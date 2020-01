Les fans paniquent à propos de la nouvelle bande-annonce de la saison 5 de Better Call Saul

Les fans attendent avec impatience plus d’un an le prochain épisode de Better Call Saul. L’émission dérivée Breaking Bad documente la transformation de l’avocat Saul Goodman (Bob Odenkirk), anciennement Jimmy McGill, alors qu’il abandonne une carrière traditionnelle en droit pour défendre les pires criminels de la société.

La dernière bande-annonce vient d’être publiée et envoyée

les fans dans une frénésie sur ce que tous les détails subtils pourraient signifier, plus qui

les personnages bien-aimés de Breaking Bad seront présentés cette saison. Allons-nous

enfin voir les mondes de Saul Goodman et Walter White entrer en collision

Saison 5?

Bob Odenkirk | Vivien Killilea / . pour AMC

Deux personnages de «Breaking Bad» apparaîtront dans la saison «Better Call Saul»

5

La nouvelle bande-annonce confirme que deux grands noms de l’univers Breaking Bad auront des camées dans la nouvelle saison de Better Call Saul, qui aura sa première de deux nuits les 23 et 24 février 2020. L’ancien leader du cartel Hector Salamanca (Mark Margolis) fera partie de l’histoire avec le beau-frère de Walter White, agent de la DEA, Hank Schrader (Dean Norris).

AMC a également confirmé dans un tweet que le partenaire de Schrader, Steve Gomez (Steven Michael Quezada), reprendrait son rôle dans la dernière saison de l’émission à succès.

Le nouveau ‘Better

La bande-annonce de Call Saul est une contradiction

Il y a quelque chose de vraiment étrange dans la juxtaposition de la bande-son optimiste de la nouvelle bande-annonce couplée au drame qui se déroule à l’écran. Alors que la chanson country de Jim Reeves «Welcome to My World» joue joyeusement en arrière-plan, le public regarde Gus Fring (Giancarlo Esposito) bouillonner, Saul et Kim Wexler (Rhea Seehorn) partagent un baiser et Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) fait une pause. le bras de quelqu’un sans transpirer.

L’ensemble du spectacle

prospère en explorant la relation entre le bien et le mal, ainsi que la façon dont le droit

chemin pourrait se trouver quelque part entre les deux. Cette bande-annonce est la

résumé parfait du message Better Call Saul a envoyé tous

le long de.

La bande-annonce

est subtil mais dramatique

La meilleure chose à propos de la nouvelle bande-annonce est qu’elle ne donne pas de spoilers, mais combine plutôt une série d’instants de la nouvelle saison pour inciter les fans à apprendre la prochaine partie de l’histoire. À la fin de la saison 4, les fans ont enfin pu voir ce qu’ils attendaient depuis le début. Dans la finale, Jimmy McGill succombe finalement à son destin inévitable et émerge en tant que Saul Goodman, l’avocat que nous avons si bien connu sur Breaking Bad.

Il n’y avait rien de prévisible dans le voyage de Jimmy. Mais parce que le spectacle est une préquelle, chaque décision qu’il a prise en cours de route a ouvert la voie à sa décadence morale. Comme Walter White dans Breaking Bad, ses intentions étaient bonnes mais finalement, les méthodes étaient fatalement viciées.

“Better Call Saul” prendra fin après la saison 6

Les showrunners Vince Gilligan et Peter Gould ont confirmé que la sixième saison de Better Call Saul serait la dernière et pourrait finalement chevaucher Breaking Bad. Verrons-nous Saul Goodman rencontrer Walter White et Jesse Pinkman la saison prochaine? La saison 5 va-t-elle vraiment «vous couper le souffle» comme promis Odenkirk?

Celles-ci

toutes les questions recevront une réponse dans quelques semaines. Catch the Season 5

première de Better Call Saul sur AMC le 23 février 2020 à 9 / 8c.