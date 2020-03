Les fans pensent que Victoria F. Won a gagné après Peter’s Slip Up

Bachelor Nation regorge de théories sur la fin de la saison de Peter Weber pour The Bachelor. De la théorie du producteur à la théorie de Hannah Ann Venmo et à la théorie du t-shirt, il y a plusieurs camps de pensée pour savoir avec qui Weber se retrouve. Dès le début, l’animateur de Bachelor Chris Harrison a taquiné que la saison de Weber ne ressemblerait à aucune autre, sans tenir compte de tout type de spoilers à propos de la série.

Il est temps d’ajouter une nouvelle théorie au dossier. Bien que Victoria Fuller ait été éliminée après Fantasy Suites, les fans ont commencé à spéculer qu’elle pourrait être celle dans une relation avec Weber après leur apparition dans le spécial “Women Tell All”.

Victoria Fuller et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

[Spoiler Alert: Potential spoilers for the season finale of The Bachelor]

Peter Weber a-t-il poursuivi Victoria Fuller?

Après une semaine tumultueuse dans Fantasy Suite, Weber a finalement choisi Madison Prewett et Hannah Ann Sluss comme ses deux derniers. Cependant, si Weber sentait qu’il avait fait une erreur en laissant Fuller partir, il aurait très bien pu la poursuivre, provoquant le chaos qui semble s’ensuivre pendant la finale.

Compte tenu de ses antécédents et des rumeurs concernant sa rupture de mariages, Bachelor Nation espérait que Fuller clarifierait l’air pendant son temps sur l’épisode. Au lieu de cela, les fans ont estimé que les producteurs et Weber étaient allés à fond sur Fuller tout au long de “Women Tell All”.

Un utilisateur de Reddit a souligné que Weber avait parlé de sa relation avec Fuller au présent. C’est peut-être un tronçon, mais Weber disant “Je me sens vraiment bien dans notre relation” a laissé les fans penser qu’il était actuellement en relation avec Fuller.

Lettre d’adieu de Victoria F. à Peter

Après l’épisode, Fuller a posté une photo d’elle et Weber de la spéciale. Sa légende est ce qui semblait être une lettre d’adieu à Weber, le remerciant pour tout ce qu’elle avait appris tout au long de leur expérience dans l’émission. Dit-elle:

Merci de toujours me pousser à aller à la racine et de ne jamais me juger en cours de route. Que signifie la patience dans une relation. Vous m’avez montré la définition d’une bonne chose. & vous m’avez montré que je peux être aimé sans vergogne avec tous mes défauts.

Victoria Fuller, Instagram

Considérant que Fuller a conclu avec “Je suis excité de voir où la vie vous mène et j’ai tout le respect du monde pour vous”, il est probable qu’elle et Weber ne soient pas ensemble. Cependant, Weber a commenté le message avec “🙏🏻”, envoyant les fans dans un tizzy.

Avec qui Peter Weber se retrouve-t-il?

Reality Steve, la source de référence pour les spoilers de Bachelor, a parlé de Weber se retrouver avec Prewett, allant même jusqu’à dire que Weber proposera à Prewett lors de la spéciale “After the Final Rose”. Cependant, une fois que toutes ces spéculations entourant Fuller ont été révélées, la réalité de Steve ne semblait pas si sûre.

Il a tweeté à propos de la réception d’informations contradictoires, qualifiant le «tout de désordre».

Je vais juste mettre ça là-bas. Depuis mon message ce matin, je suis sur mon téléphone sans arrêt. Beaucoup de choses étant dites. Le tout est un gâchis. On me dit tellement de choses différentes maintenant. Des sources originales qui s’en tiennent à ce qu’elles ont dit. De nouvelles sources disent que ce n’est pas ça. C’est de la folie!

– RealitySteve (@RealitySteve) 5 mars 2020

Dans un subtweet, il a poursuivi en disant: “il y a certainement une certaine bizarrerie en cours” en ce qui concerne la finale de The Bachelor.

Selon les mots de Kris Jenner, «c’est un cas pour le FBI.» Nous ne saurons pas avec qui Weber se retrouvera avant la diffusion de la finale en deux parties. Le Bachelor se termine cette semaine sur ABC.