Les fans prédisent la prochaine étape pour Hvitserk

Les fans des Vikings ont beaucoup de questions sur la suite de Hvitserk (Marco Ilsø) après une tournure choquante des événements des derniers épisodes. Lisez la suite pour savoir ce que les fans prédisent se produira avec Hvitserk la prochaine fois. Il y a des spoilers à venir pour la saison 6 de Vikings.

Hvitserk prend une vie proéminente

Hvitserk tue Lagertha (Katheryn Winnick) lorsqu’elle monte

retour à Kattegat blessé après avoir combattu le chef de bandit et gagné. Hvitserk

hallucine qu’elle est Ivar et un serpent géant, alors il la poignarde à plusieurs reprises

jusqu’à sa mort. Bjorn Ironside (Alexander Ludwig), qui est aussi le fils de Lagertha,

est furieux et veut que Hvitserk soit brûlé sur le bûcher.

Cependant, le moment est venu pour Hvitserk d’être tué et le bûcher est allumé en flammes. Alors que les flammes l’entourent, il lève les yeux vers le ciel, prêt à mourir. Bjorn fait alors signe à Ubbe (Jordan Patrick Smith) de lancer une hache et de libérer Hvitserk. Il est autorisé à vivre, mais il est banni.

Hvitserk et Ivar se réuniront

Dans une nouvelle promo pour le

épisode à venir, Hvitserk et Ivar (Alex Høgh Andersen) se réunissent dans ce qui pourrait

être Kiev, car Igor est également présent. Cela pourrait signifier tant de choses pour

fils restants de Ragnar. Hvitserk fera-t-il équipe avec Ivar?

Les fans ont beaucoup de questions. Hvitserk pardonnera-t-il Ivar maintenant

pour avoir tué Thora? “Je ne suis pas trop sûr que Hvitserk tiendra rancune contre Ivar”,

un Reddit

spéculé par l’utilisateur. “Il semble convaincu que tout a été arrangé par les dieux et

faisait partie de son destin. Nous le saurons bientôt. »

Hvitserk pense qu’il a fait la bonne chose en tuant Lagertha

Un autre utilisateur a rappelé que Hvitserk pense qu’il était destiné à

tuer Lagertha et qu’il a fait la bonne chose à la fin. «Eh bien, Hvitserk pense

c’était son destin de tuer Lagertha depuis le début et qu’il a accompli son vrai destin »,

un utilisateur de Reddit a rappelé.

Comment Ivar et Hvitserk se réuniront-ils?

Quelques fans pensent que Hvitserk pourrait être trouvé lorsque les Rus explorent la Scandinavie et peut-être par Ivar lui-même. Ils pourraient faire équipe contre Bjorn et Ubbe.

“Oui tout à fait. Ivar sera heureux de le voir. Comme nous pouvons le voir sur la promo, Ivar manipule à nouveau Hivtserk contre ses frères, soulignant que Ubbe et Bjorn sous-estiment souvent les plus jeunes, ce qu’ils font en quelque sorte », a déclaré un autre utilisateur.

Hvitserk pourrait encore être destiné à de grandes choses

Un utilisateur de Reddit pense que Hvitserk est destiné à la grandeur même après tout ce qui s’est passé. Il y a eu plusieurs fois où il est considéré comme insignifiant et une tache sur la mémoire de Ragnar. Tout cela pourrait faire partie de son arc de personnage pour boucler la boucle.

“Eh bien, il ira avec les Rus pour envahir la Scandinavie. Je pense que Hirst a un plan pour lui et il va devenir un Viking légendaire comme Ragnar et Bjorn », a révélé un utilisateur de Reddit. «Il est déjà légendaire d’une certaine manière, mais il devient important et célèbre. Bjorn l’a appelé insignifiant et Hvitserk lui-même a dit qu’il n’avait jamais rendu Ragnar fier, donc je suppose que c’est ce que Hirst prévoit de faire avec le personnage. “

Espérons que les fans obtiendront des réponses en ce qui concerne

prochain pour Hvitserk dans le prochain épisode de Vikings.