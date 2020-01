Les fans paniquent sur la bande-annonce du documentaire de Taylor Swift

La bande-annonce du documentaire Netflix de Taylor Swift est sortie et les fans ont beaucoup de sentiments. Le documentaire, intitulé Miss Americana, semble déjà avoir excité certains fans. Continuez à lire pour découvrir ce que les fans disent de la bande-annonce du nouveau documentaire de Taylor Swift.

Que révèle la bande-annonce du documentaire de Taylor Swift?

Taylor Swift aux Golden Globe Awards | Frazer Harrison / .

Avant de regarder les réactions des fans, il est important de savoir ce que révèle la bande-annonce. Il promet un regard “derrière la célébrité, derrière les chansons, au-delà de tout ce que vous pensez savoir.” Il semble montrer à la fois la carrière de Taylor Swift et un peu de sa vie dans les coulisses.

Il y a certainement beaucoup de moments émotionnels dans la bande-annonce, comme lorsque Swift dit: «Personne ne m’a physiquement vu pendant un an. Et c’est ce que je pensais qu’ils voulaient. »Il y a aussi des moments triomphants et des moments doux. Tous ces moments sont probablement ce que les fans attendent avec impatience.

Un vrai regard dans les coulisses sur n’importe quelle célébrité serait intéressant, mais le documentaire de Taylor Swift semble surtout intriguer les fans.

Que disent les fans de la bande-annonce de «Miss Americana»?

Un fan exprime à quel point ils sont fiers de Taylor Swift pour le documentaire. Ce fan dit: “La bande-annonce de Miss Americana m’a tellement frappé[s]. Je t’aime tellement, [Taylor Swift]. Je suis tellement fière de toi. »

Un autre fan tweets, “voyant [Taylor Swift] heureux est tout! Elle voit enfin sa valeur, ce que nous voyons tous. »Quelqu’un d’autre exprime son soutien à Swift, en disant:« Je t’aime. Sachez que nous sommes là pour vous et que la musique ne vous quittera jamais. »

Un autre fan est en «insta-larmes. Ceci est la remorque et elle coupe au cœur. J’ai hâte de regarder ça! “Un utilisateur de Twitter ajoute:” Miss Americana va me faire sangloter de façon incontrôlable. ”

Dans les réactions des fans au «modèle» dont ils sont «fiers», Taylor Swift

Taylor Swift joue au Jingle Ball 2019 Z100 | Taylor Hill / FilmMagic

Quelqu’un d’autre est “vraiment excité à ce sujet”. Ce fan voit Swift comme “un modèle”. Un autre fan dit que le documentaire de Taylor Swift “va nous mettre tous fin.” Un utilisateur de Twitter décrit comment ils aimaient Taylor en grandissant, seulement pour finir par la détester plus tard.

Cependant, maintenant, cet utilisateur est à nouveau un fan et “ne peut pas attendre Miss Americana. Nous vous aimons, Taylor Swift. »Un autre fan ajoute:« Notre Miss Americana n’est pas venue [to] jouer … J’ai hâte de regarder ce documentaire et de pleurer. ”

Quelqu’un d’autre dit «Dieu j’aime cette femme». Alors qu’un autre fan est content «elle ne se retient plus. Je suis tellement fier. “” Taylor Swift mérite le monde “, dit un fan,” mais le monde ne mérite pas Taylor Swift. ”

Un utilisateur de Twitter dit “ce documentaire va vraiment nous montrer tous les aspects de sa vie et je suis là pour ça.” Un autre fan est “tellement excité de voir le documentaire de Miss Americana. Cela ressemble à quelque chose de si… réel et honnête. »

Les fans «stan» Taylor Swift et sont prêts pour «Miss Americana»

Un fan a déclaré: «Nous représentons l’artiste le plus talentueux, le plus puissant, le plus gentil, le plus généreux, le plus aimant et le plus magnifique de l’industrie. Nous avons stan Miss Americana. “Un autre fan dit” Je vais la protéger de ma vie. ”

Dans l’ensemble, il semble que les fans soient vraiment excités pour Miss Americana. Il sera intéressant pour les fans de découvrir la vraie vie du chanteur. Les fans sont définitivement «là pour ça». Avec un peu de chance, après le documentaire de Taylor Swift, la chanteuse et ses fans se rapprocheront encore plus.