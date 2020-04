Les fans réagissent à Joanna Gaines en organisant une adorable tournée de livres à domicile pour Magnolia Table Volume 2

Après la sortie le 7 avril de son nouveau livre de cuisine, Magnolia Table Volume 2, Joanna Gaines s’attendait à être en train de serrer la main et de rencontrer des fans lors d’une tournée de livres. Mais comme le reste d’entre nous, l’ancien hôte de Fixer Upper, âgé de 41 ans, est coincé à la maison en raison de la pandémie de coronavirus et des recommandations de distanciation sociale qui en résultent.

Mais cela n’empêche pas la mère de cinq enfants d’encourager ses millions de followers. Au lieu de prendre la route pour les rencontrer en personne, Gaines a organisé une «séance de dédicaces» très hilarante à la table de la salle à manger de sa ferme. Les enfants Gaines et Chip se sont déguisés en clients pour créer leur version d’une signature légère, amusante et l’antidote parfait à l’ennui à la maison.

Joanna Gaines | Rob Kim / .

Joanna Gaines signe des livres pour ses plus grands fans – ses enfants

L’auteur du livre de cuisine porte une jolie robe à fleurs et est assise derrière une grande table soigneusement mise en scène avec des copies de son livre, une pile de marqueurs Sharpie et une assiette de biscuits. “Je suis prête à partir”, dit-elle à son faux assistant, qui est en fait l’un de ses enfants portant des lunettes de soleil et agissant très professionnellement.

Son premier client est une petite vieille (encore un autre de ses enfants déguisé) qui a du mal à l’entendre. “Puis-je signer un livre?” Demande Gaines à voix haute. “Vous m’avez appelé un escroc?” demande sa fille avec horreur. Un autre de ses enfants la prend pour Taylor Swift, tandis que Chip joue un gars maladroit dans un trench qui ramasse un livre pour sa grand-mère.

Le sketch est idiot et unique, aidant à tirer le meilleur parti d’une situation décevante. Les fans ont été charmés par tout cela.

Ses followers sont apparus dans les commentaires pour montrer leur soutien et leur amour

«Comme ma tournée de livres n’a pas lieu cette semaine, nous voulions toujours célébrer le lancement du livre à notre manière, unique et folle. J’ai ressenti l’amour à coup sûr, mais j’ai aussi manqué de voir tous vos beaux visages! » Gaines a écrit dans la légende Instagram.

«Merci encore pour le soutien de mon nouveau livre de cuisine cette semaine.

J’ai adoré voir ce que vous cuisinez dans la cuisine – continuez de me taguer! “

Ils ont tous inondé les commentaires d’amour

et appréciation pour la visite du livre à la maison. “D’accord, vous venez de gagner officiellement le

Internet entier », Brian, expert en design d’intérieur et personnalité de HGTV

Patrick Flynn a écrit.

“Joanna, je suis en train de mourir”, a déclaré Jen Hatmaker.

“Un Oscar

digne performance d’Emmie! l’un des fans a jailli, tandis qu’un autre

dit: “Pouvez-vous en faire un pour chaque jour d’avril s’il vous plaît!”

Tout le monde était d’accord

que la vidéo a égayé leurs esprits pendant ces moments difficiles.

Joanna

Gaines continue de partager des messages d’espoir tout au long de la quarantaine

Sa tournée de livres

la parodie n’est qu’un des nombreux contenus inspirants sur Instagram de Gaines

alimentation. Depuis le début, l’ancien hôte Fixer Upper partage des vidéos de

elle-même en train de préparer des recettes familiales bien-aimées, y compris quelques-unes qui peuvent être trouvées dans

son nouveau livre de cuisine.

Gaines et

ses enfants ont également participé à un «émission de cuisine» spécial sur Food Network en tant que spécial

un aperçu de sa véritable émission de cuisine qui arrivera plus tard au Magnolia Network

cette année. Dans l’ensemble, Gaines apporte le sourire et la joie à une époque délicate, et

les fans l’aiment pour ça.