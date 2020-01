Les fans pensent que Khloé Kardashian laisse entendre qu’elle est de retour avec Tristan Thompson

Khloé Kardashian a semblé trouver l’amour dont elle avait toujours rêvé lorsqu’elle a commencé à sortir avec Tristan Thompson en 2016. Mais malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné. Kardashian a largué la star de la NBA après avoir découvert qu’il aurait embrassé son ami de la famille, Jordyn Woods, lors d’une fête en février 2019. C’était son deuxième scandale de tricherie au cours de leur relation.

Peu de temps après la rupture, Kardashian a insisté sur le fait qu’elle avait déménagé et était seulement intéressée à avoir une relation de coparentalité avec Thompson. Mais récemment, elle a publié sur les réseaux sociaux des éléments qui ont convaincu les fans que leur romance se réchauffe à nouveau.

Tristan Thompson et Khloé Kardashian lors d’une fête | Photo de Jerritt Clark / . Amérique du Nord

Tristan Thompson aurait vraiment voulu que Khloé Kardashian revienne

Après que Kardashian a appelé à l’arrêt, Thompson aurait commencé à faire tout son possible pour la reconquérir. Il lui aurait acheté une voiture de luxe et l’avait gâtée avec des bijoux pour son 35e anniversaire en juin 2019.

“Tristan est prêt à ramener Khloé dans sa vie”, a déclaré une source à Hollywood Life en décembre 2019. “Il veut raviver l’amour qu’ils avaient et il essaie de comprendre comment faire en sorte que tout cela se produise.”

Le même mois, une source a déclaré à People que même si Kardashian appréciait les gestes, elle avait encore des réserves quant à la possibilité de se remettre ensemble.

“Tristan est très charmant et doux pour Khloé”, a expliqué l’initié à People. «Elle a toujours voulu garder sa famille unie à cause de [their daughter] Vrai. Se séparer de Tristan dans le passé a été extrêmement difficile pour elle. Elle est flattée qu’il essaie de la reconquérir, mais pas assez flattée pour avoir une relation amoureuse avec lui. »

Mais en même temps, la source a laissé la porte ouverte à une éventuelle réconciliation.

“Qui sait ce qui se passera à l’avenir”, a ajouté la source. “En ce moment, elle se concentre sur le fait de bien s’entendre avec lui afin qu’ils puissent passer le meilleur moment en famille avec True.”

Khloé Kardashian a publié des choses intéressantes sur les réseaux sociaux

Le fondateur de Good American a récemment déclenché des rumeurs de réconciliation après avoir publié une série de messages cryptés sur Instagram.

Le 27 décembre 2019, Kardashian a partagé un message sur Instagram à propos des personnes qui commettent des erreurs. Le message est arrivé quelques jours seulement après qu’elle et Thompson se soient reconnectés lors d’une fête de Noël.

“La belle chose à propos de la vie est que vous pouvez toujours changer, grandir et vous améliorer”, lit-on dans le post. “Vous n’êtes pas défini par votre passé. Vous n’êtes pas vos erreurs. “

Le 1er janvier, elle a partagé une publication sur Instagram qui comprenait une photo d’elle, Thompson et True. Dans la légende, elle a fait ses adieux à tous les drames survenus en 2019 et attendait avec impatience 2020.

“Ils vous disent que vous ne devriez pas regarder en arrière, mais je vais vous suggérer de le faire. Soyez courageux, regardez en arrière et réfléchissez à votre dernière année; Ou la dernière décennie! C’est bien de vous rappeler ce que vous avez traversé et ce que vous avez surmonté », a écrit Kardashian. «Nous ne pouvons peut-être pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons.»

Voir ce post sur Instagram

☾ 2019, je vous dis au revoir avec joie Ils vous disent que vous ne devriez pas regarder en arrière, mais je vais vous suggérer de le faire. Soyez courageux, regardez en arrière et réfléchissez à votre dernière année; Ou la dernière décennie! Vous pouvez vous rappeler ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous devons nous rappeler que toutes choses sont impuissantes à moins que nous ne leur donnions le pouvoir. Alors, que ce pouvoir soit l’empathie, la compréhension, la gentillesse, la grâce, l’amour et le respect. N’oubliez pas que Dieu a et aura toujours votre dos. Ayez la foi que la vie ira mieux tant que nous croirons en nous-mêmes. Nous devons en interne nous sentir reconnaissants pour tout et nous efforcer de devenir de meilleures personnes au quotidien. Rappelez-vous à quel point votre vie est incroyable. Comment tu es toujours debout, prospère, souriant. Parfois, nous devons nous rappeler que ce que nous emportons avec nous est tellement plus important que ce que nous avons laissé derrière nous. Je choisis de ne prendre avec moi que les moments les plus heureux! Comme j’ai fait cette vidéo de l’année dernière; Je ne peux pas m’empêcher de sourire! C’est vrai que tu es tout mon cœur! Mon endroit heureux! Mon toujours et toujours! Je t’aime ♡ Je te prie de laisser tout ce qui ne te sert pas, le bonheur, la paix, l’amour et la santé en 2019. 2020 Je te souhaite la bienvenue de tout mon cœur !! ☾ Des’ree- Je t’embrasse

Un post partagé par Khloé (@khloekardashian) le 31 décembre 2019 à 20h03 PST

Les fans sont convaincus que Khloé Kardashian laisse tomber des allusions à une réconciliation

Les fans ont parcouru les médias sociaux spéculant que Kardashian a décidé de donner une nouvelle chance à leur relation.

Une personne a tweeté que la seule chose qui empêchait Kardashian de l’annoncer est le fait “qu’elle serait crucifiée au tribunal de l’opinion si elle avouait le reprendre après qu’il ait prouvé qu’il avait clairement un problème de fidélité”.

“Elle est tellement crédule”, a commenté un autre.

D’autres ont émis l’hypothèse que Kardashian et Thompson n’ont jamais rompu, avec une personne qui a tweeté: «Leur vie est une série de cascades publicitaires.»

Certaines personnes sautent également à l’idée, avec une personne qui dit: «C’est bien que Khloé et Tristan réussissent.» Après tout, elles partagent une fille.

Malheureusement, Kardashian n’a pas encore répondu aux rumeurs, nous ne pouvons donc pas dire officiellement si elles sont de retour ensemble. Mais nous vous ferons savoir si elle le fait.