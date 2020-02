Les fans perdent leurs esprits sur ce camée «Crise sur des terres infinies»

De temps en temps, des discussions commencent sur quel acteur a le mieux joué un super-héros emblématique sur grand écran ou à la télévision.

Les débats se poursuivent à ce sujet avec Superman et même Wonder Woman. Maintenant, c’est arrivé avec The Flash de tous les personnages, à savoir si la version grand écran d’Ezra Miller est meilleure que la version Grant Gustin sur The CW.

Des rumeurs avaient surgi à propos de l’ombre se développant entre Miller et Gustin, dont l’un était le véritable flash définitif. Lors du récent crossover de Crisis On Infinite Earths, les deux flashs ont été vus ensemble pour la première fois, créant une réponse majeure des fans.

Malheureusement, le camée a fuit tôt, ce qui a conduit Reddit à exploser avec étonnement. Était-ce juste le début de l’interaction des deux acteurs dans le nouveau film Flash rapporté, basé sur le roman graphique Flashpoint?

L’interaction entre les deux flashs était plus qu’un peu amusante

Grant Gustin | Scott Dudelson / .

Quiconque a vu l’interaction vidéo de la version d’Ezra Miller de Barry Allen / Flash et de Gustin sait à quel point c’était surprenant. Grâce à la magie d’un multivers DC, les deux se sont littéralement heurtés l’un à l’autre pendant un bref instant, au grand dam de Flash de Gustin.

Leurs lignes de dialogue ont suscité beaucoup de rires, en particulier lors de l’inspection des costumes Flash des uns et des autres sous l’impulsion d’un moment déroutant. Oui, les deux costumes sont de conception très différente, bien que l’univers du film DC et l’univers CW se soient officiellement mélangés.

Beaucoup de fans espéraient voir cela, et c’est quelque chose que le MCU pourrait regretter d’avoir retiré de son canon médiatique. Pendant un certain temps, Marvel a promis de connecter des films MCU à toutes les émissions réseau diffusées par le studio. Une fois que tous les spectacles ont été annulés au profit de la programmation Disney +, c’est devenu une idée épurée.

Au moins, les émissions Disney + se connecteront directement aux futurs films MCU. Maintenant, DC se mettra au jeu, mais pas sans quelques différences marquées. Beaucoup de critiques pensent toujours que la version du film de Miller est meilleure que celle de Gustin, bien que d’autres s’y opposent également.

Une configuration possible pour deux Flashs interagissant dans un nouveau film Flash

Avec la sortie prévue du nouveau film Flash en 2022, certaines choses ont été révélées sur ce que l’intrigue du film pourrait entraîner. Une partie de cela est venue du réalisateur (Andy Muschietti) qui a déclaré que le film aborderait définitivement l’histoire emblématique de Flashpoint. Cependant, il a dit que ce serait quelque peu différent.

Cela signifie que tout le monde peut deviner, car les détails restent secrets. Le croisement ci-dessus des deux Flashs était considéré comme une configuration pour l’histoire de Flashpoint, en dehors d’aucun moyen réel de le savoir.

Une chose est sûre, des éléments du conte Flashpoint ont déjà été incorporés dans The Flash’s The CW. Alors que les fans sont devenus fous de voir Ezra Miller dans ce récent caméo, ce pourrait être la seule fois que quelqu’un verrait les deux Barry Allens ensemble dans la même pièce.

Après tout, ces croisements de Crisis On Infinite Earths sont conçus comme des événements uniques pour augmenter les cotes.

Si les deux se croisent sur grand écran, cela élargira-t-il les débats sur qui est vraiment le meilleur Flash?

Qui gagne vraiment le concours?

Au moins, il semble qu’Ezra Miller et Grant Gustin soient des amis et non des adversaires. Il n’y a pas d’exemples d’acteurs de super-héros concurrents ayant jamais du bœuf entre eux.

Les critiques ont toujours leur opinion sur qui dépeint vraiment le meilleur Flash, cependant. Certains critiques soutiennent toujours que Miller transmet mieux Barry Allen parce que sa version évite le mélodrame que CW ajoute souvent.

D’autres pensent que Gustin a créé la meilleure version de Barry Allen plusieurs années à l’avance avant que Miller ne fasse ses débuts en tant que personnage dans Batman v.Superman: Dawn of Justice.

Quelle que soit son opinion à ce sujet, avoir les deux dans le même univers est la preuve que DC a retiré du MCU en faisant un vrai canon multivers. Avant longtemps, cela pourrait éventuellement conduire à ce que DC et Marvel existent dans le même temps et l’espace, conduisant à l’ultime dans les mondes clair et sombre.