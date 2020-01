Les fans réagissent à l’annonce de fiançailles de l’ex-mari de Shannon Beador, David Beador

L’ex-mari de Shannon Beador, David Beador de The Real Housewives of Orange County, n’a pas mis longtemps à proposer à sa petite amie Lesley Cook. Cook a raconté à son histoire Instagram privée qu’elle et Beador étaient fiancés et a flashé sa bague de fiançailles en diamant.

David Beador assiste à la première de la célébration des 10 ans de Bravo «Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange» | David Livingston / .

Un certain nombre de blogueurs et d’influenceurs Bravo ont pris les nouvelles et les ont partagées sur les réseaux sociaux. La réaction des fans n’était pas favorable à la nouvelle, car la plupart des personnes qui ont commenté les messages ont fait un panoramique sur le couple. Cook a révélé dans une diapositive d’histoire que Beador a proposé. “Aujourd’hui, j’ai dit OUI à l’homme de mes rêves”, a écrit Cook, l’influenceur Love Andy C a partagé sur Twitter. “Tu me complètes!!!”

Bravo Snark Side a partagé une photo du couple avec Cook montrant sa bague. «David Beador est hors marché! Engagé avec sa petite amie Leslie, devinez qu’il n’est pas du genre à faire le tour », a commenté l’influenceur sur le post Instagram.

Les fans semblaient mal à l’aise avec la proposition et la photo

L’annonce de Cook comprenait une photo d’un Beador torse nu venant derrière elle dans une étreinte. Love Andy C a plaisanté sur le post, “David Beador s’est fiancé et est apparemment allergique aux vêtements.” Les fans semblaient également rebutés par la photo. “Il ne voulait probablement pas avoir de graisse sur sa chemise. Ces cheveux », a fait remarquer une personne.

Un autre a commenté: «Sont-ils à la recherche d’un spectacle avec tout ce qu’ils ont sorti? Et s’il vous plaît, mettez des vêtements. »Un certain nombre de personnes ont également partagé des mèmes de personnes qui bâillonnaient, car la photo rendait les gens mal à l’aise.

Un fan a soutenu l’engagement et était heureux pour le couple tout en claquant l’ex-femme de Beador, Shannon. «Il était misérable avec Shannon. Elle était passive agressive, gâtée, égocentrique. Elle ne ferait rien avec lui quand il lui offrirait. Il ne pouvait pas dire un mot sans être givré par elle. Maintenant, il semble avoir le temps de sa vie et très heureux, c’est agréable à voir », a commenté le fan.

D’autres viennent de claquer la proposition

Les personnes qui ont commenté le message de Bravo Snark Side étaient clairement troublées par la proposition. Un fan n’a pas aimé la bague. «Qu’est-ce que c’est que la grand-mère? Et pourquoi a-t-elle des yeux Ramona? “Mais une autre a observé que le goût des bijoux de Beador ne frappe pas toujours la marque. “Il a toujours eu un goût horrible en ce qui concerne les bijoux 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤣🤣.” Ce fan était le support de l’ex de Beador. “Son ex-femme a eu une chance de s’échapper, et elle est heureuse qu’il soit dégoûtant que personne ne se soucie de lui ou de ses très”.

L’influenceur Two Bravo Sisters a également partagé la même photo. “Il y a une nouvelle belle-mère en ville”, a expliqué l’influenceur sur la photo. La podcaster Kate Casey a déclaré: «Zircone cubique».

Pendant ce temps, Shannon Beador se porte très bien

Pendant que Cook partageait la nouvelle, Shannon Beador se blottissait avec son petit ami John Janssen. Elle a plaisanté sur l’insomnie sur son histoire Instagram, ainsi que sur le rire audio de trop parler la nuit. Elle rit ensuite de «quel âge les gens se réveillent-ils la nuit». En gloussant, elle dit à Janssen qu’elle partageait aussi l’audio sur Instagram.

Elle et Janssen ont également voyagé en Caroline du Nord et ont partagé une photo où elle a dîné avec des amis. Le couple semble profondément enraciné et Janssen a même levé le pouce de l’ami de Beador, Jeff Lewis. “J’adore John Janssen, vous plaisantez?”, A déclaré Lewis dans son rapport The Daily Dish de Bravo. “Il est super.”