidé par Lalo.

Mais il s’avère que Lalo bluffait et Domingo aurait

a gagné avec une paire de 8 s’il était resté dans le match. Domingo reçoit un téléphone

appeler une situation avec certains de ses employés. Juste avant son départ, Lalo

crie: «C’est parti, Ocho Loco!» ce qui signifie “fou

huit ”en espagnol.

Ce n’est pas le moyen le plus dramatique de gagner un surnom, mais évidemment, il est resté.

Nous savons que Krazy-8 deviendra un informateur de la police

L’incident auquel Domingo a dû se rendre aura tendance à se terminer avec lui en prison, c’est ainsi qu’il deviendra un informateur de police travaillant avec l’agent de la DEA Hank Schrader. Cette connexion connue a des fans qui attendent avec impatience l’apparition de l’agent Schrader bientôt dans Better Call Saul.

Nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite! Regardez les nouveaux épisodes de Better Call Saul sur AMC lundi soir à 9 HE.