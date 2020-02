Les fans prédisent la fin de ces deux couples

Chaque saison, les fans de Lifetime Married at First Sight se bousculent

pour prédire quels couples arriveront et choisiront de rester ensemble ou de rompre

les choses au large, le jour de la décision. Sur la saison 10 du MAFS, il y a deux couples qui

la plupart des téléspectateurs semblent croire que les choses fonctionneront à la fin… du moins jusqu’à présent.

Katie

Conrad et Derek Sherman ont connu un début difficile, en raison de la

ex-atterrissage dans ses textes juste avant le jour de son mariage pour proclamer son amour

pour elle. Bien que Derek ne connaisse pas encore l’ex, Katie a admis que cela lui avait fait

avoir «froid aux pieds» au sujet de son choix de filmer Marié à première vue.

Mais après Katie

et Derek se regarda, tout semblait changer. Ils étaient un

des premiers couples à devenir intimes les uns avec les autres lors de leur lune de miel, et

ils ont jailli d’avoir «tout en commun».

Jessica

Studer et Austin Hurd semblaient avoir une histoire d’amour parfaite. Malgré

inquiétudes quant à la tendance de Jessica à se comparer à sa femme déjà mariée

sœur jumelle et la maman un peu trop impliquée d’Austin, le couple a tout de suite

loin et ont dit qu’ils ne pouvaient pas croire leur chance de se retrouver.

Dans l’épisode du 5 février de Marié à la première vue, Jessica et Austin ont apprécié un dîner romantique aux chandelles privé, tandis que Katie et Derek ont ​​parlé de leur avenir lors d’un rendez-vous avec le canal de Panama.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Katie et Derek ont ​​eu une lune de miel ultra romantique

Vers la fin de leur lune de miel, Katie a décidé d’emmener Derek au canal de Panama pour «le faire se sentir spécial». En tant qu’étudiante diplômée en génie des systèmes, le canal était dans l’allée de Derek.

À leur rendez-vous, le jeune couple a discuté de Derek “adoptant” le chien de Katie et emménageant ensemble autour du champagne et du ceviche.

Derek, qui dit qu’il n’a jamais été amoureux auparavant, a admis qu’il avait un «béguin» pour sa femme. “Je ne peux pas encore dire que je suis amoureuse, mais jusqu’à présent, vous savez, c’est mon match parfait”, a déclaré la star de Married at First Sight. “J’ai vraiment le béguin pour elle, et du moins pour moi, c’est quelque chose qui ne s’est pas produit au cours des trois dernières années.”

Katie, pour sa part, semblait d’accord avec l’espoir de Derek pour l’avenir. “Je suis contente que ce soit toi”, a avoué Katie à Derek alors qu’ils trinquaient leur mariage.

La femme de 26 ans a admis aux producteurs à vie qu’elle avait été inquiète de son choix d’apparaître dans la série. «J’avais tellement de doutes… vais-je être dans cette personne? La chimie sera-t-elle là? », A-t-elle expliqué. “L’avoir maintenant et savoir que tout cela est là, comme, c’est un rêve.”

Derek est même allé jusqu’à dire que Katie était la première femme qu’il avait ressentie de cette façon. “Je suis attiré par Katie sur tous les fronts, émotionnellement, physiquement et mentalement”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas avoir jamais été en contact avec qui que ce soit de cette manière, donc je suis très optimiste pour l’avenir.”

Jessica et Austin ont dit qu’elles se sentaient «naturelles» et «à l’aise» ensemble

Pendant ce temps, Jessica et Austin ont parlé de leur avenir

ensemble, des chiens aux enfants.

“C’est fou de penser que j’ai rencontré Austin il y a seulement cinq jours

parce que tout semble si confortable et naturel », a révélé Jessica à

Producteurs à vie.

Austin et Jessica, qui n’avaient jamais vécu avec des personnes importantes auparavant, ont discuté de la possibilité de réunir un chien pendant le petit déjeuner. Plus tard, ils ont marché main dans la main dans la ville tout en discutant de la religion et des futurs enfants.

“Êtes-vous religieux?”, A demandé Jessica à Austin. La star de la MAFS a expliqué qu’il “avait grandi en allant à l’église” mais qu’il ne se décrirait pas comme “activement dévot”.

«J’ai grandi catholique», a raconté Jessica, ajoutant qu’elle n’allait vraiment à l’église que pour Noël et Pâques maintenant. Pourtant, le couple a dit qu’il aimerait élever ses enfants à l’église et aller à l’école du dimanche pour les aider à apprendre les valeurs fondamentales.

De nombreux fans de MAFS ont pris leur discussion profonde comme un signe qu’ils étaient tournés vers l’avenir et prêts à s’engager les uns avec les autres.

Les fans prédisent que les deux couples «MAFS» pourraient aller à long terme

Les téléspectateurs de la MAFS se sont rassemblés sur Twitter pendant l’épisode

diffusé pour prédire qu’Austin et Jessica resteraient ensemble, tout comme Derek

et Katie.

“Austin et Jessica sont si parfaitement assortis que c’est écoeurant,”

un

Un utilisateur de Twitter a écrit. «Je suis totalement là pour ça! L’espoir de la saison. »

Un autre fan a pensé qu’il était adorable que le couple ait appelé l’humour leur «langue d’amour». «Bravo à l’humour, Jessica et Austin!», Ont-ils écrit. “L’humour aidera à maintenir la relation!”

Marié à la première vue, les téléspectateurs pensaient également que Katie et Derek semblaient avoir une excellente chimie l’un avec l’autre. “Derek et Katie sont tout simplement trop mignons!”, A écrit un fan sur Twitter. «De bons experts du travail.» D’autres pensaient qu’ils semblaient mûrs et prêts pour le mariage, malgré leur jeune âge.

“Tout le monde avait des réserves à propos de Derek et Katie en raison de leur âge, mais ce sont eux qui parlent de ce qui va suivre et planifient à l’avance tandis que les soi-disant couples matures font des crises de colère et exigent des relations sexuelles”, a expliqué un fan de Married at First Sight, en les comparant à Michael Watson et Meka Jones. “L’ironie est forte cette saison.”