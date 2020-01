Les fans pensent que cet acteur est sérieusement sous-utilisé

Tout scénario, qu’il s’agisse d’un livre, d’une émission de télévision ou d’un film, comporte plusieurs personnages secondaires. Ils et leurs interactions avec divers personnages principaux enrichissent l’histoire. À la télévision, ils sont appelés acteurs de personnages, et même si vous ne connaissez pas leurs noms, vous connaissez sans aucun doute leurs visages.

Dans l’émission de télévision Blue Bloods, il y en a plusieurs. Les parties de Garrett Moore (Gregory Jbara), du lieutenant Sid Gormley (Robert Clohessy), du détective Abigail Baker (Abigail Hawk), de Sean Regan (Andrew Terraciano) et de son frère Jack Regan (Tony Terraciano) ne sont que quelques-uns. Chacun est précieux pour le spectacle, et même si nous en savons un peu sur eux, nous nous plongons rarement dans leur vie.

Les fans de Blue Bloods veulent que cela change, au moins en ce qui concerne un personnage. Certains pensent qu’Abigail Hawk, qui incarne le détective Baker, est sous-utilisée.

Bebe Neuwirth avec Abigail Hawk et Tom Selleck | John Paul Filo / CBS via .

Le rôle du détective Baker

Le détective Baker est dans la série depuis la première saison en 2010 et est apparu dans presque toutes les séries depuis. Elle est l’assistante principale du commissaire de police de New York, Frank Reagan (Tom Selleck), et il compte beaucoup sur ses conseils. Elle apparaît rarement en uniforme, mais s’habille généralement avec des vêtements professionnels réguliers.

Nous savons que l’inspecteur Baker est marié et nous pensons qu’elle a deux enfants. Au cours de la saison 2017, Hawk était enceinte dans la vraie vie, et donc également enceinte dans l’émission. Les fans se sont alors plaints du fait qu’il en était peu question dans la série et ils ne savaient même pas si son personnage était marié.

Pendant la saison 9, nous avons appris un peu plus sur la vie personnelle de Baker. Elle est mariée à Brian Baker, lui-même officier du NYPD. Il est atteint d’une balle dans le cou par un trafiquant de drogue et se bat pour sa vie. Après avoir passé du temps dans le coma avec elle assise à ses côtés, il s’en retire avec une longue période de guérison à venir.

La vie personnelle de Hawke

Abigail Hawk mène une vie personnelle privée. Elle est née le 4 mai 1985. En 2009, elle a épousé Bryan Spies, un médecin de NYFD dans la vraie vie. Ensemble, ils ont un fils.

Hawk a fréquenté la North Springs Charter School of Arts and Sciences dans son État d’origine, la Géorgie, et a obtenu un diplôme de Bachelor of Fine Arts de l’Université du Maryland à College Park.

Ayant apparu sur Blue Bloods au cours de la dernière décennie, la série a constitué l’essentiel de sa carrière.

“J’ai grandi dans cette émission. J’ai coupé mes dents en faisant ce spectacle », a déclaré Hawk dans une interview. «J’ai tout appris en regardant dans les coulisses et en travaillant aux côtés de certains géants de l’industrie, Whoopi Goldberg, Bebe Neuwirth, Treat Williams… pour n’en nommer que quelques-uns. Et ce ne sont que les invités. “

Quels anciens rôles a décrit Abigail Hawk?

Bien que son rôle dans Blue Bloods soit sans aucun doute sa plus grande partie à ce jour, Hawk a commencé sa carrière en incarnant Sam Bonner dans la série télévisée Reality Check. Elle a fait une apparition dans des épisodes de Law and Order: SVU et Body of Proof. Elle est également apparue sur grand écran, notamment pour son rôle d’Ellie dans le film de 2016, Presque Paris.

Pour son travail dans le film, Hawk a été nominée pour la meilleure actrice dans un film au Hill Country Film Festival et au Beaufort International Film Festival. En 2016, elle a reçu le Linda Dano Award du nom de l’actrice Linda Dano, lauréate d’un Emmy Award, défenseur de longue date des HeartShare Human Services de New York.

Quelle est la prochaine étape pour Abigail Hawk?

Plus tôt cette année, Hawk a donné l’exemple dans un pilote indépendant, Distemper, basé sur l’histoire réelle de Louise Pearce, pathologiste et défenseur des LGBT, qui est reconnu pour avoir sauvé des millions de vies de la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine) dans le Congo belge au cours des années 1900.

Le pilote a été diffusé au North Fork TV Festival en octobre dernier. Quand Hawk a été invité à jouer Pearce par le réalisateur Elias Plagianos, elle a sauté sur l’occasion.

“Ayant des rôles comme celui-ci, je l’appelle ‘Fierce Pearce.’ Je me sens privilégié de présenter son histoire au public parce que je ne savais rien d’elle, et je suis presque sûr que la plupart des gens ne le savent pas”, a déclaré Hawk dans une interview la dernière fois. Septembre. «C’est un merveilleux défi, mais je sens que je suis prêt à le relever.»

Allons-nous en savoir plus sur Baker dans les prochains épisodes de «Blue Bloods»?

Il semble que Blue Bloods ait exploré le détective Baker plus en profondeur ces derniers temps, et Hawk espère que le spectacle se poursuivra, bien dans le futur. À la suite de l’enregistrement du 200e épisode de l’émission, elle a déclaré: «J’espère que nous pourrons continuer à le faire pour 200 autres. Je joue.»

Elle a déclaré qu’elle voyait rarement Donnie Wahlberg, et encore moins apparaître avec son personnage de Danny Reagan dans la série. Et bien qu’elle se soit présentée au dîner de la famille Reagan pour des affaires liées au travail, elle ne s’est pas assise à la table du dîner. C’est quelque chose que Hawk aimerait voir son personnage faire.