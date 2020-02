Les fans réagissent à l’hommage des Lakers émotionnels à Kobe Bryant (et oui, vous pleurerez)

Les réactions à l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant et à huit autres personnes ont été déchirantes, au mieux. Près d’une semaine plus tard, et beaucoup sont aux prises avec l’incrédulité que la tragédie s’est produite en premier lieu, y compris les Lakers de Los Angeles. L’équipe a honoré Bryant lors du match du 31 janvier, mais c’est la réponse des fans à l’événement qui vous amènera à chercher plus de tissus.

Les Lakers de Los Angeles ont rendu un hommage émouvant à Bryant, huit autres

Les Lakers de Los Angeles honorent Kobe Bryant et sa fille Gigi en couvrant les sièges côté cour qu’ils occupaient la dernière fois qu’ils ont assisté à un match des Lakers | Kevork Djansezian / .

Il n’est jamais facile de recommencer après que quelque chose de si dévastateur se soit produit. Cependant, les Lakers sont devenus l’équipe à domicile de Kobe Bryant pendant 20 saisons. Ils ont tout fait pour le faire.

Les fans ont rempli le Staples Center à ras bord pour commémorer la vie et la mort de Bryant et de huit autres personnes tuées lors du crash de dimanche dernier. Pour le premier jeu depuis la nouvelle rupture, les hommages comprenaient des performances de Usher, qui a chanté “Amazing Grace” et du violoncelliste Ben Hong.

Ces actes sont difficiles à suivre, mais Wiz Khalifa et Charlie Puth ont fait pleurer la maison avec leur interprétation accompagnée d’un montage vidéo de “See You Again”.

Ensuite, Puth a réfléchi sur Twitter, comparant la perte de

Bryant à l’acteur de Fast & Furious, Paul Walker, décédé dans un accident de voiture et

pour qui la chanson a été écrite à l’origine.

«Ce fut un tel honneur de chanter‘ See You Again ’pour Kobe et Paul en une journée», écrit-il. «Wiz et moi avons survolé le pays et sommes à peine arrivés au match! Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise aujourd’hui et au LAPD de nous avoir aidés à arriver à temps. »

Avant le début du match, la NBA a annoncé un don de 100 000 $

à la fondation en partenariat avec les National Basketball Players

Association, ainsi que des maillots 2020 pour le All-Star Game pour présenter un hommage

à toutes les victimes de l’accident.

Les équipes représenteront les numéros 2 et 24, pour Bryant et sa fille, Gianna. Il y aura également des patchs ornés de neuf étoiles pour se souvenir de chaque victime.

LeBron James a dirigé l’équipe avec un discours émotionnel sur son ami

“Ce soir, nous célébrons l’enfant qui est venu ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 ans et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années.” Pic.twitter.com/0sS7e91cuz

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 février 2020

Les Lakers n’ont pas gagné le match du 31 janvier contre les Portland Trailblazers, mais cela n’a pas d’importance. Ami et coéquipier, LeBron James a donné le ton au jeu avec quelques mots sur Bryant.

«Je sais qu’à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe.

Mais je vois cela comme une célébration ce soir. Ceci est une célébration du 20

années de sang, de sueur, de larmes, de corps en panne, de se lever,

la séance, le tout », a-t-il dit.

«Les innombrables heures, la détermination d’être aussi grand que lui

pourrait être. Ce soir, nous célébrons l’enfant qui est venu ici à 18 ans,

a pris sa retraite à 38 ans et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années,

homme. Ce soir est une célébration. “

Les coéquipiers de la Mamba Academy de Gianna Bryant étaient présents au match

Les coéquipiers de la Mama Academy de Gianna étaient parmi les milliers de personnes présentes. Ils étaient assis au premier rang. Une personne importante qui manque à la scène est celle de l’épouse de Bryant, Vanessa. Elle a cependant posté sur Instagram au moment du match.

“Il n’y a pas de n ° 24 sans n ° 2”, a écrit Vanessa, 37 ans,

Instagram à côté d’une photo des maillots de sa fille et de son mari sur leur

sièges au jeu, en ajoutant: «#GirlDaddy #DaddysGirl #MyBabies #OurAngels.»

Après le match, Vanessa a publié son histoire Instagram. La photo montre un coucher de soleil violet et or pour honorer son mari qui a porté les couleurs tout au long de sa carrière.

Voici ce que les fans disent de l’hommage des Lakers

“Aujourd’hui, @KingJames est devenu un véritable Laker dans tous les cœurs de la Nation Laker!”, A écrit ce fan. «Laker Nation, le cœur de Philly vous brise. Kobe était l’un de nous et l’un de vous. Priez la famille Bryant, toutes les autres familles, l’organisation des Lakers et les fans », a ajouté un autre fan.

«Ce fut une belle cérémonie. J’ai pleuré mais c’était un type de pleurs différent du reste de la semaine. Ça s’est senti mieux après », a tweeté cette personne. “

“Les légendes ne meurent jamais. Tu vivras à jamais dans nos cœurs, Kobe. Merci pour les merveilleuses années que vous avez données aux fans de @Lakers », a déclaré ce fan.

Le message des Lakers sur le discours de James pour Bryant contient près de 1 000 commentaires, 85 000 retweets et 323 000 aime prouver que la superstar de la NBA a peut-être disparu, mais jamais oublié.