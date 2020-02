Les fans pensent que Ravio de Julie Graham pourrait être un Time Lord – HITC

Le docteur Who de BBC One pourrait être secoué massivement si les théories des fans sur le personnage de Julie Graham se révélaient vraies.

La série 12 de Doctor Who a taquiné quelque chose de grand tout au long de la saison.

Depuis le tout premier épisode de Spyfall en deux parties, qui a vu le retour de The Master, quelque chose n’a cessé de se préparer en arrière-plan tout au long de chaque épisode.

Ce quelque chose a été mis en évidence à plusieurs reprises au cours de la série, notamment dans les épisodes Fugitive of the Judoon et The Haunting of Villa Diodati, où nous avons vu le retour du capitaine Jack Harkness, l’introduction d’un nouveau “ docteur ‘et l’arrivée d’un Cyberman solitaire.

Tout cela a régulièrement conduit à la finale de la série en deux parties et maintenant, avec une moitié de la finale terminée, les fans n’ont pas perdu de temps pour spéculer sur ce qui va suivre.

Ravio dans Ascension des Cybermen

L’ascension des Cybermen se poursuit à partir de l’épisode de la semaine dernière (16 février), The Haunting of Villa Diodati. Le docteur et co. sont en mission pour sauver les derniers survivants humains de la cyber-guerre, tout en étant poursuivis par un trio de Cybermen impitoyables.

Le groupe d’humains que le Docteur découvre comprend le personnage Ravio, interprété par l’actrice écossaise Julie Graham.

Au début, elle semble être un peu plus qu’un membre de l’équipage, mais au fur et à mesure que l’épisode se poursuit, elle est révélée être une pilote passionnée, connaissant la technologie et un peu flirteuse comme l’attestera Graham de Bradley Walsh.

Les fans soupçonnent que le personnage de Julia Graham n’est pas ce qu’elle semble

Les fans d’Avid Doctor Who n’ont pas perdu de temps pour aborder les médias sociaux avec leurs théories après l’épisode captivant 9.

Et une théorie entourant le personnage de Julie Graham est qu’elle pourrait potentiellement être un autre Time Lord, ou même une autre itération du Docteur eux-mêmes.

Un fan sur Twitter a commenté: “Le vaisseau de Julie Graham semblait terriblement hexagonal, n’est-ce pas?”

Un autre a ajouté: «Ce sera une histoire où les derniers Terriens seront les premiers Timelord et tout sera bouclé. Les Cybermen ont tout causé, le vieil homme sera Rassilon, Julie Graham sera la maman du Docteur, le Docteur est le type irlandais, etc. »

Reste à savoir si ces théories se révèlent vraies, mais les fans pourront le découvrir par eux-mêmes lorsque la série 12 prendra fin dans l’épisode 10.

Finale de la série 12

Après le début de la série 12 le jour du Nouvel An, le dernier épisode de la série devrait arriver le 1er mars et pourrait très bien secouer Doctor Who pour toujours.

Nous avons déjà eu la révélation d’un deuxième docteur et si les théories des fans sont correctes, nous pourrions en voir beaucoup plus, ou peut-être le retour des Time Lords.

Néanmoins, nous pouvons certainement nous attendre à quelque chose d’énormément alambiqué lorsque The Timeless Children sera diffusé à 18 h 50 le dimanche 1er mars.

Dans d’autres nouvelles, où a été filmé Flesh and Blood? Le nouveau drame d’ITV explore le sud de l’Angleterre