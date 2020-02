Les fans ont une nouvelle théorie pourquoi nous ne verrons pas Kate dans un avenir lointain

Les choses deviennent plus intenses pour les trois grands sur This Is Us. La série s’est poursuivie le mardi 25 février, avec quelques réponses concernant la relation entre Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan).

Au moins pour l’instant, les choses se préparent pour le mariage du couple – qui a été sur les rochers la plupart de cette saison. Cependant, les fans ont une nouvelle théorie sur la raison pour laquelle nous n’avons toujours pas vu Kate dans un futur lointain.

[Alerte spoiler: C'est nous Saison 4, épisode 15]

Que s’est-il passé entre Kate et Toby dans «This Is Us» Saison 4 Episode 15?

Dans This Is Us saison 4, épisode 15, Kate rentre à la maison après son voyage et Toby essaie de s’excuser avec un autre grand geste romantique. Il est connu pour ces mouvements comme un moyen de faire avancer les choses dans leur relation.

Au départ, Toby n’impressionne pas Kate avec sa transformation de leur garage en studio de musique pour elle. Cependant, après un peu de sagesse de sa meilleure amie, Madison (Caitlin Thompson), Kate réessaye avec Toby.

Il l’emmène à nouveau dans le garage et lui montre comment il a également ajouté un endroit pour que bébé Jack joue de la musique. Le couple se réconcilie enfin et les téléspectateurs à la maison poussent un énorme soupir de soulagement.

Cependant, dans les prochains instants, nous regardons un flash-off réconfortant de Jack grandir dans le studio. Le garage est essentiel pour que leur fils devienne un musicien à succès. C’est très émouvant jusqu’à ce que les fans signalent que Kate avait disparu des flash-forward à mesure que Jack grandissait.

Les fans de «This Is Us» prédisent que Kate aura la maladie d’Alzheimer comme sa mère, Rebecca (Mandy Moore)

Les fans ont d’abord pensé que Kate et Toby divorceraient dans un avenir lointain, et c’est pourquoi nous voyons un Toby plus âgé mais pas Kate. Cependant, après l’épisode 15, ils ont une nouvelle théorie.

“D’accord, en voyant comment ce studio de musique a complètement changé la vie de Jack – je commence à penser que ce n’est pas un divorce, mais Kate est légitimement décédée à l’avenir”, a écrit un fan sur Reddit.

D’autres téléspectateurs pensent qu’elle meurt, mais a également la même maladie génétique que Rebecca.

“Peut-être que Kate a hérité de la maladie d’Alzheimer de Rebecca, et elle est dans une sorte de sa propre vie assistée, et Toby n’a pas pu le gérer et a eu une petite panne”, a ajouté un autre téléspectateur.

Au cours de la saison 4, épisode 15, les téléspectateurs ont également regardé Rebecca recevoir un diagnostic officiel de la maladie d’Alzheimer, ils sont donc prompts à deviner que Kate pourrait l’avoir aussi.

Quand saurons-nous ce qui arrivera à Kate dans «This Is Us» dans un avenir lointain?

Les producteurs ont donné un aperçu de ce qui est à venir dans les prochains épisodes lors d’une interview avec Entertainment Weekly. Les téléspectateurs peuvent respirer facilement la relation de Kate et Toby pour le moment.

“Je pense que Kate et Toby ont atteint un très, très bon endroit et ont réussi à surmonter cet obstacle immédiat de Toby luttant pour devenir le père d’un fils aveugle”, a déclaré Isaac Aptaker, producteur de This Is Us, à EW.

Bien que nous soyons ravis que leur mariage soit sorti des bois, nous nous inquiétons pour Kate à l’avenir. Maintenant, elle est l’une des seules que nous n’avons pas vues en un éclair.

“Nous ne faisons pas un avenir beaucoup plus éloigné cette saison, donc je pense que les gens vont devoir attendre un peu plus longtemps pour savoir ce qui se passe avec Kate”, a révélé Aptaker.

Il semble que nous ne verrons pas Kate à l’avenir avant au moins la saison 5 de This Is Us.

