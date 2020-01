Les fans pleurent déjà une perte majeure

Le look spécifique des super-héros MCU peut souvent devenir une telle habitude dans l’esprit des fans que toute cure de jouvence apporte généralement un choc. Quiconque pensait initialement que le Falcon et le soldat d’hiver de Disney + avait une mort majeure impliquée devrait être soulagé que c’est vraiment un problème de relooking avec Bucky (Sebastian Stan).

Oui, le look de Bucky Barnes a toujours impliqué des cheveux longs, et les fans l’ont trouvé cool dans les films MCU récents. Cependant, les acteurs ne peuvent pas toujours garder la même apparence. À mesure que de nouveaux rôles au cinéma apparaissent, garder les cheveux longs (et la barbe) pendant des années est pratiquement impossible.

Parce qu’il y a eu une rupture importante entre Avengers: Fin de partie et lorsque The Falcon et le soldat d’hiver ont commencé à filmer, Sebastian Stan a maintenant une apparence propre pour lancer la série.

Quoi de neuf avec le nouveau look de Bucky?

Sebastian Stan et Anthony Mackie | Albert L. Ortega / .

L’apparence de Bucky Barnes était censée être un peu délabrée comme on le voit dans les bandes dessinées. Il n’est donc pas surprenant que Sebastian Stan ait dû se faire barbe et porter des cheveux longs pour jouer correctement le rôle de The Winter Soldier tel qu’il était à l’époque moderne.

En tant que meilleur ami de Steve Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux se retrouveront finalement au 21e siècle en raison du fait que chacun est gelé dans la glace. Rogers était gelé dans la glace et ressuscité, comme tout le monde le sait.

Bucky serait également gelé par la cryogénie par des Russes qui l’ont capturé et l’ont transformé en un homme semi-bionique avec un bras cybernétique.

Au fil du temps, il a réussi à surmonter son lavage de cerveau et à faire partie de l’équipe des Avengers. Il a également retrouvé sa mémoire en étant le meilleur ami de Steve Rogers, même si Rogers a finalement transmis son bouclier à Sam Wilson.

Dans le même temps, Bucky connaissait l’intention de Rogers de rester dans le temps pour retrouver Peggy Carter. Il a également dû assister à la tragédie des événements qui se sont déroulés pendant Endgame, faisant de la nouvelle série Disney + un nouveau départ avec une nouvelle coupe de cheveux apparente.

Est-ce que l’apparence propre de Sebastian Stan fait partie du script, ou son propre choix?

Devoir porter des cheveux longs est déjà problématique pour la plupart des acteurs. Après tout, réfléchissez à la charge que cela représente d’être chargé, surtout lorsqu’il y a une accalmie entre les projets TV / films.

Entre le moment du tournage de Fin du jeu et Winter Soldier, Stan a tourné plus de quatre films, l’obligeant évidemment à se couper les cheveux. L’un d’eux était un rôle romantique dans un indie 2019 appelé Endings, Beginnings.

Devoir faire pousser ses cheveux et sa barbe pour la nouvelle série Disney + n’était probablement pas quelque chose qu’il voulait faire pour qu’il puisse être libéré pour faire des films à une occasion donnée. Pas qu’il soit inapproprié pour Bucky de vouloir peut-être un redémarrage de son apparence car la série sera une toute nouvelle phase pour ces personnages.

Où le Falcon et le soldat d’hiver iront dans son intrigue mérite également d’être noté. Stan lui-même a déclaré que le spectacle allait être différent de tout ce qui avait été fait jusqu’à présent dans le MCU.

La série lancera l’ambiance de base de tous les spectacles Disney + Marvel

Étant donné que le Falcon et le soldat d’hiver seront les premiers à sortir de la chute de Disney + pour Marvel, ils voulaient probablement une nouvelle apparence pour réinitialiser les choses. Bucky et Sam vont tous deux chercher à changer leur vie et leurs devoirs de super-héros après tous les événements passés.

Bien sûr, Sam va se concentrer davantage puisqu’il doit gagner le titre de capitaine américain.

Est-il possible que Bucky ait de l’envie, affectant ainsi leur relation? Et si le gouvernement américain décidait de faire de Bucky le nouveau Captain America sur Sam, créant la discorde?

Tout pourrait arriver car l’intrigue est généralement gardée secrète. Une chose est sûre, tous les nouveaux spectacles de Marvel apporteront probablement de nouveaux horizons à chaque personnage. Ne soyez pas surpris de les voir tous différents, peut-être par décret de costumes Marvel.