Les fans réagissent à l’argument majeur de Kody et Robyn Brown

Kody Brown et sa quatrième femme, Robyn Brown, se sont mariés lors de la première saison des Sister Wives de TLC.

Robyn, maintenant âgée de 41 ans, est entrée dans la famille Brown avec

trois enfants d’un mariage précédent. Depuis, le couple a eu deux autres

enfants biologiques.

Au cours de leur décennie de mariage, Robyn et Kody ont généralement semblé heureux, conservant leur éclat de jeune mariée pendant des années. De nombreux fans de Sister Wives ont longtemps émis l’hypothèse que Robyn était l’épouse préférée de Kody, car il semblait parfois lui montrer le plus d’affection et être plus attentif à elle qu’à ses trois autres épouses (Meri, Janelle et Christine Brown).

Mais dans l’épisode du 8 mars de Sister Wives, «A Breaking Point», Robyn et Kody se sont battus plus intensément que les téléspectateurs ne l’auraient imaginé de la part du couple habituellement heureux. Leur argument à propos de la location ou de l’achat d’une maison à Flagstaff est devenu beaucoup plus vif que d’habitude, et les fans se sont immédiatement tournés vers les médias sociaux pour sonder la bataille inattendue.

Robyn Brown, Janelle Brown, Meri Brown et Christine Brown | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Kody et Robyn se sont disputés amèrement au sujet de la location ou de l’achat d’une maison

Lorsque Robyn a rejoint la famille Brown, la couvée polygame vivait

à Lehi, Utah. Peu après la première diffusion de l’émission, ils ont déménagé à Las Vegas, Nevada,

dans l’espoir d’échapper à d’éventuelles poursuites judiciaires pour polygamie.

En 2018, Kody a de nouveau déménagé sa famille, cette fois à Flagstaff, en Arizona. En attendant de construire quatre nouvelles maisons sur leur vaste parcelle de terrain, Coyote Pass – quelque chose que Robyn voulait désespérément, car elle était particulièrement intéressée à rejoindre une famille plurielle avec une communauté très unie – Kody a installé chacune de ses épouses dans des maisons de location avec leur des gamins.

Dans le dernier épisode, cependant, Robyn et Kody ont dû annoncer la malheureuse nouvelle à leurs cinq enfants: ils devraient déménager en moins de deux mois, car la maison de location de Robyn avait été vendue par le propriétaire. Et alors que Kody était prêt à réduire ses pertes, à suivre le marché et à acheter une maison, Robyn était catégoriquement contre. Elle espérait louer, afin d’éviter de retarder le déménagement à Coyote Pass avec ses épouses sœurs.

“Nous avons eu de mauvais jours”, a admis Robyn

relation avec Kody, l’appelant «combatif», «intense» et «arrogant». Elle s’inquiétait

que leur argument en cours sur cette question, qui impliquait “plus de querelles”

que ce qu’ils n’ont jamais eu, pourrait causer de «graves dommages» à leur mariage.

«Ça me donne envie d’aller un peu en guerre», dit la sœur

La star des femmes a continué. “Il ne peut pas me pousser. Parfois je suis

comme, “Oh, tu veux te battre, tu veux devenir arrogant? Je peux être comme ça aussi. “”

Pendant ce temps, Kody a déclaré que Robyn n’était pas pratique, en particulier

dans son insistance pour que Dieu leur fournisse une maison de location à la dernière minute.

“Elle n’écoute pas ce que le marché nous crie”, a-t-il déclaré. “Le

le message de Dieu n’est pas “aller acheter une location”. Le message de Dieu est, il est temps de

grandir sur ces choses, et vous devez acheter une maison. ”

Le père de 51 ans a même avoué qu’il envisageait d’acheter une maison contre la volonté de Robyn. “J’arrive au point où je vais dissoudre le partenariat que j’ai avec elle après accord et je vais acheter une maison moi-même”, a-t-il déclaré. “Ce sont des mots menaçants, mais je préférerais être une équipe et y arriver plutôt que de rester ici et d’aller à la guerre pour loger mes enfants.”

Certains fans pensaient que Robyn était «dans le déni» sur le marché du logement

Certains fans de Sister Wives étaient d’accord avec Kody et pensaient que la famille devait aller partout où le marché les emmenait, même si ce n’était pas exactement ce qu’ils espéraient.

«Ils prennent une décision terrible après une décision terrible à ce sujet

», a écrit une visionneuse de Sister Wives sur Twitter.

“Et Robyn est dans le déni absolu de trouver une location.”

D’autres téléspectateurs ont pensé que Robyn était trop particulière pour un déménagement temporaire, en particulier dans son insistance sur une maison avec au moins cinq ou six chambres. “Je ne peux pas croire que je viens de regarder un épisode entier consacré au drame de Robyn devant déménager et avoir besoin de 6 chambres!” un utilisateur de Twitter a écrit. “Pour l’amour de Pete, mettez un module sur la propriété pour l’instant alors! Ils ont aussi 6 chambres! ”

Pour d’autres, la discussion du couple sur l’intervention divine était étrange

Les autres téléspectateurs ont été déconcertés par Kody et Robyn

insistance pour qu’ils croient que Dieu était de leur côté dans la location contre l’achat

débat.

“Robyn vient-il de dire que Dieu leur fournira une location

maison?” un fan de Sister Wives a écrit pendant

l’épisode. “Je suis tout à fait pour être un croyant / spirituel mais c’est

ridicule.”

Un autre a écrit sarcastiquement: «J’aimerais pouvoir m’asseoir et attendre que Dieu me donne ce que je veux… mais hélas, il est trop occupé avec les problèmes de Robyn dans 6 chambres. Un utilisateur de Twitter a plaisanté: «Le message de Dieu, Kody, est que la polygamie n’est pas réalisable.»

Certains téléspectateurs de «Sister Wives» ont appelé le comportement de Kody «contrôlant»

Pendant ce temps, certains fans de Sister Wives ont pris le parti de Robyn,

convenant que Kody était arrogant et contrôlant – en particulier dans ses menaces de

acheter une maison sans la contribution de sa femme.

“Silly Robyn … n’avez-vous pas compris que vous apparteniez à un

église et a épousé un homme qui croit absolument que la volonté de Dieu est tout ce qu’il

dit que c’est? ” un utilisateur Twitter

argumenté. “Kody est le Prophète de l’Église de Brown et sa voie est LA SEULE

FAÇON.”

Un autre spectateur

convenu, en écrivant: «Total sh ** show et en voyant comment Kody contrôle et

se perdre montre sa vraie personnalité. Kody consiste à caresser son ego

et sa façon ou pas. ”