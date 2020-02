Les fans ont l’espoir d’une nouvelle romance possible pour Dolores

Dolores a eu tout un voyage en deux saisons de Westworld. Le personnage, interprété par l’acteur Evan Rachel Wood, est l’hôte le plus âgé du parc, et au début, une grande partie de l’intrigue se concentre autour d’elle, alors qu’elle commence à rappeler de vieux souvenirs qui auraient dû être «effacés» il y a longtemps.

Evan Rachel Wood en tant que Dolores dans ‘Westworld’ | HBO

Le personnage s’est développé et adapté à mesure que son environnement changeait constamment. Et dans la finale de la saison 2, on en apprend plus sur elle que jamais auparavant. Maintenant, avant la saison 3, un tir de la bande-annonce suscite la question des fans – Dolores est-elle amoureuse de … elle-même? [Spoilers for season 2 of Westworld]

L’amour de Dolores, Teddy, est décédé dans la saison 2

Auparavant, Dolores avait un intérêt amoureux. Au début de la saison 1 de Westworld, elle et Teddy (joué par James Marsden) sont montrés en interaction. Il l’attire encore et encore, et leur romance se joue aussi bien que possible, étant donné tout ce qui se passe pendant cette période.

Mais dans la saison 2, leur relation commence à changer. Teddy est en colère contre Delos tout comme Dolores, mais il ne peut pas se résoudre à prendre le genre d’action qu’elle peut contre les humains. Elle le reprogramme, mais il ne peut pas vivre avec le changement et finit par se tuer.

Une bande-annonce de 2019 présentait un plan qui a fait parler tout le monde

Romance n’est pas exactement le nom du jeu dans Westworld. Les personnages, humains et hôtes, ont beaucoup plus à faire. Mais de nombreux fans espèrent encore un peu d’amour dans tout le drame. Et il semble qu’ils pourraient l’obtenir.

Dans un bref instant dans la bande-annonce de la saison 3 de San Diego Comic-Con, publiée en juillet 2019, Dolores et Charlotte sont montrées à la cuillère au lit. Le moment n’est pas nécessairement de nature sexuelle, mais il a définitivement fait parler les gens. Et l’actrice Tessa Thompson l’a souligné (comme vu ci-dessus) sur son propre Instagram.

Une nouvelle bande-annonce de la saison 3 de «Westworld» a un autre moment entre eux

Il y a beaucoup de temps entre les saisons de Westworld, et il en va de même pour la promotion. Tout au long de 2019, des rumeurs ont circulé sur le retour prévu de l’émission. Enfin, le 20 février 2020, HBO a publié le dernier trailer officiel de la saison 3, qui sortira le 15 mars.

Comme toujours avec ce spectacle, il y a une quantité incroyable d’informations à disséquer dans la bande-annonce ci-dessus. De nouveaux personnages comme Caleb d’Aaron Paul sont pleins de mystère, et les allées et venues des autres, comme Bernard, le sont aussi. Mais une petite seconde (à 00:19), a fait la joie de ceux qui veulent voir une relation entre Charlotte et Dolores.

Charlotte n’est pas ce qu’elle semble être

Tessa Thompson dans le rôle de Charlotte Hale dans «Westworld» | HBO

Bien sûr, il y a une chose importante à retenir. Bien qu’il s’agisse de Thompson à l’écran, le personnage que nous regardons n’est pas du tout Charlotte Hale. Vous vous souviendrez que, dans la saison 2, nous apprenons que Dolores a tué Charlotte à un moment donné, et mis une copie de son propre profil dans un corps hôte d’elle.

Alors Dolores prend-elle simplement soin d’une version d’elle-même? Ou pourrait-ce être quelque chose de plus? Une théorie possible des fans tourne autour du deuxième hôte de Charlotte (comme on le voit dans la finale de la saison 2), qui aurait pu être téléchargée avec la conscience inchangée de Teddy. Ce serait un hommage approprié à son ancien amour. Mais nous devrons attendre mars pour en être sûr.