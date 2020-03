Les fans ont une théorie intéressante pour le rôle que le médecin de Madison jouera dans la série

Dans la finale de This Is Us Season 4, les spectateurs sont présentés à plusieurs nouveaux personnages, dont le Dr Mason. Alors que les téléspectateurs ont eu un aperçu de sa vie, ils ne savent pas exactement quel rôle il jouera dans la série. Les fans ont des théories intéressantes sur la façon dont le Dr Mason se connecte à Madison et aux Big Three.

Caitlin Thompson | Ron Batzdorff

Madison sur «This Is Us»

Depuis l’épisode pilote, Madison (Caitlin Thompson) est apparue dans plusieurs épisodes comme la meilleure amie de Kate. Ils se sont rencontrés dans un groupe de soutien et ont commencé du mauvais pied car Kate (Chrissy Metz) ne comprenait pas pourquoi Madison assistait aux réunions.

Cependant, il a été révélé plus tard que Madison souffre d’un trouble de l’alimentation. Les dames ont rapidement développé une amitié et Madison est devenue l’une des premières personnes à qui Kate s’est confiée une fois enceinte.

Au cours des deux prochaines années, leur relation s’est renforcée et Madison a gardé le bébé de Kate, Jack, à quelques reprises. Après qu’une Madison solitaire et Kevin (Justin Hartley) le cœur brisé se sont branchés une nuit, elle a découvert qu’elle était enceinte de jumeaux.

La nouvelle est venue comme un miracle pour elle car elle n’a jamais pensé qu’elle pourrait avoir des enfants en raison de ses antécédents médicaux. Connaissant la famille de Kevin et leur histoire d’histoires d’amour, elle pensait qu’il ne voudrait rien avoir à faire avec les enfants et comptait les élever seule.

Cependant, une fois qu’elle a parlé à la star de cinéma de sa grossesse, il a accepté de prendre la relève et de s’occuper des enfants avec elle.

Les fans ont une théorie sur le rôle du médecin de Madison

Les téléspectateurs sont présentés au Dr Mason (Josh Hamilton) alors qu’il tente d’apprivoiser un cheval sauvage. Incapable de faire le travail, il a demandé à sa fille de l’aider, ce qui a rapidement calmé l’animal. Il est ensuite allé travailler, où il a rencontré Madison pour une consultation.

Elle a expliqué sa grossesse miraculeuse et a admis qu’elle n’en avait encore parlé à personne. Madison a informé le médecin que le père de ses jumeaux venait d’une belle histoire d’amour et ne voudrait pas d’enfants de cette façon. Cependant, le Dr Mason lui a conseillé de lui donner une chance de toute façon, et Madison a dit à Kevin.

De nombreux fans croient que le médecin de Madison pourrait être le petit-fils du Dr K, à qui les téléspectateurs ont été présentés dans l’épisode 12 de la saison 1. Selon eux, les délais se vérifient car le petit-enfant avait environ dix ans à l’époque. Par conséquent, il aurait environ 50 ans lorsque les téléspectateurs l’auraient revu dans la finale de la saison 4.

Les téléspectateurs ont également théorisé l’importance du rôle du Dr Mason dans les saisons futures. Certains pensent que Madison pourrait décéder lors de l’accouchement, car la série semble “beaucoup porter sur l’histoire de Madison”, et Kevin pourrait trouver du réconfort chez le Dr Mason, similaire à Jack (Milo Ventimiglia) et au Dr K (Gerald McRaney).

Beaucoup pensent que Madison pourrait perdre un enfant lors de l’accouchement. Cependant, le flash-forward a représenté Kevin avec deux enfants. Par conséquent, ils pensent que l’ex-flamme Cassidy est également enceinte, ce qui est déjà une théorie populaire des fans. Certains ont dénoncé la spéculation car ils pensent que c’est “trop ​​de feuilleton” pour This Is Us.

D’autres pensent que le Dr Mason est fortement mis en vedette parce que Madison finit par tomber amoureux de lui tandis que Kevin, qui porte une bague dans le flash-forward, épouse quelqu’un d’autre. Les téléspectateurs en sauront plus sur le médecin, probablement dans la saison 5.