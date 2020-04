Les fans pensent que Rhonda Paul a choisi le mauvais gars

En tant que l’un des premiers couples à établir une connexion, Rhonda Paul et Sharron Townsend étaient considérés comme des «objectifs» sur Too Hot to Handle. Cependant, la distance s’est avérée trop importante et le couple s’est rapidement séparé après le spectacle. De nombreux fans pensent que Rhonda a pris la mauvaise décision et aurait plutôt dû donner une chance à David Birtwistle.

David Birtwistle et Rhonda Paul | Netflix

Rhonda Paul dans un triangle amoureux avec David Birtwistle et Sharron Townsend

Le soi-disant «gentleman britannique par excellence» David Birtwistle et Georgia Peach Rhonda Paul se sont intéressés physiquement très tôt dans le spectacle.

Ils ont parlé pendant qu’il frottait de la crème solaire sur ses fesses, et il a choisi de ne pas l’embrasser parce que “c’est un marathon, pas un sprint”. Peu de temps après le départ de David, Sharron Townsend, mannequin basée dans le New Jersey, a rejoint Rhonda, et les deux se sont blottis sur la même chaise longue.

Ils ont finalement compris, et la pêche de Géorgie a noté que même si David était son type, Sharron était son «gars idéal». Alors que Sharonda a nourri leur relation, David a mis ses décors sur la beauté britannique, Chloe Veitch. Les deux ont eu un rendez-vous et ont été jumelés pour le premier atelier, mais Chloé l’a interrompue car elle ne ressentait aucun sentiment profond envers David.

le fait que david ait fait un pas sur rhonda en premier, a pleuré en la fixant et était disposé à la laisser partir pour rendre sharron heureux alors que sharron ne la voulait que pour le sexe jusqu’au 6ème épisode ET ELLE CHOISIT TOUJOURS LUI— # TooHotToHandle pic. twitter.com/MWIG4mFV1d – e (@astrounsaid) 22 avril 2020

Peu de temps après, Sharron a freiné la relation avec Rhonda alors qu’il venait de ressentir le chagrin d’un ex le quittant pour son meilleur ami.

Ne voulant plus se blesser, il a admis qu’il n’était pas prêt à s’ouvrir et a choisi de s’éloigner de la pêche de Géorgie. Par conséquent, elle et David se sont associés pour l’atelier suivant où ils devaient se regarder dans l’âme de l’autre.

Le gentleman britannique est devenu ému et a déchiré en voyant toutes les belles choses sur Rhonda. Jaloux, Sharron a commencé à ignorer David. Finalement, les amis ont parlé, et le natif du Royaume-Uni a décidé de «se retirer» pour laisser le modèle du New Jersey tenter de se connecter à nouveau avec Rhonda, alors que Sharron avait promis qu’il commencerait à s’ouvrir.

Rhonda Paul a choisi Sharron Townsend dans «Too Hot to Handle»

Sharonda a eu un rendez-vous où il a expliqué pourquoi il avait fermé ses portes et a promis de baisser sa garde. La communication ouverte entre les deux a valu au couple une nuit dans la suite privée.

Même si Sharron voulait être intime avec Rhonda à partir du moment où ils se sont rencontrés, il a résisté à l’envie de coucher avec elle car il voulait continuer à grandir. Cependant, les deux ont commis d’autres actes sexuels qui ont coûté 16 000 $ à la maison.

Vers la fin de la série, Rhonda a parlé de son fils et Sharron l’a rencontré via Facetime. Bien que le mannequin du New Jersey ait demandé à Georgia Peach d’être sa petite amie lors de la date finale, ils ont mis fin à leur relation une fois le tournage terminé en raison de la longue distance.

D’autre part, David est tombé amoureux d’une nouvelle venue, une compatriote native du Royaume-Uni, Lydia Clyma, dans les derniers jours de l’émission. Alors que les deux ont partagé un baiser de 3000 $ et se sont rencontrés, ils n’ont pas poursuivi leur relation après le spectacle.

Dans une vidéo YouTube, Lydia a noté que les deux sont toujours de grands amis et ont passé du temps à Londres.

Les fans pensent que Rhonda Paul a choisi le mauvais type

Parce qu’il est apparu comme «plus mature et émotionnellement équilibré que les autres concurrents», David est rapidement devenu un favori des fans. Beaucoup l’ont applaudi pour sa décision de ne pas poursuivre Rhonda parce qu’il appréciait ses amitiés avec eux deux.

Cependant, ils “souhaitent qu’il ne recule pas” car ils voulaient que lui et la pêche de Géorgie se retrouvent ensemble. Par exemple, plusieurs utilisateurs de Reddit ont noté que David semblait plus «mature» et «ludique» que Sharron et pensaient que le modèle avait «trop de bagages».

Rhonda me semble être le type sauveur. Au lieu d’aller pour l’homme authentique qui s’ouvre à vous, vous choisissez celui «cassé» qui ne s’est exprimé que parce qu’il a vu un autre homme sur le point de prendre sa place. Et vous êtes tombé amoureux #TooHotToHandle pic.twitter.com/Y7lygKMHwx – Loc ✨ (@PierceMe_Up) 27 avril 2020

De plus, Rhonda a reconnu qu’elle pourrait avoir une relation avec David dans le monde réel et qu’elle devrait «travailler dur pour Sharron». Cependant, elle “n’est pas venue ici pour prendre la voie de facilité.”

Par conséquent, un utilisateur pense qu’elle a peut-être été «décontenancée» par la capacité de David à s’ouvrir facilement et aime «réparer» les gens, alors elle a opté pour un Sharron «endommagé». Dans un Instagram Live, Rhonda a répondu au commentaire d’un fan qu’elle aurait dû choisir David et a expliqué qu’elle était heureuse de sa décision car tout s’est déroulé de cette façon.

Too Hot to Handle est disponible sur Netflix.