Les fans pensent que cet enfant Duggar hériterait de tout si quelque chose arrivait à Jim Bob et Michelle

Jim Bob et Michelle Duggar sont les deux personnes derrière la famille Duggar – l’une des plus grandes familles américaines. Le couple a 19 enfants, et leur émission de téléréalité, Counting On, combinée avec l’entreprise immobilière commerciale de Jim Bob, leur a donné une valeur nette de plusieurs millions de dollars. Mais où iraient tous ces dollars et actifs si quelque chose arrivait à Michelle et Jim Bob? Les fans pensent qu’ils savent.

La famille Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Jim Bob et Michelle semblent traiter les fils différemment des filles

Les enfants Duggar ont été élevés de façon beaucoup plus conservatrice que les autres Américains. Michelle et Jim Bob sont de fervents baptistes et ils suivent Dieu avant tout ou n’importe qui d’autre. Pour les Duggars, répandre la parole de Dieu est la chose la plus importante qu’ils puissent faire – et avoir beaucoup d’enfants est la meilleure façon de le faire. Mais Michelle et Jim Bob ne semblent pas traiter leurs enfants également.

Les fans ont remarqué que les filles Duggar semblent moins prioritaires que les fils Duggar. Les filles de Duggar n’ont pas la possibilité de gagner un emploi ou d’avoir une place dans le monde. Jana Duggar n’est pas autorisée à déménager parce qu’elle n’est pas mariée, mais Jedidiah Duggar l’a fait.

Certains pensent que Jana devrait emménager avec un autre frère

Michelle et Jim Bob ne sont pas vieux, mais ils sont tous les deux dans leur

50 ans, et plus nous vieillissons, plus nous devenons sujets à des problèmes de santé. Si

rien n’est jamais arrivé au chef honchos de la famille Duggar, certains fans

soupçonne Jana de devoir emménager avec un frère ou une sœur, car ses parents

lui a permis de vivre seule.

“Jana va [probably] emménagez avec John David et Abbie », a écrit une personne sur Reddit. “Jana resterait [at the house] «Volontiers» ou emménager avec [John and Abbie] mais toujours être impliquée dans l’éducation de ses frères et sœurs », a suggéré un autre utilisateur.

Les fans pensent que Josh Duggar recevrait tout l’argent et les actifs de la famille

Les fans sont certains que Josh Duggar, malgré son passé, serait l’héritier de tout ce que possèdent Michelle et Jim Bob. C’est parce qu’il est le fils aîné de la famille. Il emménagerait dans le manoir Duggar, bien qu’il ne soit pas clair s’il partagerait l’argent avec ses frères et sœurs. “Josh obtient la maison dès maintenant parce qu’il a le plus d’enfants. Cela a déjà été dit », a écrit un utilisateur. “Malheureusement [Josh] et Anna obtiendrait tout à ce point comme [Josh] est considéré comme un chef de file à ce stade », a ajouté une autre personne.

Les enfants pourraient s’éloigner de leur mode de vie strict

Bien que les croyances des enfants soient profondément enracinées dans la religion, si Michelle et Jim Bob n’étaient pas là, il n’y aurait personne pour appliquer les règles. En conséquence, les enfants pourraient s’éloigner un peu de leur mode de vie strict. (Jinger Duggar s’est déjà éloignée de ses parents au moment où elle s’est éloignée de la distance en voiture.) Bien sûr, les opinions des fans ne sont que des théories, et on ne sait pas exactement ce qui se passerait si Michelle et Jim Bob étaient perdus plus tôt que prévu. Ils semblent en bonne santé, bien qu’ils aient dit après avoir perdu grand-mère Mary que tout pouvait arriver à tout moment.