Les fans ont qualifié Kim Kardashian d’hypocrite pour ses tweets sur le drame Taylor Swift

Le drame entre Kim Kardashian West et Taylor Swift n’est même pas près d’être terminé. La superstar de la pop et la reine de la téléréalité sont impliquées dans une querelle en cours depuis près de 10 ans, Kanye West jouant également un rôle majeur dans le drame. Récemment, les deux ont recommencé à se battre, malgré une brève période de paix – et les fans en sont arrivés à un point où ils sont complètement au-dessus de tout, en particulier le rôle que Kim Kardashian West y joue.

Quand la querelle entre Taylor Swift et Kim Kardashian West a-t-elle commencé?

La querelle remonte à 2009, lorsque Kanye West s’est précipité sur la scène alors que Taylor Swift acceptait le VMA du clip vidéo de l’année. Alors que West hurlait que Beyoncé aurait dû remporter le prix, plutôt que la nouvelle star de la pop Swift, le public était visiblement inquiet. Plus tard dans la soirée, Beyoncé a invité Swift à revenir sur scène afin de terminer son moment sous les projecteurs – un geste gracieux qui a montré aux fans qu’elle n’avait pas signé la maladroite interruption de West.

Quelques années après l’incident de la VMA, West a épousé Kim Kardashian. Par conséquent, en 2016, lorsque le mauvais sang entre Swift et West a ravivé, Kardashian a été pris au milieu. Cette année-là, l’une des chansons de West en vedette, «Famous», faisait référence à Swift – l’appelant un nom avec lequel beaucoup s’opposeraient. Swift s’est exprimée et a déclaré qu’elle n’avait jamais été informée des paroles en question, bien qu’elle ait dit qu’elle et West avaient parlé de la chanson avant sa sortie. Kardashian West a ensuite fait une déclaration, affirmant que Taylor Swift “connaissait totalement” la chanson et essayait juste de “jouer la victime”.

Kim Kardashian West et Taylor Swift se battent à nouveau

Taylor Swift et Kim Kardashian West | Kevin Mazur / MTV1415 / WireImage / .

Kanye West n’a pas reculé devant sa position agressive en ce qui concerne Swift. Lorsqu’il a sorti le clip de “Famous”, les téléspectateurs ont rapidement aperçu un mannequin nu qui était clairement destiné à représenter Taylor Swift. Alors que les fans de Swift étaient indignés, Kardashian a profité de l’occasion pour parler de la querelle sur Keeping Up with the Kardashians et a même divulgué une partie d’une conversation téléphonique entre Swift et West, où Swift dit à West qu’il est «vraiment gentil» de sa part de consulter elle avant de sortir la chanson.

Au cours des dernières années, Swift et Kardashian sont restés assez silencieux sur la querelle, Kardashian disant même à Andy Cohen que tout le monde a «évolué». Cependant, en mars 2020, une source a divulgué ce qui est censé être la conversation téléphonique complète entre West et Swift, où ils discutent de la chanson “Famous”. Les fans ont noté que nulle part dans l’appel, West ne demandait à Swift sa permission de l’appeler le juron qui avait provoqué tout le drame en premier lieu. La réponse de Swift à l’appel divulgué a été immédiate – elle a publié sur les réseaux sociaux qu’il était désormais clair qu’elle disait la vérité tout le temps.

Que disent les fans du drame entre Kim Kardashian West et Taylor Swift?

Kim Kardashian West a également répondu à la fuite de la conversation téléphonique. Kardashian a affirmé que Swift avait choisi de «relancer un ancien échange» et qu’il était très «égoïste» de sa part de le faire – elle a également affirmé qu’elle n’avait jamais modifié l’appel téléphonique divulgué précédemment et qu’elle ne parlerait pas de l’incident à nouveau. Les fans, cependant, n’étaient pas satisfaits de la réponse de Kardashian.

Sur Reddit, de nombreux fans ont affirmé que Kardashian n’aurait même pas dû répondre au drame et qu’elle aurait simplement dû «laisser passer». D’autres l’ont qualifié d ‘«embarrassant» du fait qu’elle se raccroche toujours à l’incident. De plus, quelques critiques ont déclaré qu’elle était clairement une hypocrite pour avoir déclaré qu’elle ne se souciait pas du drame et ensuite en parler de toute façon. Que ce soit ou non vraiment la fin de la querelle entre Swift et Kardashian, seul le temps nous le dira – mais les fans sont assez clairement au-dessus.