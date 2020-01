Les fans ont adoré ces moments dans l’épisode sur Tate

De tous les personnages de Power se tenant dans la voie de James / Ghost pour devenir légitime, Rashad Tate était parmi les barrages routiers les plus lisses en raison de ses connexions en haut et en bas. Les fans savent que Tate est un menteur sale et complice, mais il a la capacité de faire certaines choses et de les défaire.

Comme Tommy, il a de drôles de doublures, mais contrairement à Tommy, il peut facilement basculer entre être un mec de la rue ou un candidat politique poli. L’épisode 14 s’est ouvert avec une Tate salée et vaincue boudant dans un bar, mais à la fin, il est de retour.

Bien que “Reversal of Fortune” ne soit pas un favori, les fans ont sélectionné quelques-uns des moments qu’ils ont trouvés amusants ou drôles dans l’épisode du 26 janvier. En voici quelques uns.

Il a appelé Lorette Walsh sur son B.S.

Donnez-le à Tate pour avoir retourné le script de James St. Patrick sur Walsh et DNC. Il l’a maudite dans le restaurant après qu’elle et Steven lui aient dit de se replier, et il l’a fait à nouveau quand elle et Stern sont venus et ont demandé son approbation. Tate a également souligné qu’elle essayait simplement d’obtenir le vote noir en utilisant James.

La troisième fois qu’il l’a arrêtée, c’était à la fin de l’épisode après la mort de James / Ghost. Il a expliqué pourquoi la candidature de Walsh a été salie en raison du passé criminel de James et pourquoi il était un meilleur candidat. Boom, son billet a été grillé et elle a été envoyée à la voiture. Son sourire narquois était tout.

Quand il a changé d’avis sur l’avertissement de Ghost…

Au début, il pouvait sembler que Tate se sentait coupable d’avoir engagé les tueur à gages père / fils pour tuer Ghost. Il essayait seulement de couvrir ses traces depuis qu’il a décidé de travailler avec les fédéraux dans l’intérêt de faire tomber James.

Afin d’éviter d’être impliqué (et peut-être que son cœur s’est un peu réchauffé), il s’est précipité vers Truth pour avertir James / Ghost, mais Ghost lui a donné un coup verbal verbal impie et arrogant et ne s’est pas arrêté.

Tate a fait plusieurs tentatives pour le lui dire, mais après les répressions condescendantes de Ghost, Tate l’a eu. Son expression faciale a dit, “eff ceci, peu importe”, et il est sorti. Il a fait cela en sachant que la vie de Ghost était en danger.

Tate s’en prend à Ramona

Cet homme aime ses rancunes, et les fans ont pensé que c’était drôle quand il a disséminé Ramona vers la fin de l’épisode après avoir changé d’allégeance, frotté la candidature de James sur son visage et menacé d’appeler la police sur lui.

Pour revenir sur elle, il a souillé son nom en mentant à la presse et en disant qu’elle avait couché avec St. Patrick, un homme marié. Quand elle l’a confronté à ce sujet, il a tenu bon et s’est fait gifler.

Il a donné à Cassandra la botte

Visqueuse jusqu’à la fin, Tate a décidé d’avoir un dernier hourra avec Cassandra, la femme qui lui a extorqué un siège au Congrès. Après avoir couché avec elle – dans une suite haut de gamme pour laquelle elle a payé – il lui a donné un coup de pied au bord du trottoir et lui a fait savoir qu’elle ne monterait pas ses queues de cochon au manoir du gouverneur.

Tate est-il en clair pour de bon ou sera-t-il dans un spin-off? Continuez à regarder Power pour le découvrir.